Депутат і чиновники Полтавської міськради організували систему поборів із місцевих підприємців, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На одержанні неправомірної вигоди затримали посадових осіб одного з управлінь Полтавської міськради і депутата міськради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності. За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в $5 тис.", - йдеться в повідомленні.
Оперативники СБУ затримали депутата під час одержання другого траншу "платежу".
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планується оголосити про підозру. Тривають слідчі дії.
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Вы можете себе представить, чтобы ЦРУ или Ми-6 занимались делами о взятках и вымогательстве?
Потому что взятки и поборы - это заработок бакановского СБУ. Борьба с конкуренцией на местах и ничего более.