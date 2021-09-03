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іудеї (23) Умань (220) Черкащина (647) Національна гвардія (1233)

Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Приблизно 200 військовослужбовців Національної гвардії України вже прибули в м. Умань Черкаської області для цілодобового забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування іудейського нового року (Рош га-Шану).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НГУ.

"Гвардійці спільно з поліцейськими нестимуть службу під час масового перебування хасидів в Умані ... Серед основних завдань правоохоронців - забезпечення громадського порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів і недопущення будь-яких правопорушень", - випливає з повідомлення.

Військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу цілодобово як на стаціонарних постах, так і на піших маршрутах, патрулюватимуть центр Умані та місцевість, прилеглу до озера, де купатимуться паломники.

Крім того, гвардійці спільно з поліцейськими гарантують безпеку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у дні масового прибуття паломників і після завершення святкування в дні відльоту.

Також читайте: Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко

Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ 01
Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ 02
Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Еще в Первую мировую Хайрем Стивенс Максим просто и элегантно решил вопрос численного превосходства противника...
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03.09.2021 10:45
+1
Невдовізі слід чекати спалах ковіду в Умані.
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03.09.2021 10:46
+1
Уявляю який там буде сморід. Тримайтеся уманьчани!
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03.09.2021 10:53
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А где в Умани "Терминал - В"? Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ - Цензор.НЕТ 3490

Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ - Цензор.НЕТ 6892
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03.09.2021 10:38 Відповісти
Они ж через Киев в Умань едут.
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03.09.2021 10:41 Відповісти
Так они ж типа уже "прибыли в Умань"...
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03.09.2021 10:43 Відповісти
Это на 40-50 тысяч прибывающих хасидов? Негусто.
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03.09.2021 10:42 Відповісти
Еще в Первую мировую Хайрем Стивенс Максим просто и элегантно решил вопрос численного превосходства противника...
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03.09.2021 10:45 Відповісти
???
это изобретатель пулемета шоле?
так гатлинг система была даже в гражданскую с ковбоями, так шо Максим если умер - то и хрен с ним)
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03.09.2021 10:51 Відповісти
Гатлинг изобрел, но не решил вопрос. А Максим решил и очень эффективно.
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03.09.2021 10:54 Відповісти
ну наверно.
просто сама система шо мона очередями мочиться, задолго до этого максима была.
еще даже была вроде "марсельеза" или что там - органные пушки, ну, по десять и более стволов на лафете.
тоже наверное было плохо солдикам которых угораздило под залп попасть Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ - Цензор.НЕТ 24
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03.09.2021 11:04 Відповісти
Это вс были идеи. Но там была проблема - скорострельность и/или время перезаряжания. Максим решил эти две проблемы разом.
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03.09.2021 11:08 Відповісти
та и хорошо если решил.
но там калибр не тот шо в КПВ - 14.5 - крутая наверное пушечка.)
ну ясно шо не 20мм., или не 30, но пулемет крутой наверное.
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03.09.2021 11:16 Відповісти
Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ - Цензор.НЕТ 6694
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03.09.2021 11:29 Відповісти
Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ - Цензор.НЕТ 3001
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03.09.2021 10:43 Відповісти
Невдовізі слід чекати спалах ковіду в Умані.
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03.09.2021 10:46 Відповісти
По перше - чому всі хасиди в окулярах, а по друге, хто буде оплачувати цей бенкет?
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03.09.2021 10:49 Відповісти
Витя, вы вот там в Умани спросил бы тех кто им сдает хаты - короче говоря они хасидов любят(дэнги дают, дают дэнги)))
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Одной из причин могут быть эндокринные заболевания...
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03.09.2021 10:53 Відповісти
генетические заболевания..
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03.09.2021 11:05 Відповісти
Уявляю який там буде сморід. Тримайтеся уманьчани!
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03.09.2021 10:53 Відповісти
А Зеленский в Умань приедет?
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03.09.2021 12:35 Відповісти
Все вакцинированы?
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03.09.2021 13:11 Відповісти
 
 