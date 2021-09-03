Ремонт дороги, що веде до кордону з Румунією, стартував у Чернівецькій області, - ОДА. ФОТО

У Чернівецькій області стартував ремонт дороги Т-26-08 "Сторожинець – КПП "Красноїльськ", що веде до кордону з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Зараз у ході президентської програми "Велике будівництво" на виїзді з міста Сторожинець працюють дорожники, вони фрезерують зношене покриття.

"Проєктом ремонту передбачено зняття старого покриття, підсилення основи дороги, влаштування водовідведення з проїзної частини, ремонт мостів та водопропускних труб, укріплення узбіч. Також тут укладуть два шари асфальтобетону, встановлять елементи безпеки руху, нанесуть розмітку", - йдеться в повідомленні.

Рух автомобілів під час ремонту здійснюватиметься у реверсивному режимі.

Траса Т-26-08 з'єднує чотири населені пункти. Вона проходить через місто Сторожинець, села Буденець, Чудей та Красноїльськ та закінчується на україно-румунському кордоні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пріоритетів президентської програми "Велике будівництво" є розвиток інфраструктури прикордонних областей України для зменшення ризику впливу інших держав на ці території.

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