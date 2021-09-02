"Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі. ФОТО

Коли про його вчинок написали в соцмережах, чоловік повернув всю бруківку на місце.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Вперше про те, що трапилося, розповів у фейсбук-спільноті "Наш Тополь 1" користувач Володимир Бондаренко (зараз пост видалено).

"По камінчику чоловік почав розбирати пішохідну доріжку. На фото видно плід його дій! Як бути звичайним жителям? Тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати!", - йшлося в пості.

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У коментарях користувачі соцмережі зазначили, що пенсіонера бачать там уже не вперше: чоловік нібито щодня приходив і забирав із собою бруківку.

Згодом Бондаренко повідомив, що свій пост про вандалізм пенсіонера видаляє, адже винуватець повернув доріжку на місце.

"Як не дивно, але добре, коли люди притомні і усвідомлюють свої помилкові вчинки! На сьогоднішній момент тротуарна доріжка відновлюється! І було обіцяно, що повністю відновиться! Пост про вандалізм по-Тимурівські видаляється!" - написав Бондаренко. У коментарях він зазначив, що доріжку відновлює той самий чоловік, який її розібрав.

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