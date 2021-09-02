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Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан через ураган "Іда". Рекордні опади призвели до повеней і небезпечних умов на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я оголошую надзвичайний стан, щоб допомогти жителям Нью-Йорка, які постраждали від сьогоднішнього шторму", - заявила губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав повінь і погоду в середу ввечері "історичним погодним явищем". Національна метеорологічна служба вперше оголосила про раптові повені в Нью-Йорку.

Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки "Іда" приніс проливний дощ, загрозу раптових повеней і торнадо в деяких частинах північної частини Середньо-Атлантичних штатів.

Мер Нью-Йорка закликав людей залишатися вдома.

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"Будь ласка, тримайтеся подалі від вулиць сьогодні ввечері, і дозвольте нашим службам швидкого реагування і служб екстреної допомоги зробити свою роботу. Якщо ви думаєте про вихід на вулицю, не робіть цього. Тримайтеся подалі від метро. Тримайтеся подалі від доріг. Не заїжджайте на ці дороги. Залишайтеся всередині", - заявив він.

Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 01
Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 02
Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 03
Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 04
Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 05
Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 06
Ураган Іда призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
А я писал раньше шо ссаныч - это зеленый антихрист. А карено вирисы, наводнения, пожары это все кара господня человечеству, что иудей правит православными христианами. По сути до 2019 года, а особенно при Порошенко такого звиздеца как счас творится - не было Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6927
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02.09.2021 13:28
+53
Вот что Вовка животворящий делает. Астанавись!
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02.09.2021 13:25
+41
ничего не понимаю . в Америку полетели Вова и Лена а ураган назвали Ида Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2113
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02.09.2021 13:28
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Вот что Вовка животворящий делает. Астанавись!
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02.09.2021 13:25 Відповісти
А я писал раньше шо ссаныч - это зеленый антихрист. А карено вирисы, наводнения, пожары это все кара господня человечеству, что иудей правит православными христианами. По сути до 2019 года, а особенно при Порошенко такого звиздеца как счас творится - не было Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6927
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02.09.2021 13:28 Відповісти
Така думка має місце бути. Дуже багато совпаденій. Так не буває.
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02.09.2021 13:37 Відповісти
Антихрист на картинках не так огидно виглядає...
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02.09.2021 13:39 Відповісти
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6212
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02.09.2021 13:43 Відповісти
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4739
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02.09.2021 13:55 Відповісти
ссаныч - это зеленый антихрист Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7249
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02.09.2021 14:00 Відповісти
бред
кара типо хосподняя, была своему, егО же народу сто раз - почитать можно т.н. Ветхий завет - за любую фигню - оН так рвал и метал и проклинал шо я спрошу - а зачем нам такой "бог" то?
вот реально он свой народ так размешивал по кускам что ..... - Какого Путина? Зачем нам кланяться чужаму, самому жестокому божку то? да и то вымысел этот Яхве. Вон, Путин ему кланяется - и что? Ну вот что? Наказан ли он? Наоборот, Яхве нужны жертвы и Путин это знает.
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02.09.2021 13:59 Відповісти
Когда Бог хочет наказать, то он лишает разума. Слишком многие у нас желали говорить только на русском и смотреть только рашистское ТВ. Вот 73% и были лишены разума в 19 году, теперь на курс, платежки, цены, субсидии, тарифы жалуются. И все как и лишенных разума кто угодно виноват, только не они.
