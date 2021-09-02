Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

У селі Березово Хустського району Закарпатської області будують три підпірні стінки з габіонів. Вони призначені для зміцнення крутих схилів, які схильні до зсувів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська ОДА.

Зазначається, що в процесі президентської програми "Велике будівництво" будуть зведені дві стіни завдовжки 32 метри, та ще одна - 35 метрів.

У межах ремонту на ділянці також зняли зношене покриття, підсилили основу та влаштували нове дорожнє полотно.

Крім того, триває відновлення відразу декількох доріг області.

"Зокрема роботи тривають на регіональному маршруті Р-21 Долина – Хуст, що з’єднує нашу область з Івано-Франківською. Загальна протяжність шляху – 128,8 км, з них 83 км – у Закарпатті", – підкреслив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Закарпатті також відновлюють туристичний маршрут через Перечин.

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