Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма". ФОТО

Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила член Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.

Книга "Легка черепно-мозкова травма" - це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника "Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій". Книгу видали за рахунок Американо-українського медичного фонду.

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