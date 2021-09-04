Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

3 вересня о 23:26 пожежа в київському костелі святого Миколая була ліквідована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадаємо, 3 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі столиці на вул. Велика Васильківська 75, в костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.

За даними рятувальників, о 22:40 пожежу було локалізовано, о 23:26 - ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучалися 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.

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