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02.09.2021 17:30 Відповісти
Митры нет! Как и Сварога. пойми, что если божок, вот Яхве, ссуществовал бы, то не потерпел бы шо делали комми.
второе - ты читал шо делал Яхве за любую провинность?
со своим народом то.
так вот - никто ничего и никого не лишает. просто выгодно так говорить - как и напр. всякие дураки - ой, бохразумалишил и я убил товарища, ага, да. не будь дураком. бога нет, и даже если есть, то он ну точно не седобородик на облаке. и даже - а почему "он"? а не оно - ведь "по подобию сделал"?
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02.09.2021 17:52 Відповісти
Это сколько литров беленькой на грудь надо принять для написания такого бреда?
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02.09.2021 18:07 Відповісти
это всё кличко виноват, что метро затопило! (с)
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02.09.2021 14:05 Відповісти
справжній антихрист сидить в кремлі, а цей так - маленький бісик
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02.09.2021 20:09 Відповісти
Когда его уже смоет .....?)
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02.09.2021 13:34 Відповісти
Нет, ни в коем случае не останавливаться а лучше в турне по раше.
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02.09.2021 13:43 Відповісти
Нет, ни в коем случае не останавливаться а лучше в турне по раше.
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02.09.2021 13:44 Відповісти
скоро ждем машины с америки почти новые
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02.09.2021 13:26 Відповісти
И резкое увеличение количества угонов т.н. доноров.
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02.09.2021 13:38 Відповісти
вы возможно не понял - чувак говорил про т.н. "утопленники", т.е. машины, что были под водой, новые, почти задаром(если вы в Германии - то знать должен после недавнего там затопления)
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02.09.2021 13:53 Відповісти
ничего не понимаю . в Америку полетели Вова и Лена а ураган назвали Ида Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2113
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02.09.2021 13:28 Відповісти
Это точно. Правильнее было бы назвать "ВаЛенка".
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02.09.2021 13:53 Відповісти
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 2473
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02.09.2021 13:56 Відповісти
І чомусь ніхто не каже їх меру, що він стоки не почистив...
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02.09.2021 13:28 Відповісти
теперь скажут. и спросят с него Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 397
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02.09.2021 13:33 Відповісти
Зеленский в Нью-Йорке уже был?
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02.09.2021 13:29 Відповісти
Віслюк апокаліпсу.
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6850
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02.09.2021 13:29 Відповісти
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 7756
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02.09.2021 13:33 Відповісти
Это то самое. То самое из-за чего я более не собираюсь в моря. Несмотря на свои 39 лет там. Что-то не так... Прилет тропического циклона в северные области... И с каждым годом- всё жестче и кошмарней...
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02.09.2021 13:30 Відповісти
Глобального потепления нет - говорили недавно местные эксперты.
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02.09.2021 13:36 Відповісти
Угу. Его нет. Гольфстрима- уже почти нет. Чего там ещё нет? Эксперты тоже куда-то свалили... Короче: никого и ничего нет. А вот звиздейшн- таки есть. И лучше за ним наблюдать с берега.
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02.09.2021 13:38 Відповісти
а вот и нет, я не боюсь штормов, вот так(проверяет сухость дивана)
просто надо перестать штормить бояться
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7750
читал недавно - мексиканцы вышлли ловить акул = 9 мес. плавали в океане.
кринж как говорят за эти случаи.
еще было шо после атаки японцев, то на плоте или шо там было сто - более ста пиндосов, но акулы оставили не всех в живых
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02.09.2021 13:50 Відповісти
9 месяцев??? И выжили. Это- подвиг. Я, на такое- неспособен.
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02.09.2021 13:55 Відповісти
чет не могу найти, а это не открывается, но факт

