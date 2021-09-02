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гривня (294) НБУ (1444)

Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Економіка Фоторепортаж

2 вересня 1996 року Національний банк ввів в обіг національну валюту України - гривню, і її соту частину - копійку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Музею грошей НБУ в Facebook.

Під час грошової реформи в обіг були введені банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Номінал 200 гривень українці побачили тільки в 2001 році, 500 гривень - в 2006-му, а 1000 гривень - 2019.

"Ще до проголошення Незалежності України, у квітні 1991 року, розпочалась підготовка до виготовлення національних грошових знаків. Тоді ж провели конкурс серед художників-графіків на ескіз дизайну майбутньої національної валюти.

Роботу, яку запропонували художник-графік Василь Лопата та дизайнер Борис Максимов, визнали найкращою. Їм доручили розробити дизайн для перших банкнот гривні усіх номіналів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що художник не завжди може втілити усі свої творчі задуми, адже він перебуває у суворих межах, що обумовлені виробничим процесом та технологічними особливостями грошей: " Розробникам ескізу потрібно завжди враховувати той факт, що на кожній банкноті буде розміщуватися низка захисних елементів. Десятки дизайнів гривень так і не побачили світ, а деякі ідеї втілювалися лише з роками".

З нагоди свята, музей НБУ поділився ескізами банкнот номіналами 50, 100 і 200 гривень, які створив Василь Лопата, проте вони так і не були надруковані і введені в обіг.

Художник запропонував для ескізу 50 гривень два варіанти портрета українського історика та голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Зворотну сторону прикрашало зображення Педагогічного музею, у будівлі якого розміщувалися Українська Центральна Рада (1917–1918) і Директорія УНР (1918–1919).

Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ 01

Образ поета Тараса Шевченка на аверсі 100 гривень, за спогадами Василя Лопати, вдався йому з шостого чи сьомого разу. Саме портрет Тараса Шевченка автор ескізів гривні вважає найкращим з усієї серії його робіт.

Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ 02

За ескізом Василя Лопати фірма "Сanadian Banknote Company" виготовила пробний відбиток майбутньої 100-гривневої банкноти. На лицьовому боці, ліворуч від портрета поета, вмістили слова: "Верховна Рада України проголошує незалежність України та створення держави Україна. 24 серпня 1991 року".

Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ 03

Під час розробки ескізу банкноти номіналом 100 гривень Василь Лопата запропонував для реверсу зображення червоного корпусу Київського національного університету. Проте на банкноті, яка була введена в обіг 1996 року, замість університету знаходилося зображення дзвіниці Софійського собору у Києві. І лише на банкноті зразка 2014 року ідея Василя Лопати була втілена саме так, як це уявляв художник.

Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ 04

Банкнота 200 гривень була запланована як резервна, однак її дизайн теж був розроблений художником. На лицьовій стороні банкноти був вміщений портрет Лесі Українки. Василь Лопата виконав два варіанти портрета поетеси для банкнот цього номіналу.

Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ 05
Фото: Музей грошей НБУ

"Сьогодні над розробкою дизайну банкнот працюють фахівці Банкнотно-монетного двору НБУ. Зазвичай колектив розробників складається з десяти досвідчених художників-дизайнерів, які мають необхідні знання та навички.

Робота над дизайном банкноти надзвичайно складна та може тривати близько року. За цей час створюється не лише дизайн банкноти, але й розробляється система захисту від фальшування. На банкнотах використовується кілька видів друку. Для цього технічного процесу необхідні друкарські форми, для виготовлення та копіювання яких використовують матриці та лазерне гравіювання. Безсумнівно, такі особливості процесу друку грошей впливають на остаточний дизайн банкнот, які потрапляють до наших гаманців.

