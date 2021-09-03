Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Відкрито рух оновленою трасою Р-08 Немирів - Ямпіль на Вінниччині. Ця дорога є частиною маршруту з Києва до Кишинева.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА, всі 116 км траси Немирів - Ямпіль відновили за рекордні три місяці.
Дорогу до кордону з Молдовою відремонтували з використанням сучасних технологій і забезпеченням відповідних вимог щодо висвітлення, облаштування узбіч тощо. За словами підрядника, дорожнє покриття прослужить мінімум 7 років.
Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що поблизу населених пунктів облаштовується освітлення, тротуари, наноситься розмітка.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" роботи стартували 18 травня, а 20 серпня вже були завершені. Фахівці виконали фрезерування старого покриття, провели регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу, облаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої а/б суміші і верхній шар покриття з щебенево-мастичної а/б суміші.
В рамках ремонту траси також відремонтували 8 мостових споруд, замінили і продовжили 55 водопропускних труб.
"Дорога президентів", як її називають в народі, веде до КПП, де між двома країнами планують побудувати міст Ямпіль-Косеуць. Підрядник вже почав підготовчі роботи, йде облаштування під'їздів до мосту. Тривають переговори з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з'єднання і прикордонних пунктів.
Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4500 кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.
Будь ласка, зачекайте...
Дурят нас своим крадивныцтвом.
от Флориды до Н.Й. - не каждый ветерок сможет, вернее не только лишь каждый, только когда Зеля нанес визит
китайцы многоэтажку за сутки строят, так шо "рекорд" понятие относительное.
так и тут - нагнать кучу рабочих и техники - можно и за месяц сделать было бы, для рекорда то
Від Неморова йде дорого і до Могилева і до Ямполя, і до Крижополя також.
Роблять дорогу до Ямполя, і хочуть міст через Дністер ставити. В планах також з'єднати Ямпіль та Могилів(дорога йде вздовж Дністра.
Правда ВСІ чомусь забувають вказувати, що то все заплановано ще за часів Уряду Гройсмана.
Отак і живемо.
кстати там и Невзоров воевал. вроде не стыдится((((
ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА 2,5 РОКИ.
1. ПЕНСІЯ ЄВРЕЯМ, ЯКІ ВИІХАЛИ В ІЗРАІЛЬ (В 1-ші дні)
2. ВВІВ ПЛАТУ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
3. ЗАБОРОНИВ ВІЙСЬКОВИМ ВІДПОВІДАТИ ВОГНЕМ У ВІДПОВІДЬ І ЗАБРАВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗБРОЮ.
4. ПОВІДВОДИВ ВІЙСЬКА З ПОЗИЦІЙ, ВІДВІВ ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ. РЕЗУЛЬТАТ: ОКУПАНТ ПІДІЙШОВ БЛИЖЧЕ І ЯК ОБСТРІЛЮВАЛИ, ТАК І ОБСТРІЛЮЮТЬ.
5. ПОВЕРНУВ ВСІХ ВТІКАЧІВ БАНДИ ЯНИКА, НА ЧОЛІ З ВОРОМ КОЛОМОЙСЬКИМ.
6. ДОВІВ ДО БАНКРУТСТВА: УКРОБОРОНПРОМ, УКРЗАЛІЗНИЦЮ, ЦЕНТРЕНЕРГО, ЕНЕРГОАТОМ, ПОЧАВ ЗАКУПДЯТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В РОСІІ,.
7. ВВП КРАІНИ ПОСТІЙНО ПАДАЄ.
8. ОБ*ЯВИВ ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР*Я, ЗА ЧАС ЯКОГО, ЗАГИНУЛО І БУЛО ПОРАНЕНО ВОІНІВ БІЛЬШЕ НІЖ В ІЛОВАЙСЬКОМУ І ІНШИХ КОТЛАХ. КОЖЕН ДЕНЬ ОБСТРІЛИ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ І ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИЦІЙ. ДЛЯ ЗЕ ВІЙНИ ВЖЕ НЕМА.
8.ЗДАВ СПЕЦОПЕРАЦІЮ ВАГНЕРІВЦІВ, ЯКА ГОТУВАЛАСЯ 2 РОКИ ТРЬОМА КРАІНАМИ, ВІДДАВ ТЕРОРИСТІВ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЛЮДЕЙ В ХАРКОВІ, ВІДДАВ ПУТІНУ ТЕРОРИСТА ЦЕМАХА, ЯКИЙ ЗБИВ ЛІТАК З ПАСАЖИРАМИ, ВІДДАВ БЕРКУТІВ, ЯКІ РОЗСТРІЛЯЛИ МАЙДАН В 14 РОЦІ, НАТОМІСТЬ, НАШІ ПОЛОНЕНІ І ДОСІ СИДЯТЬ В ЛУГАНДОНІ.
9.ВІДДАВ ОЛІГАРХАМ ПУТІНА БУДУВАТИ КОМПЛЕКС В БАБИНОМУ ЯРУ.
10. ЗІРВАНІ ВСІ ВІЙСЬКОВІ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ АРМІІ, ЗУПИНЕНІ РОЗРОБКИ НОВІТНІХ РАКЕТ ВІЛЬХА ТА НЕПТУН, ЗРОБИВ БАНКРУТОМ ЗАВОД КРАЗ, ЯКИЙ ВИПУСКАВ ВІЙСЬКОВІ МАШИНИ І ЗОКРЕМА, ПЛПТФОРМУ ДЛЯ РАКЕТ НЕПТУН, ПОЧАЛИ ЗАКУПОВУВАТИ СТАРІ ПЛАТФОРМИ ТАТРА В ЧЕХІІ.
11. ЗУПИНЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
12. ВІДДАВ ЗА ПІДТРИМКУ ОЛІГАРХАМ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ - АХМЕТОВУ, ЦЕНТРЕНЕРГО - КОЛОМОЙСЬКОМУ. СПИСУЄ МІЛЬЯРДНІ БОРГИ ФІРТАШУ, КОЛОМОЙСЬКОМУ, АХМЕТОВУ.А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДНЯВ ЦІНИ НА ГАЗ, ЕЛЕКТРИКУ, КОМУНАЛКУ.
13. ПРИЙНЯВ ЗАКОН ДЛЯ ОЛІГАРХІВ ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЛІ.
14 ПРИЙНЯВ ЗРАДНИЦЬКУ ФОРМУЛУ ШТАНМАЄРА.
15. БАГАТО РАЗІВ ПРОБУВАВ ЗНИЩИТИ ЗАКОН ПРО МОВУ, А КОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ, ДАВ НАКАЗ ОЛІГАРХІЧНИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ САБОТУВАТИ ЗАКОН ПРО МОВУ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ І В ПОБУТІ, ЯКИЙ ВСТУПИВ В СИЛУ З 16 ЛИПНЯ.
16. РОЗВАЛИВ ВСІ ІНСТИТУЦІІ ВЛАДИ, ПІДМ*ЯВ ПІД СЕБЕ ВСЮ СУДОВУ СИСТЕМУ, ЗАБЛОКУВАВ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД. КЕРУЄ СУДАМИ ПОРТНОВ, НАТОМІСТЬ, НАЙВИЩИМ СУДОВИМ ОРГАНОМ ЗРОБИВ РІШЕННЯ РНБО.
17. ЗНИЩУЄ І САДИТЬ В ТЮРМИ ДОБРОВОЛЬЦІВ, ПАТРІОТІВ, НАТОМІСТЬ, ВИПУСКАЄ СЄПАРІВ І ЗРАДНИКІВ УКРАІНИ.
!* ПРОВАЛИВ ВСІ ДОСЯГНЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ, ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ПУТІН ДОБУДУВАВ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2.
19 ВРІЗАВ НА ПОЛОВИНУ СУБСИДІІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, ПОСКАСОВУВАВ ПІЛЬГИ, СКАСУВАВ ПІЛЬГОВІ ЦІНИ НА ЛІКИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ.
ПІДНЯВ ЦІНИ ЗА 2 РОКИ НА ЛІКИ, ЛІКУВАННЯ, ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ВИРОСЛИ В КІЛЬКА РАЗІВ, ЦІНИ НА ВСЕ РОСТУТЬ ПОСТІЙНО.
ПІДНЯВ ПЕНСІІ ІНВАЛІДАМ ЗА 2 РОКИ НА 67 ГРИВЕНЬ, ТЕПЕР ВОНА - 1769 грн.
** ЦЕ І Є ЗАКІНЧЕННЯ ЕПОХИ БІДНОСТІ ПО ЗЕЛЕНСЬКИ
*В КРАІНІ ХАОС І ЗЛИДНІ
31.08.2021
для чего эти крики?
выглядит как будто вы вдалбливаешь лошкам то шо тебе нужно.
реально - оскорбл*ет этот КАПС!
че, я и без капса не прочту?
ну реально - выглядит как будто "ментор" что-то объясняет детсаду. и вот зачем? - нормально процитируй и все прочитают.
кажу шо виглядає тіпа вдолбл*єш дітям в дитсадку.
шо мені коментувати твій копіпаст якщо його читати неможливо?
я так само шось скопіпащу і напишу капсом, а потім менторським тоном скажу - ви просто ненавидиш все грамотне.
ну реально, не сперечайся - людям не особливо зручно читати типу - на, лох, читай шо тобі базарять.
ладно давай. в смислі - до побачення
И не мечтай.
(Не Ванга і не зелена)
Ідить бога ради , не марнуйте мій час.
Идите ... сами.
На другому місці - Кучма, на третьому - Чорновіл.https://lb.ua/news/2021/08/19/492050_poroshenko_ocholiv_reyting_politikiv.html
Ще раз,сміється той ,хто сміється останнім.
а то я засомневался - кто же так свирепо ненавидит эту Зелю = адепты секты им. "Пороха"
Зачем терпеть?
Треба бути останім бидлом самому ,щоб ганьбити таку жінку.Ми ось чули про Звіробій багато доброго ,а про тебе знають тільки таргани за плінтусом.
Это фиаско,зебильчики, это ваше фиаско
ну не знаю, выйди на улицу и начни кричать - вот так и оно выглядит.
https://censor.net/ru/news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76824084
Не придуривайся.
и да - вот реально - есть мнение правильное и ваше?
или мне удобней прочитать без капса, криков и срача?
согласен со многим тем шо успел прочитать, просто неохота читать капс, выглядит типо вы мне шото вдалбливаешь.
зачем? че, нельзя нормально вставить текст шоле?
не понимаю
(д*ра)
там же пишет шо 116км. между Ямполь и этим шо вы сказал дорога.
это например как от хаты Васи к хате Вани - 100 метров, правда дольше
или вас смущает название?
так вон в Рашке еще и не такие названия есть.
типо что то там - нижнее П*дрилово или чет такое - реально есть такие названия.
может просто Немиров, но это вроде под Киевом?
значит чет не так написали-напутали журналисты?