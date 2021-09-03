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Київська область (3133) Нацполіція (13940) самогубство (489)

35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Київській області поліцейські врятували чоловіка від самогубства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Як повідомити в поліції, 2 вересня на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя про те, що в багатоповерхівці, яка розташовується навпроти, на балконі 9 поверху сидить чоловік.

"Негайно прибувши на місце події, капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська Обухівського районного управління поліції вступили в діалог із чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент. ФОТО

Зазначається, що завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських чоловіка було врятовано та доставлено до місцевої лікарні.

35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські 01
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Если бы хотел прыгнуть - прыгнул бы. А так это всё понты 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 5781
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03.09.2021 08:52
+5
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7338 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7265
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03.09.2021 09:04
+4
Ото довела, що хотів здохнуть....
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03.09.2021 08:53
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Если бы хотел прыгнуть - прыгнул бы. А так это всё понты 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 5781
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03.09.2021 08:52 Відповісти
Наверное хотел. Вот только сидя на перилах начал приходить в себя. Одно дело - хотеть, совсем другое - сделать.
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03.09.2021 13:50 Відповісти
Ото довела, що хотів здохнуть....
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03.09.2021 08:53 Відповісти
А не проще было с женой провести профилактические мероприятия? 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 2804
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03.09.2021 08:57 Відповісти
ну да, как мусульмане делают, у нас же блин средневековье?
может он православный, то есть мирный шо не будет драться с женой(вдруг скорородкой мона по черепу огрести то))))
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03.09.2021 09:00 Відповісти
ББПЇ?
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03.09.2021 09:01 Відповісти
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 3927
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03.09.2021 09:02 Відповісти
Кулаком чи членом?...))...
По життєвому досвіду знаю, що не допоможе ні те, ні інше!
Єсть такі ...уки, ой, як і чоловіки також.
Там єдине діє: ,,нема людини- нема проблеми''.
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03.09.2021 14:45 Відповісти
Теперь пойдет радостно разгребать семейные проблемы.
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03.09.2021 08:56 Відповісти
грамотно, премия, то се. а мущинка и так прыгнет, правда ей надо бы продемонстрировать сто видео чем заканчиваются такие выходки - от инвалидности до сбора мозгов с тротуара и стресса для прохожих и мимопроходимцев)
и как выше написали - захотел бы - прыгнул бы. а так еще могут к психиатрам потащить дурака.
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03.09.2021 08:58 Відповісти
А еще можно свалиться кому-то на голову.
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03.09.2021 13:14 Відповісти
кстати, вспомнилось видео - где-то 14-летняя бросила с балкона колесо автомобильное и .... снизу шел мужик - и оно даже не на него упало, а рикошетом по роже - погиб.
так шо наверное не будем спорить за это все - как вы сказал - могла бы мущинка эта упасть на чьего то деда или баба
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03.09.2021 13:53 Відповісти
Доводилось бачити як Вовкини колеги виходили у вікно з 9 поверху. Моторошне видовище.
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03.09.2021 08:58 Відповісти
просто так быстрее 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 8452
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03.09.2021 09:01 Відповісти
Видовище то пів біди. А от звук...
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03.09.2021 09:02 Відповісти
Чем отличается падение с первого этажа и с девятого этажа:
- с первого: бум! ааааааааа!
-с девятоого: ааааааа! бум! 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 2785
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03.09.2021 09:04 Відповісти
Я був якраз на балконі. Чую щось прошурхотіло по листю дерева, а потім гуп. Наче впав мішок. Дивлюсь на землі лежить жінка і її всю карьожить. Погляд згасає. Жуть.
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03.09.2021 09:08 Відповісти
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7338 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7265
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03.09.2021 09:04 Відповісти
А мог бы с гранатой придти в Кабмин.
Довели человека...
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03.09.2021 09:10 Відповісти
задушили прекрасный порыв...
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03.09.2021 09:35 Відповісти
Ще один спекулянт - істеричка, абіженка.
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03.09.2021 09:46 Відповісти
Понты и давление на жалость.
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03.09.2021 10:06 Відповісти
или пихнуть сапогом у дупу или растянуть батут на пружинах...или то и другое
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03.09.2021 10:11 Відповісти
сегодня не прыгнул - завтра в петлю полезет...
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03.09.2021 12:44 Відповісти
не мужик, если ствол достал - стреляй
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03.09.2021 12:57 Відповісти
Довели мужика.
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03.09.2021 17:43 Відповісти
 
 