\\\\\\\\\

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Мексиканские рыбаки провели девять месяцев ...
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16 серп. 2006 р. - Мексиканские рыбаки провели девять месяцев затерянными в Тихом океане. Лишь по воле случая неделю назад их обнаружил тайваньский траулер \\\\\\\\\\\\
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02.09.2021 14:34 Відповісти
жах! нігери намокнуть!
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02.09.2021 13:34 Відповісти
Знову совпаденіє.
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02.09.2021 13:34 Відповісти
Ну вот...предупреждали же...чета зеленских ничего хорошего вам не принесет... Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 4665
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02.09.2021 13:37 Відповісти
ну это уже давно закономерность .. за то у кацапов очередной праздник !
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02.09.2021 13:39 Відповісти
а вот реально - статистику бы сделал кто то, жаль Горький Лук погиб, он бы подсчитал
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02.09.2021 13:43 Відповісти
Його отруїли. Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7541
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02.09.2021 13:57 Відповісти
чет читал это, но хз.
он ли написал, ибо там писало шо диоксин, а оно вроде не к писанине идет, а к отключке.
найди шо пишет его командирка, ну, я забыл, ну такая седая герой Украины вроде народный, та шо Ангелы как там.... блин не вспомню, может найдешь что она думает и скинь текст.
просто реально загадочно же. жаль парня - у него были статьи про типо албанцев шоли.. как там... бл... ну типо про прост*туток - это просто как сценарий, я читал и понравилось.
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02.09.2021 14:05 Відповісти
Тайра.
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02.09.2021 14:09 Відповісти
вот и не верь в пророчества после такого Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2267
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02.09.2021 13:37 Відповісти
букмекеры наверно ставят - если будет все тихо когда Зеля нанесет визит - разоримся, горячие ставки - ставь ибо проиграешь))))
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02.09.2021 13:42 Відповісти
там ураган вроде с торнадом ударил по Луизиане? Н.Й. там вообще в десяти тыс. км? Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2588 Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 8168
к северу то!!!
то видать не Ида, а Зеля нанес.... визит.
нашего уже просто не будут принимать нигде - как нанес визит к микрону = сгорел собор, поехал в Японию = сгорел храм, так шо Зеля бы захватывал с собой не тока Лену, а и все МЧС со Шкиряком и его братом как он там по кличке то Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 9813
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02.09.2021 13:39 Відповісти
Поехал в Оман - умер Султан
А бабуся Меркель чуть ваще коней не двинула
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2055
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02.09.2021 13:42 Відповісти
Давнее событие, или вот когда недавно прилетала?
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02.09.2021 13:43 Відповісти
Давнее
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02.09.2021 13:44 Відповісти
в Германии были наводнения тоже...
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02.09.2021 13:44 Відповісти
после евоного телефонного разговора Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 6521
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02.09.2021 14:02 Відповісти
Зе поУраганил, падлюка.
После Луизианы Ida свернула к Зе на Washington DC и, далее, затопила NY.
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7749
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02.09.2021 21:45 Відповісти
Ого!
там же реально 5000 миль на глаз то!!!
блин, Зеля реально какой-то..... ермакнутый - куда не поедет - везде ужас.
самое запомнившееся когда Меркель чуть не погибла Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7442
ну, нам то смешно, но она реально была плохА, а Зеля подумал - шо, опять я принес беду?)
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03.09.2021 08:03 Відповісти
В студии Юниверсал был на похожем атракционе "Метро"... Один в один, как на видео
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02.09.2021 13:40 Відповісти
Где Вован, там апокалипсис......

