Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
3 вересня о 23:26 пожежа в київському костелі святого Миколая була ліквідована.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Нагадаємо, 3 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі столиці на вул. Велика Васильківська 75, в костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.
За даними рятувальників, о 22:40 пожежу було локалізовано, о 23:26 - ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучалися 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.
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