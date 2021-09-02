Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан через ураган "Іда". Рекордні опади призвели до повеней і небезпечних умов на дорогах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я оголошую надзвичайний стан, щоб допомогти жителям Нью-Йорка, які постраждали від сьогоднішнього шторму", - заявила губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав повінь і погоду в середу ввечері "історичним погодним явищем". Національна метеорологічна служба вперше оголосила про раптові повені в Нью-Йорку.
Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки "Іда" приніс проливний дощ, загрозу раптових повеней і торнадо в деяких частинах північної частини Середньо-Атлантичних штатів.
Мер Нью-Йорка закликав людей залишатися вдома.
"Будь ласка, тримайтеся подалі від вулиць сьогодні ввечері, і дозвольте нашим службам швидкого реагування і служб екстреної допомоги зробити свою роботу. Якщо ви думаєте про вихід на вулицю, не робіть цього. Тримайтеся подалі від метро. Тримайтеся подалі від доріг. Не заїжджайте на ці дороги. Залишайтеся всередині", - заявив він.
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кара типо хосподняя, была своему, егО же народу сто раз - почитать можно т.н. Ветхий завет - за любую фигню - оН так рвал и метал и проклинал шо я спрошу - а зачем нам такой "бог" то?
вот реально он свой народ так размешивал по кускам что ..... - Какого Путина? Зачем нам кланяться чужаму, самому жестокому божку то? да и то вымысел этот Яхве. Вон, Путин ему кланяется - и что? Ну вот что? Наказан ли он? Наоборот, Яхве нужны жертвы и Путин это знает.
второе - ты читал шо делал Яхве за любую провинность?
со своим народом то.
так вот - никто ничего и никого не лишает. просто выгодно так говорить - как и напр. всякие дураки - ой, бохразумалишил и я убил товарища, ага, да. не будь дураком. бога нет, и даже если есть, то он ну точно не седобородик на облаке. и даже - а почему "он"? а не оно - ведь "по подобию сделал"?
просто надо перестать
штормитьбояться
читал недавно - мексиканцы вышлли ловить акул = 9 мес. плавали в океане.
кринж как говорят за эти случаи.
еще было шо после атаки японцев, то на плоте или шо там было сто - более ста пиндосов, но акулы оставили не всех в живых
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Мексиканские рыбаки провели девять месяцев ...
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16 серп. 2006 р. - Мексиканские рыбаки провели девять месяцев затерянными в Тихом океане. Лишь по воле случая неделю назад их обнаружил тайваньский траулер \\\\\\\\\\\\
он ли написал, ибо там писало шо диоксин, а оно вроде не к писанине идет, а к отключке.
найди шо пишет его командирка, ну, я забыл, ну такая седая герой Украины вроде народный, та шо Ангелы как там.... блин не вспомню, может найдешь что она думает и скинь текст.
просто реально загадочно же. жаль парня - у него были статьи про типо албанцев шоли.. как там... бл... ну типо про прост*туток - это просто как сценарий, я читал и понравилось.
к северу то!!!
то видать не Ида, а Зеля нанес.... визит.
нашего уже просто не будут принимать нигде - как нанес визит к микрону = сгорел собор, поехал в Японию = сгорел храм, так шо Зеля бы захватывал с собой не тока Лену, а и все МЧС со Шкиряком и его братом как он там по кличке то
А бабуся Меркель чуть ваще коней не двинула
После Луизианы Ida свернула к Зе на Washington DC и, далее, затопила NY.
там же реально 5000 миль на глаз то!!!
блин, Зеля реально какой-то..... ермакнутый - куда не поедет - везде ужас.
самое запомнившееся когда Меркель чуть не погибла
ну, нам то смешно, но она реально была плохА, а Зеля подумал - шо, опять я принес беду?)
"Он на белом коне, а за ним все силы ада" (с)
Б*жественный комент!!!!
вот это круто - настолько тонко шо Ермак бы уволился, а взял вас....
Круто!!!!!!
Супервулкан - це вам не цацки-пецки! 🌋🌋🌋💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
"нам ппппц, это же Гитлер"(мэм такой)а этого выше Дуайта - ненавижу - везде его морда просто, как и диКаприо
вовку надо к батюшке сводить на принудительное изгнание бесов и омовение в ванной со святой водой.
Это Вовчик-зеленоморковчик приехал
Забыли что было в Омане,Париже..
'Кличко ливнёвку украл' (с)