Депутат і чиновники Полтавської міськради організували систему поборів із місцевих підприємців, - СБУ. ФОТОрепортаж

На одержанні неправомірної вигоди затримали посадових осіб одного з управлінь Полтавської міськради і депутата міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності. За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в $5 тис.", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ затримали депутата під час одержання другого траншу "платежу".

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планується оголосити про підозру. Тривають слідчі дії.

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