Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан через ураган "Іда". Рекордні опади призвели до повеней і небезпечних умов на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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"Я оголошую надзвичайний стан, щоб допомогти жителям Нью-Йорка, які постраждали від сьогоднішнього шторму", - заявила губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав повінь і погоду в середу ввечері "історичним погодним явищем". Національна метеорологічна служба вперше оголосила про раптові повені в Нью-Йорку.

Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки "Іда" приніс проливний дощ, загрозу раптових повеней і торнадо в деяких частинах північної частини Середньо-Атлантичних штатів.

Мер Нью-Йорка закликав людей залишатися вдома.

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"Будь ласка, тримайтеся подалі від вулиць сьогодні ввечері, і дозвольте нашим службам швидкого реагування і служб екстреної допомоги зробити свою роботу. Якщо ви думаєте про вихід на вулицю, не робіть цього. Тримайтеся подалі від метро. Тримайтеся подалі від доріг. Не заїжджайте на ці дороги. Залишайтеся всередині", - заявив він.