"Он на белом коне, а за ним все силы ада" (с)
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02.09.2021 13:42 Відповісти
пхе, у них тоже мэры забили на ливневки
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02.09.2021 13:42 Відповісти
Какие ливневки??? Когда миллионы тонн воды в самый кратковременный промежуток времени...
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02.09.2021 13:46 Відповісти
сотни миллионов
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02.09.2021 13:47 Відповісти
зеля что ты наделал
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02.09.2021 13:44 Відповісти
Ураган Ида это - 40 миллярдов далларз ущерба! Это СИСТЕМНАЯ ошибка глобальной безопасности страны. Но это всего лишь звено, они просто это не понимают. Это равносильно нападению на страну! Это де факто и есть ..... реальное нападение, умышленное уничтожение. Все моды, разогревающие планету...пауза...ИСКУСТВЕННО!!!! созданные. Они расписаны пошагово, с каждым режимом и с последствиями их применения.
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02.09.2021 13:44 Відповісти
Арахамия хотел шантажировать мир ЯО. Дурак. Сейчас можно шантажировать всех Янелохом. Мол, мы не пустим его к вам с официальным визитом, а вы нам грант на пару мильярдов...
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02.09.2021 13:46 Відповісти
Ахахах!!!!!!!
Б*жественный комент!!!!
вот это круто - настолько тонко шо Ермак бы уволился, а взял вас....
Круто!!!!!!
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02.09.2021 14:08 Відповісти
Любі друзі ґамериканці! Тут одне з двох: або саджайте нашого довбойолопа у самоліт і повертайте додому, або терміново евакуюйте усіх із зони Йєллоустонського парку!
Супервулкан - це вам не цацки-пецки! 🌋🌋🌋💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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02.09.2021 13:46 Відповісти
Трясця моїй тещі, цеж володимир зеленьский, хутко тікаємо звідси Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 770Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4632Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4632
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 2557
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02.09.2021 13:51 Відповісти
короче картинка(сайт сегодня похож на Ельцина)
"нам ппппц, это же Гитлер"(мэм такой)а этого выше Дуайта - ненавижу - везде его морда просто, как и диКаприо
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02.09.2021 14:12 Відповісти
скоро на копарте новые машины будут выставлены
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02.09.2021 13:49 Відповісти
а мы предупреждали
вовку надо к батюшке сводить на принудительное изгнание бесов и омовение в ванной со святой водой.
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02.09.2021 13:54 Відповісти
Віслюк апокаліпсису робить свою чорну справу
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02.09.2021 13:56 Відповісти
Терміново відрядити його на расію в гастрольний тур по гарадам і вєсям!
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02.09.2021 14:30 Відповісти
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 2107
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02.09.2021 13:58 Відповісти
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4209
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02.09.2021 13:59 Відповісти
вы не ту фотку вставил - надо как Зеля сидела как будто пичужку роялем прихлопнуло Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 9850
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02.09.2021 14:13 Відповісти
Я после этой новости стал резко хотеть визита зеленого осла в кацапстан.Где то на полгодика,чтобы точно никто не выжил)))
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02.09.2021 14:13 Відповісти
Там чорт, который *****, сатана покруче нашего бедоносца будет, так шо такой трюк врядли сработает...
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02.09.2021 14:15 Відповісти
Тут питання дискусійне. Якби ********* було настільки могутнім чортом, то з якого дива воно би так боялося шамана Габишева?
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02.09.2021 14:33 Відповісти
Асстанавитесь !!!!
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02.09.2021 14:15 Відповісти
А попереджали ж Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 3353
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02.09.2021 14:19 Відповісти
Тоже ливневки не почистили?
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02.09.2021 14:31 Відповісти
Не, Вовчик приехал.
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02.09.2021 15:12 Відповісти
причем тут ураган??
Это Вовчик-зеленоморковчик приехал
Забыли что было в Омане,Париже..
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02.09.2021 14:44 Відповісти
Так то Вофка в США приехал. И это он ещё там на пианине не слабал.
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02.09.2021 15:11 Відповісти
это все кличко виноват, который не почистил ливневки, и порошенко, который порезал и продал весь лес заграницу. Правильно, зебилы?
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02.09.2021 15:56 Відповісти
Совпадение? Не думаю!
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02.09.2021 16:34 Відповісти
во утопленников на аукционах прибавится
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02.09.2021 18:39 Відповісти
В Мацкву яго!!! Хто за? Прошу голосувати!
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02.09.2021 20:27 Відповісти
Не зря рашка не хочет у себя Зеленского принимать. Боятся, что ихний кремль рухнет или вобще вся Москва под землю уйдёт
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02.09.2021 21:03 Відповісти
Даже в НьюЙорке
'Кличко ливнёвку украл' (с)
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02.09.2021 21:50 Відповісти
Ушел на побережье Канады...но там еще один идет..помощнее может пойти на Флориду, а может на Карибы
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02.09.2021 21:51 Відповісти
Хорошо что вся вина за наводнение в Нью-Йорке свалилась на Зеленского. Остались в тени истинные виновники - Кличко, распиливший в свой карман деньги за очистку ливнеприемников ньюйоркского метро и Порошенко, вырубивший лес в ньюйоркских Карпатах.
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03.09.2021 00:12 Відповісти
 
 