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Ремонт дороги, що веде до кордону з Румунією, стартував у Чернівецькій області, - ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Чернівецькій області стартував ремонт дороги Т-26-08 "Сторожинець – КПП "Красноїльськ", що веде до кордону з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Зараз у ході президентської програми "Велике будівництво" на виїзді з міста Сторожинець працюють дорожники, вони фрезерують зношене покриття.

"Проєктом ремонту передбачено зняття старого покриття, підсилення основи дороги, влаштування водовідведення з проїзної частини, ремонт мостів та водопропускних труб, укріплення узбіч. Також тут укладуть два шари асфальтобетону, встановлять елементи безпеки руху, нанесуть розмітку", - йдеться в повідомленні.

Рух автомобілів під час ремонту здійснюватиметься у реверсивному режимі.

Траса Т-26-08 з'єднує чотири населені пункти. Вона проходить через місто Сторожинець, села Буденець, Чудей та Красноїльськ та закінчується на україно-румунському кордоні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пріоритетів президентської програми "Велике будівництво" є розвиток інфраструктури прикордонних областей України для зменшення ризику впливу інших держав на ці території.

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Ремонт дороги, що веде до кордону з Румунією, стартував у Чернівецькій області, - ОДА 01
Ремонт дороги, що веде до кордону з Румунією, стартував у Чернівецькій області, - ОДА 02

Автор: Анастасія Потіха
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Просто вопрос. На сколько хватит отремонтированной дороги, если по ней будут ездить фуры с перегрузом?
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03.09.2021 13:03 Відповісти
Правильно, если контрабандисты там гоняют фуры с перегрузом, пусть сами и чинят...
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03.09.2021 13:12 Відповісти
кстати дорога судя по фото еще норм. в стране что хуже дорог нет?ведут ремонт вокруг своих баз и асфальтных заводов,дабы на доставку и поддержание температуры асф.смеси не тратиться и не переносить заводик.
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03.09.2021 13:25 Відповісти
 
 