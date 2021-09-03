35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Київській області поліцейські врятували чоловіка від самогубства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
Як повідомити в поліції, 2 вересня на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя про те, що в багатоповерхівці, яка розташовується навпроти, на балконі 9 поверху сидить чоловік.
"Негайно прибувши на місце події, капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська Обухівського районного управління поліції вступили в діалог із чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських чоловіка було врятовано та доставлено до місцевої лікарні.
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может он православный, то есть мирный шо не будет драться с женой(вдруг скорородкой мона по черепу огрести то))))
По життєвому досвіду знаю, що не допоможе ні те, ні інше!
Єсть такі ...уки, ой, як і чоловіки також.
Там єдине діє: ,,нема людини- нема проблеми''.
и как выше написали - захотел бы - прыгнул бы. а так еще могут к психиатрам потащить дурака.
так шо наверное не будем спорить за это все - как вы сказал - могла бы мущинка эта упасть на чьего то деда или баба
- с первого: бум! ааааааааа!
-с девятоого: ааааааа! бум!
Довели человека...