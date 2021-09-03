Найманці РФ ховали елементи саморобного вибухового пристрою для терактів на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поблизу селища Біловодськ Старобільського району Луганської області виявили бойові засоби ураження, які призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.
Під час підриву мосту в селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР".
Набір засобів ураження, знайдених у схованці, призначався для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України.
Загалом правоохоронці вилучили зі схрону:
- 4 кг тротилу;
- 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;
- 5 гранатометних пострілів ВОГ-25;
- 3 запали;
- 2 електродетонатори;
- майже 400 набоїв різного калібру.
Раніше на Старобільщині неподалік села Парневе співробітники СБУ виявили схрон бойовиків, де зберігалися:
- 2 гранати Ф-1;
- протитанкова граната ПГ-7;
- 0,2 кг пороху;
- 3 сигнальні міни СМ-320;
- майже 400 набоїв.
Будь ласка, зачекайте...
Выпьем и снова нальем!!!
(Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа между имперским министром иностранных дел, с одной стороны, и господами Сталиным и Председателем Совета Народных Комиссаров Молотовым, с другой стороны).
Тосты :
В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера: «Я знаю, как сильно германская нация любит своего Вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье».
Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных дел и посла графа фон Шуленбурга.
Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения.
Господа Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию.
Имперский министр иностранных дел, в свою очередь, предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом.
При прощании господин Сталин обратился к имперскому министру иностранных дел со следующими словами: «Советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Он может дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера».
Генке, Москва, 24 августа 1939 г.
видео - «Сделаем все, чтобы Украина перестала существовать». Депутат РФ назвал украинцев врагами
* * *