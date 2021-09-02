З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому. ФОТО

Сьогодні, 2 вересня, у місті Хмельницький відбулася церемонія прощання з Олександром Петровичем Петраківським, 1988 року народження, уродженцем Житомира, підполковником, капітаном роти 8-го полка спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ, Героєм України, який помер 29 серпня внаслідок надважкого поранення, що зазнав 20.07.2014 року в районі міста Щастя Луганської області під час бою з російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі видання depo. Хмельницький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Героя України, спецпризначенця Олександра Петраківського проводжають в останню путь усім миром: прощалися побратими у військовій частині, а потому громада на головному майдані в Хмельницькому. Сотні краян прийшли віддати останню шану Герою.

Поховають полеглого спецпризначенця на Алеї Слави, поряд з десятками тих, хто відав життя за найцінніше - волю й незалежність України.

Підполковник Олександр Петраківський був командиром роти 8-го окремого полку спеціального призначення. У липні 2014 року розвідувальна група під його командуванням забезпечувала прохід техніки українських військових до Луганського аеропорту. Неподалік міста Щастя група потрапила у ворожу засідку. Під час бою Герой зазнав поранення, адже віддав свій кевларовий шолом своєму підлеглому, таким чином, врятувавши життя воїну. Однак сам зазнав важкого поранення голови. Незважаючи на рану, Олександр Петраківський і далі продовжував керувати розвідувальною групою та виносити поранених у безпечне місце.

Після поранення був прикутий до ліжка. Проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США (2016 рік, госпіталь у Х’юстоні). Проходив складну реабілітацію у Науково-практичному центрі нейрореабілітації Nodus у Броварах. У 2018 році лікарі повідомляли, що у Петраківського намітився прогрес. Навесні 2021 року Кабінет Міністрів знову надав грошову допомогу для нейрореабілітації Героя України Петраківського в "Нодусі"." - зазначається, зокрема, у повідомленні.

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У Героя залишилися батьки, сестра, дружина та донька.