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Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила член Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.
Книга "Легка черепно-мозкова травма" - це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника "Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій". Книгу видали за рахунок Американо-українського медичного фонду.
Топ коментарі
+127 18c49ed2
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+83 Роман с камнем
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+80 Valery Greff
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Вопрос о статусе
Как сообщают СМИ, Украина превысила граничные показатели прироста инфицированных КОВИД и фактически - покидает «зеленую зону», но в данном случае, этот фактор интересен совсем в другом ключе. Выйдя из «зеленой зоны», страна попадает под определенные ограничения, связанные с поездками ее граждан за рубеж. Отсюда следует, что янелох успел вписаться в «зеленую зону» и потому его поездка в США таки состоялась. Как только формализуется переход в желтую зону, тут же поездки будут свернуты. Наверное, может возникнуть вопрос о том, как можно смешивать эти два разных факта, но как оказалось, это не просто можно, но и нужно делать.
Как выясняется, этой поездке бригаде квартальных в США не был присвоен дипломатический статус вообще. Поэтому бригаду и встречал пожарник, девушка из камеры хранения и еще одна барышня, торгующая в аэропорту сушеными белыми грибами и травяными карпатскими чаями. Если нет статуса - нет и встречающей стороны, а тем леди и джентльменам, которым янелох жал руки, как встречающей делегации, возможно просто заплатили, чтобы они подтянулись к месту событий, поскольку имеют пропуск на территорию.
Статус конечно придумать можно и его там как-то придумали, но вот к дипломатической градации визитов он не имеет никакого отношения. С одной стороны, хорошо то, что не присвоили статус «руссо туристо», ну а с другой «что-то понаехало» тоже вроде бы не по фен-шую, поскольку ни тебе оркестра, ни шаурмы с солью, ни красной дорожки. Да еще, наверное, и палочкой в носу ковыряли, чтобы взять анализ ПЦР.
Понятно, что в распечатках распорядка дня «Большого Джо» не было ничего указано о том, что запланированы какие-то переговоры с великим деятелем, который хочет построить институт шаурмы и пантомимного искусства вместо Выставочного центра. Байден принял его факультативно и говорят, даже пропуска в Белый дом выдали такие же, как выдают победителям национальных лотерей или чемпионам США по бейсболу.
Отсюда следует, что о подписании каких-то важных документов не могло быть и речи, а отсутствие совместной пресс-конференции - логично и понятно. Не тот фасон, не та икебана. По сути, формат поездки был в стиле «осмотр Белого дома», без любых обязательств и последствий. Проще говоря, основной целью поездки было сделать селфики, мол - вот я какой красивый прямо там. Все остальное - исключительное гостеприимство Байдена и не более. Поэтому комментарии прессы о том, что янелох там что-то потребовал - разновидность анекдота. Его могли просто не пустить на порог, без малейших пояснений и последствий.
В общем, все встало на место и на самом деле, статус поездки не предполагал даже того, что по факту получилось. Причем, об этом было известно заранее, но наша пресса лихо передергивала, называя это шоу «рабочим визитом», коим это мероприятие не было и быть не могло. Не удивлюсь, если даже пропуск в Белый дом и сколько-то там минут аудиенции у Байдена устроил Порох, который порешал эти вопросы так, чтобы выглядело это не так позорно, как могло бы.
Так что вопросов о том, как оно там все происходило, после выяснения статуса мероприятия, уже нет. Зато есть другие вопросы и совсем другого порядка. Так наша пресса писала о том, что Ермак и какие-то его «помощники», возможно - начальник управления туалетной бумаги и департамента смывных бачков, поехали в США заранее, чтобы готовить визит. А потом во время самой поездки с янелохом приехало шапито, которое наделало позорных сэлфи, которые разошлись по миру с подписью «идиоты». В первую очередь, речь идет о заглавной фотке. Так вот, если это не был визит дипломатического статуса, то что там готовил Ермак? Подушки в отеле взбивал или что делал? А что делал набор бездарных и бестолковых типов, которые приехали с янелохом? Ведь там банально нет никаких протокольных мероприятий. А между прочим, вся эта шобла катается за казенный счет. Живет там, жрет и развлекается.
Вот с этим есть вопросы, а не с тем, как позорно выглядит сия поездка.
Лично я хочу, что бы он туда поехал, и никогда не возвращался. Причем меня устроит любая причина - сядет он на пожизненное в Райкерс, или будет убит наёмным киллером на улице Довера, или сгинет в безвестности по программе защиты свидетелей в каком-нибудь мелком городишке Монтанщины. Но лично меня больше бы устроила для него судьба Дуду Топаза. Он это заслужил.
там же
Вообще, ну кто обьяснит этим уродам то, что можно унижать святое домТАа, но не в гостях, тем более в США.😀😀😀СТране где любой булочник начнет тебе втирать типа － А ты знаешь, что ты попал в наилучшую страну в мире？....Хотя у самого 5кредиток и все в предельных минусах😀😀😀ТАк к этому и нас тащат...Как говаривал Л.Брежнев －Верным курсом идете, товарисЧи！😀😀😀😀
то чего же тупое это стадо...
- Ну, я бы не сказал, что "легкая" ...
https://www.youtube.com/watch?v=3TTweHm9DaY
........... от жалко пацана (Л.П.)
Лучше бы подарили книгу "Тяжёлая черепная травма"! Если радуется встречи и таким подаркам, то уверен при любой травме черепа, мозг задетым не будет ...
PS: Долбанный стыд... Спасибо 73%!
Даже такой имбицил как ***** и то бы понял на что намёк!
Ума Турман рулит. Его песенка про Вову подходит
https://www.youtube.com/watch?v=5IRcJh3HvdA
)))
Таня, ты где? Ла ла ла ты где?)
Ауу)
Просто нема шо травмувать.
Хотя вся свита Зеленского почему-то лыбится - они что-то знают ?
а не такие дебилы как у нас 73%
Это ***** подсудное 100%.
Так что ждём-с!
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"