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З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому. ФОТО

Сьогодні, 2 вересня, у місті Хмельницький відбулася церемонія прощання з Олександром Петровичем Петраківським, 1988 року народження, уродженцем Житомира, підполковником, капітаном роти 8-го полка спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ, Героєм України, який помер 29 серпня внаслідок надважкого поранення, що зазнав 20.07.2014 року в районі міста Щастя Луганської області під час бою з російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі видання depo. Хмельницький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Героя України, спецпризначенця Олександра Петраківського проводжають в останню путь усім миром: прощалися побратими у військовій частині, а потому громада на головному майдані в Хмельницькому. Сотні краян прийшли віддати останню шану Герою.

Поховають полеглого спецпризначенця на Алеї Слави, поряд з десятками тих, хто відав життя за найцінніше - волю й незалежність України.

Підполковник Олександр Петраківський був командиром роти 8-го окремого полку спеціального призначення. У липні 2014 року розвідувальна група під його командуванням забезпечувала прохід техніки українських військових до Луганського аеропорту. Неподалік міста Щастя група потрапила у ворожу засідку. Під час бою Герой зазнав поранення, адже віддав свій кевларовий шолом своєму підлеглому, таким чином, врятувавши життя воїну. Однак сам зазнав важкого поранення голови. Незважаючи на рану, Олександр Петраківський і далі продовжував керувати розвідувальною групою та виносити поранених у безпечне місце.

Після поранення був прикутий до ліжка. Проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США (2016 рік, госпіталь у Х’юстоні). Проходив складну реабілітацію у Науково-практичному центрі нейрореабілітації Nodus у Броварах. У 2018 році лікарі повідомляли, що у Петраківського намітився прогрес. Навесні 2021 року Кабінет Міністрів знову надав грошову допомогу для нейрореабілітації Героя України Петраківського в "Нодусі"." - зазначається, зокрема, у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер Герой України, підполковник Олександр Петраківський

З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому 01
З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому 02

У Героя залишилися батьки, сестра, дружина та донька.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Це Герой над Героями.
Вічна пам'ять.
Сил такій гарній родині.
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02.09.2021 16:26
+22
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7055
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02.09.2021 16:12
+19
Покойся с миром, Герой...
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02.09.2021 16:16
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Спецназ... Подполковник... Элита воинская... После сверхтяжелого ранения оставался в строю... Тут с самоката упадешь- уже проблемы. Я- Никто, по сравнению с Ним.
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02.09.2021 16:08 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7055
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02.09.2021 16:12 Відповісти
Покойся с миром, Герой...
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02.09.2021 16:16 Відповісти
Це Герой над Героями.
Вічна пам'ять.
Сил такій гарній родині.
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02.09.2021 16:26 Відповісти
Как жаль, что после тяжелого ранения героя добили наши же врачи....
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02.09.2021 16:39 Відповісти
Вечная память герою...
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02.09.2021 17:02 Відповісти
Героi не вмирают! Слава Украiне и Жыве Беларусь!
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02.09.2021 17:30 Відповісти
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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02.09.2021 20:16 Відповісти
Слава Герою !
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02.09.2021 21:17 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 3665
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02.09.2021 23:20 Відповісти
Світла і невмируща пам'ять Воїну !
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04.09.2021 05:01 Відповісти
 
 