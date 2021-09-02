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Дніпро місто (2163) Велике будівництво (718)

Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Дніпрі повністю реконструювали будівлю гімназії №33. Вона була побудована ще в 1865 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що від старої гімназії залишилися тільки стіни, в усьому іншому - це повністю новий навчальний заклад.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" все приміщення навчального закладу були максимально модернізовані, а класи і прилегла територія - обладнані новою технікою.

Зокрема, в гімназії обладнали "розумну" систему відеоспостереження, що розпізнає обличчя і номери автомобілів. Двоповерховий харчоблок забезпечений спеціальним вантажним підйомником, що доставляють продукти з комор і робочих приміщень в їдальню. У зоні кухні обладнані потужні витяжки та професійні плити.

Прилегла територія була озеленена. Гімназія отримала також новий спортивний майданчик, оснащений відповідно до сучасних стандартів.

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"Тепер це сучасний європейський об'єкт. Програма "Велике будівництво" рухається вперед. Дніпропетровщина дуже активний її учасник. В області реалізується більш як 20 інфраструктурних проектів", - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, кардинальні зміни відбуваються і в інших навчальних закладах області.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що програма "Велике будівництво" дозволила зберегти близько 200 тисяч робочих місць під час пандемії коронавірусу.

Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА 01
Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА 02
Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА 03
Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА 04
Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА 05

Автор: Анастасія Потіха
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Текст сообщения:

Прилегающая территория была озеленена. Источник: https://censor.net/ru/p3285947\\\\\\\\
ну понятно
кстати сайт уже вижу, стал.... извините, "любящим власть" что не может не "загрущать"
просто видно по новостям шо теперь наша Зеля стала не только лишь .... редиской, а и президентом... ой, ну да, в новостях, а в реале - просто хрипатая мужчинка, мужик Ленки, которая в Японии опустила Императора
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02.09.2021 12:45 Відповісти
це добре!
але не дозволяйте дітям у цій гімназії слухати кацапського покидька моргенштейна
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02.09.2021 12:47 Відповісти
еврейским детям - будет где грызть гранит науки....
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02.09.2021 12:53 Відповісти
Куратор строительства после реконструкции купил новый джип......или два.
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02.09.2021 12:53 Відповісти
Моя школа!...
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02.09.2021 13:53 Відповісти
Игорь Д,коли ви там навчалися?
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02.09.2021 19:25 Відповісти
Солнце светит, дождь идет...и все это благодаря найвеличнишому президенту все времён и народов - солнцеликому Янелоху Оманско-оффшорному!
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02.09.2021 14:48 Відповісти
Ностальгія...Вчився і цій гімназії 33 роки назад.За воротами футбольного поля була теплиця.Будівля зовнішньо залишилась такою ж...
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02.09.2021 19:24 Відповісти
 
 