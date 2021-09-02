"Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Вибух в автомобілі стався в четвер вдень на вул. Ливарній у Соборному районі Дніпра, в результаті пригоди тілесні ушкодження дістав 36-річний водій автомобіля, інших постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Повідомлення надійшло в поліцію сьогодні, 2 вересня, близько 12. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців водій доставлений в лікарню, його життю нічого не загрожує. На місці події по по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.
Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.
Як повідомила Depo.Днепр прессекретар ГУ Нацполіції Дніпропетровщини Анна Старчевська, вибух стався в той момент, коли власник сідав у транспортний засіб. При цьому, за попередніми даними, вибухнула сумка, яка лежала на передньому пасажирському сидінні. У чоловіка після вибуху легка контузія. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання правової кваліфікації того, що сталося.
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эта мущинка лучше бы дала на педаль чем теперь впаяют чуть ли не теракт то.
ну шо за дурачок то?
легкая контузия пишет - так там была она уже, раз не прекратил дрыстать и тут же не свалил. это же не ф-5, или что там наступательная граната же
Взрывается при нажатии кнопки F-5.
в школе еще метали макеты ф-1, даже подумал унести и в какой-то класс кинуть во время урока, но не удалось
смешно было бы, правда и поймали бы
это же не разбор калаша а неуд по поведению
родину любитькалаш разбирается
не служил.
**** там научат вообще то? не так давно военком мну поймал - че ты не на сборах - грю - годики не те, помурыжили"проверяли типо" и свалил с б*гом, но отвращение к этому всему на всю жизнь - если враг нападет то пойдем все, но в эту херню идти, где бамажку 3 часа ищут и соответственная обстановка совковая - увольте.
сраные тупые совки.
У некоторых и сигареты электронные взрываются.
Но это терактом не считается.
Не пропусти манипуляции
романтика чо
ибо самоубиться этим - ну как бы..... непонятно