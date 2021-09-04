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Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

3 вересня о 23:26 пожежа в київському костелі святого Миколая була ліквідована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадаємо, 3 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі столиці на вул. Велика Васильківська 75, в костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.

За даними рятувальників, о 22:40 пожежу було локалізовано, о 23:26 - ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучалися 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.

Також читайте: Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ. ФОТО

Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС 01
Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС 02
Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС 03
Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС 04
Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС 05

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Топ коментарі
+4
Ну что здание после пожара ремонту не подлежит, целессообразно снести и построить многоквартирный высотный жилой дом с подземным паркингом и магазинами
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04.09.2021 08:03
+4
Совершенно верно..они мыслят более глобально в планах зеленых довести до аварийного состояния и снести всю страну...
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04.09.2021 08:36
+3
зеленые недоноски так и поступят.
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04.09.2021 08:22
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Поджога, вроде как- нет, что-то с электричеством органным сталось. Единственный раз в жизни слушал орган. В Домском соборе, в Риге, в далеком 1986-м... Впечатляет!
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04.09.2021 07:55 Відповісти
Будешь в Одессе их у нас сразу 2..один в кирхе, второй в бывшем кукольном театре где протестанты сейчас
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04.09.2021 08:40 Відповісти
А я в 89-м. Потрясающий инструмент. Просто дышать перестаешь.
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04.09.2021 09:16 Відповісти
Без підпалу не обійшлось. Це або п'ята колона, або ворожі спецагенти.
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04.09.2021 09:58 Відповісти
Ну что здание после пожара ремонту не подлежит, целессообразно снести и построить многоквартирный высотный жилой дом с подземным паркингом и магазинами
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04.09.2021 08:03 Відповісти
зеленые недоноски так и поступят.
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04.09.2021 08:22 Відповісти
с каких пор Кличко стал зеленым?
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04.09.2021 08:24 Відповісти
Совершенно верно..они мыслят более глобально в планах зеленых довести до аварийного состояния и снести всю страну...
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04.09.2021 08:36 Відповісти
Капець органу
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04.09.2021 08:34 Відповісти
Зачем так сквернословить в храме божьем... Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4626
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04.09.2021 10:01 Відповісти
Це диверсія, як і підрив складів ***********, підпали природних екосистем, лісів, торфяників. Невже є сумніви, що магістральний газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" буде підірваний для запуску "Північного потоку-2" ? Шоубізнесова влада це не розуміє...
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04.09.2021 10:17 Відповісти
Хоча насправді випадковий вибух німецької донної міни біля труби північного потоку-1 поставив би хрест і на ньому, і на північному потоку-2...
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04.09.2021 11:03 Відповісти
Ох. Сподіваюсь, вдасться відродити.
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04.09.2021 10:44 Відповісти
 
 