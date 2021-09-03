Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Приблизно 200 військовослужбовців Національної гвардії України вже прибули в м. Умань Черкаської області для цілодобового забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування іудейського нового року (Рош га-Шану).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НГУ.
"Гвардійці спільно з поліцейськими нестимуть службу під час масового перебування хасидів в Умані ... Серед основних завдань правоохоронців - забезпечення громадського порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів і недопущення будь-яких правопорушень", - випливає з повідомлення.
Військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу цілодобово як на стаціонарних постах, так і на піших маршрутах, патрулюватимуть центр Умані та місцевість, прилеглу до озера, де купатимуться паломники.
Крім того, гвардійці спільно з поліцейськими гарантують безпеку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у дні масового прибуття паломників і після завершення святкування в дні відльоту.
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это изобретатель пулемета шоле?
так гатлинг система была даже в гражданскую с ковбоями, так шо Максим если умер - то и хрен с ним)
просто сама система шо мона очередями мочиться, задолго до этого максима была.
еще даже была вроде "марсельеза" или что там - органные пушки, ну, по десять и более стволов на лафете.
тоже наверное было плохо солдикам которых угораздило под залп попасть
но там калибр не тот шо в КПВ - 14.5 - крутая наверное пушечка.)
ну ясно шо не 20мм., или не 30, но пулемет крутой наверное.