Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів (оновлено)

Двоє чоловіків під'їхали до Десни і, скинувши на воду Finval, використовуючи електролов, вибили понад два десятки молодих сомів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" експрессекретар "Державної екологічної інспекції України - співдружність" Ігор Тихолаз, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівська область, річка Десна. Два покидьки приїхали на Lexus, скинули на воду Finval, дістали... електролов і вибили молодь сомиків - більше двох десятків, кожен аби півтора кілограма вагою...От скажіть - що в головах і душах цих людей? Це взагалі люди?" - обурюється він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Нацпарку "Нижньодніпровський" допустив масштабний понаднормовий вилов риби, що завдало державі збитків на 62 млн грн, - ДБР

Цю інформацію підтверджує також Держагентство меліорації і рибного господарства України:

2 вересня 2021 року Чернігівським рибоохоронним патрулем у ході спільного рейду з Національної поліцією області викрито грубе порушення правил рибальства. Так, на р. Десна двоє осіб виловлювали рибу з моторного човна за допомогою електроструму. У такий варварський спосіб вони добули 19 екз. сома загальною вагою 42 кг. Інцидент стався поблизу с. Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 8 075 грн.

За цим фактом на осіб оформлено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

У порушників вилучено заборонене знаряддя лову, незаконно добуті водні біоресурси, моточовен Finval з підвісним двигуном Suzuki та автомобіль Lexus.