У Національному банку для розроблення та затвердження дизайну банкнот, а також обігових монет, створена Експертна рада, яка також може залучати фахівців із профільних галузей у питанням створення дизайну українських грошей", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 4592
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02.09.2021 14:55
+14
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 9174 Чес слово, аж вздрогнул я. Кручу себе колёсико мышки... знакомые картинки... ничто не предвещало беды! А тут- твоя картиночка, со "Светлым ликом"!!! Нельзя так посетителей пугать.
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02.09.2021 15:07
+9
Мільярд дерев? Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 1920
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02.09.2021 15:07
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Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 4592
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02.09.2021 14:55 Відповісти
це кинець
эПОХы
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02.09.2021 15:03 Відповісти
Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 241
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02.09.2021 21:18 Відповісти
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 9174 Чес слово, аж вздрогнул я. Кручу себе колёсико мышки... знакомые картинки... ничто не предвещало беды! А тут- твоя картиночка, со "Светлым ликом"!!! Нельзя так посетителей пугать.
показати весь коментар
02.09.2021 15:07 Відповісти
Мільярд дерев? Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 1920
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02.09.2021 15:07 Відповісти
Точно! Тока называется почему-то "один ******", в правом нижнем углу. Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 8954
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02.09.2021 15:10 Відповісти
Фух!!! Аж перехрестилася... Ну навіщо ж так лякати? Ще вночі насниться! Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 5637
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02.09.2021 15:16 Відповісти
Во! У вас такая же реакция, да! Реально неожиданно и видок убойный!
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02.09.2021 15:18 Відповісти
А где лисапед?
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02.09.2021 15:45 Відповісти
Ну а рояль вообще в тему.
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02.09.2021 15:47 Відповісти
Мой ротный участвовал в операции по доставке ))
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02.09.2021 15:01 Відповісти
А я участвовал в получении зарплаты. Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 7530 Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 5136 Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 7530
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02.09.2021 15:19 Відповісти
А так?
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 5011
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02.09.2021 15:09 Відповісти
не попадалась вживую)
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Це пробна. Такі зараз 800$+ коштують - тиц.
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02.09.2021 15:42 Відповісти
Завдяки Ющенку гривня впроваджена, а так би ходили до сих пір з ножицями в кишені та різали купони.
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02.09.2021 15:18 Відповісти
Окончание хождение купонов было только вопросом времени. Купон это было временное явление, чтобы ограничить хождение советского рубля, который как известно холи по всем странам совка и защитить тем самым экономику. В результате США помогали окорочками именно РФ, а не нам.....
Но в заслугу Ющенко нужно приплюсовать, что денежную реформу он провел просто замечательно!!!
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02.09.2021 15:28 Відповісти
В это сейчас сложно поверить, но в 1991 году голод намечался именно в Рашке, и даже в самой Москве, а Украина её спасала, слала колбасу и сахар... на свою голову.
Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 3273
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02.09.2021 18:02 Відповісти
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи"...Знать бы тогда... и тогда, под это дело можно было спокойно выпереть ЧФ из Крыма и закрутить гайки на "русский язык" - сидели бы и не вякали, вся эта хрень тогда и при отсутствии колбасы русо-быдлу была не интересна, воевать бы никто не пошел.... Но шо маємо те маємо!!!
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03.09.2021 09:03 Відповісти
25 років гривні? Де тільки наких невігласів у журналісти набирають...
Гривна - вагова, лічильна і монетна одиниця Київської Русі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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02.09.2021 15:41 Відповісти
Ну у нас же не "вагова гривня", згодьтесь! Ми не Русь, хочь і ії наступники!
Тому це інша "гривна".
Вон у кацапів, так взагалі "рубль", що є обрубком з гривні. А щоб не виглядати убогими, вони намагаються придумати нову теорію, що "руль" мовляв не якийсь там шматочок гривні, а просто "зарубка", яка не неї проставлялась і типу визначала номінал (бред!!!)
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02.09.2021 16:46 Відповісти
Это раньше нужно было печатать!
А сейчас добавил ноликов, раскидал по карточкам ...
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02.09.2021 15:50 Відповісти
Якщо глянути на ці проєкти. то я думаю. що нам повезло)
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02.09.2021 15:55 Відповісти
 
 