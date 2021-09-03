Найманці РФ ховали елементи саморобного вибухового пристрою для терактів на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Поблизу селища Біловодськ Старобільського району Луганської області виявили бойові засоби ураження, які призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.

Під час підриву мосту в селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР".

Набір засобів ураження, знайдених у схованці, призначався для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України.

Загалом правоохоронці вилучили зі схрону:

4 кг тротилу;

14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;

5 гранатометних пострілів ВОГ-25;

3 запали;

2 електродетонатори;

майже 400 набоїв різного калібру.

Раніше на Старобільщині неподалік села Парневе співробітники СБУ виявили схрон бойовиків, де зберігалися:

2 гранати Ф-1;

протитанкова граната ПГ-7;

0,2 кг пороху;

3 сигнальні міни СМ-320;

майже 400 набоїв.

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