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Депутат і чиновники Полтавської міськради організували систему поборів із місцевих підприємців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На одержанні неправомірної вигоди затримали посадових осіб одного з управлінь Полтавської міськради і депутата міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності. За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в $5 тис.", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ затримали депутата під час одержання другого траншу "платежу".

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планується оголосити про підозру. Тривають слідчі дії.

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Депутат і чиновники Полтавської міськради організували систему поборів із місцевих підприємців, - СБУ 01
Депутат і чиновники Полтавської міськради організували систему поборів із місцевих підприємців, - СБУ 02
Депутат і чиновники Полтавської міськради організували систему поборів із місцевих підприємців, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А могли би просто брати плату за аренду жомових ям, ох і тупі ж.
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02.09.2021 18:03
+6
Не може бути. Корупцію ж подолано. Вава брехати не буде.
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02.09.2021 18:02
+4
Всех тварей к стенке, иначе это никогда не закончится, и мы угробим Украину.
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02.09.2021 18:18
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Не може бути. Корупцію ж подолано. Вава брехати не буде.
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02.09.2021 18:02 Відповісти
По комплекції не Андрій Полтава
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02.09.2021 18:02 Відповісти
тоже чомусь так подумалось що Полтаві могли кинути у вікно котлету грошей і прийняти під білі рученьки.
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02.09.2021 19:13 Відповісти
А могли би просто брати плату за аренду жомових ям, ох і тупі ж.
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02.09.2021 18:03 Відповісти
Ну все управления ДСНС организовали ОПГ по обложению данью предпринимателей. И что? Никто не знает!
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02.09.2021 18:05 Відповісти
По всей стране. Все!!!
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02.09.2021 18:08 Відповісти
И для этого США спонсируют на развитие " демократии" в Украине ?
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02.09.2021 18:05 Відповісти
Демократия это не безпрелел, должно быть верховенство права как США Германиии итд, а у нас анархия и безпредел.
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03.09.2021 11:56 Відповісти
Не побори, а жалованіє для слуг наріда!
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02.09.2021 18:12 Відповісти
Всех тварей к стенке, иначе это никогда не закончится, и мы угробим Украину.
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02.09.2021 18:18 Відповісти
если написано в УК-лишение свободы на срок 3 года, или 5 лет, или 10 лет....у каждого будет желание заплатить за 3. если написано, что разрешительные документы в горсовете делают 6 месяцев, 3 или 1, то будет желание дать 5$ за 1. фишка, никто не заставляет, но это система.
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02.09.2021 18:22 Відповісти
Барыги. Не управленцы. Просто барыги.
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02.09.2021 18:28 Відповісти
А знаете почему именно СБУ этим занимается?
Вы можете себе представить, чтобы ЦРУ или Ми-6 занимались делами о взятках и вымогательстве?

Потому что взятки и поборы - это заработок бакановского СБУ. Борьба с конкуренцией на местах и ничего более.
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02.09.2021 19:09 Відповісти
И вот так в КАЖДОМ горсовете, и не только, и те кто больше всех ГРЕБУТ кричат о НАТО, ЕВРОСОЮЗЕ и построенном ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ обществе. Угробили УКРАИНУ. И жаль что скоро от нас начнет ОТВОРАЧИВАТЬСЯ основная масса стран,кто пока верит в УКРАИНУ.
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02.09.2021 19:49 Відповісти
Трухін їхав саме з Полтави п"янючим - мабуть долю для ОПУ віз , саме ж його на УП назвали головним распаряділой бабла у СЛУГ
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02.09.2021 19:52 Відповісти
Нужно немного понимать ситуацию в Полтаве. Одни воры сместили, выиграв выборы, еще больших воров из партии Ридне Мисто пана Удовиченка, и теперь идет борьба что бы вернуться к кормушке любыми методами. Плюс зебилы тоже хотят смены власти в городе. Бюджет пилят так что пыль столбом. Вобщем политические качели в Полтаве будут еще долго раскачиваться
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02.09.2021 20:16 Відповісти
Спасибо за информацию.
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02.09.2021 21:39 Відповісти
Удовиченко никогда в городе небыл главным, он был главой обласной администрации при Януковиче и ПР.
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03.09.2021 11:59 Відповісти
Это нормально в неправовой стране грабить граждан, проверьте там мусора также должны быть задействованы и странно как не слили операцию, черниговские мрази полиции все сделают, чтобы обокрасть граждан, что уже доказано
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02.09.2021 20:20 Відповісти
Так, люби мої, так же везде... Небезразличный мне пгт. Никольское Донобл: под патронатом депутата лубинца и начальника местной налоговой, курочкина, налоговая кошмарит бизнес чуть ли за малейшее пятнышко на ценниках, а стоит заплатить доброму дяде-решале, так "можешь спать спокойно".
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02.09.2021 22:02 Відповісти
депутат какой партии?
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03.09.2021 11:11 Відповісти
 
 