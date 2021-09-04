УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3791 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
52 427 169
риба (127) рибалки (82) Чернігівщина (1309) ріка (103)

Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Події

Двоє чоловіків під'їхали до Десни і, скинувши на воду Finval, використовуючи електролов, вибили понад два десятки молодих сомів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" експрессекретар "Державної екологічної інспекції України - співдружність"  Ігор Тихолаз, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівська область, річка Десна. Два покидьки приїхали на Lexus, скинули на воду Finval, дістали... електролов і вибили молодь сомиків - більше двох десятків, кожен аби півтора кілограма вагою...От скажіть - що в головах і душах цих людей? Це взагалі люди?" - обурюється він.

Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Нацпарку "Нижньодніпровський" допустив масштабний понаднормовий вилов риби, що завдало державі збитків на 62 млн грн, - ДБР

Цю  інформацію підтверджує також Держагентство меліорації і рибного господарства України:

2 вересня 2021 року Чернігівським рибоохоронним патрулем у ході спільного рейду з Національної поліцією області викрито грубе порушення правил рибальства. Так, на р. Десна двоє осіб виловлювали рибу з моторного човна за допомогою електроструму. У такий варварський спосіб вони добули 19 екз. сома загальною вагою 42 кг.  Інцидент стався поблизу с. Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 8 075 грн.

За цим  фактом на осіб оформлено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

У порушників вилучено заборонене знаряддя лову, незаконно добуті водні біоресурси, моточовен Finval з підвісним двигуном Suzuki та автомобіль Lexus.

Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 02
Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 03

Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 04
Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+83
Голодные ****.два фазу к яйцам и жарнуть с десяток раз
показати весь коментар
04.09.2021 09:50
+49
Номера машин зачем замазали? Чтобы их не прессовали? Вот так и бережем мародеров
показати весь коментар
04.09.2021 09:56
+35
Главные браконьеры в рыбхозах и рыбинспекцыях
показати весь коментар
04.09.2021 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мразота.
показати весь коментар
04.09.2021 10:50 Відповісти
Зря цензор ретушировал номерв,страна должна знать своих героев.И оценка по 200 грн за кило вызывает сомнения,точнее итог.Это сегодня сомики по полтора кило,а считать надо бы килограмм хотя бы по 80.
показати весь коментар
04.09.2021 10:55 Відповісти
нищебродки..а сомов разве едЯт после того как в з апорожье выкинуло труп огромного сома напляж фу гыдота..
показати весь коментар
04.09.2021 10:56 Відповісти
я бы так громко не называл этот металлолом 90 х годов лексусом.
показати весь коментар
04.09.2021 11:21 Відповісти
ну може для когось 20000$ це копійки , а кому 2 роки працювати ...
показати весь коментар
04.09.2021 20:41 Відповісти
Он что,от этого перестал быть Лексусом?
показати весь коментар
05.09.2021 08:17 Відповісти
От падли. З десятка взятих рибин сотні а то й тисячі травмованих, які після електроконтузії вже не зможуть розмножуватись. За ті електровудочки треба тих сук їх сами у воду, а потім так само "виловити".
показати весь коментар
04.09.2021 11:24 Відповісти
У порушників вилучено заборонене знаряддя лову, незаконно добуті водні біоресурси, моточовен Finval з підвісним двигуном Suzuki та автомобіль Lexus. Джерело: https://censor.net/ua/p3286319

сук у воду- підтримую, як і електровудочками- кожного Зе!біла по вухам, щоб більше не "любили" вухами... Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 7368
показати весь коментар
05.09.2021 08:41 Відповісти
конфисковать "лексусы", продать на аукционе ,и на вырученные деньги ,закупить малька.
показати весь коментар
04.09.2021 11:29 Відповісти
Лексус конфисковать и пусть ходят пешком....
показати весь коментар
04.09.2021 11:50 Відповісти
Точно! Лексус конфисковать и пусть ходят пешком ... на Ролс-Ройсе Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 235
показати весь коментар
04.09.2021 21:18 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВАЛИ ЛЕКСУС????
показати весь коментар
04.09.2021 11:50 Відповісти
Это не орудие лова)
показати весь коментар
04.09.2021 23:29 Відповісти
"У нарушителей изъяты запрещенные орудия для лова, незаконно добытые водные биоресурсы, мотолодка Finval с подвесным двигателем Suzuki и автомобиль Lexus", - добавили в Госагентстве.Источник: https://censor.net/ru/p3286319
показати весь коментар
05.09.2021 02:15 Відповісти
нові обличчя або ''риги'' або ''зєльоні''
показати весь коментар
04.09.2021 11:52 Відповісти
Ну да,в ЕС не такие, они даже и не писяют и не какают.
показати весь коментар
05.09.2021 08:21 Відповісти
А скільки ще іншої дрібної риби? Адже в річці не лише двокілограмові соми живуть
показати весь коментар
04.09.2021 11:59 Відповісти
Это обычное "бычьё." Тупорылое и ненасытное.
показати весь коментар
04.09.2021 12:02 Відповісти
Ублюдки грьобані. По іншому цим тварюк назвати ніяк не можна.
показати весь коментар
04.09.2021 12:02 Відповісти
В этой стране только мажорам и бандитам жить хорошо.
показати весь коментар
04.09.2021 12:23 Відповісти
Судя по заголовку, тут не столько про электролов, сколько про Лексус и Финвал ...
Если бы для лова применялась бы классическая сеть, то все-равно было бы "подонки, владельцы Лексусов, скинули в Десну Финвал и перегородив реку сетью, выловили 42 кг рыбы"
показати весь коментар
04.09.2021 12:39 Відповісти
От тому ми так і живемо. Більшість підарасів з електровудками на лєксусазХ нє єздяють.
Топить треба усіх - цих в лєксусі, інших - в жигулях. І раків туди, щоб жерли уродів.
показати весь коментар
04.09.2021 13:45 Відповісти
Классическая сеть - тоже браконьерство. Хотя и не такое варварское, как электроудочка.

Суть в том, что эти мерзавцы не бедствуют и никакой нужды в этой рыбе у них нет и нет никакой нужды уничтожать рыбу электроудочкой.
показати весь коментар
04.09.2021 19:09 Відповісти
Вообще-то сеть не наносит такого ущерба, как электроудочка. Сеть ты не перегородишь речку на 100%, донную рыбу сетью тоже поймать сложнее, да и рыба меньше определённого размера (малёк) через сеть проплывёт.
А электроудочка выбивает всё. Помимо той рыбы, что они собрали, сколько там ещё мальков и мелкой рыбы они убили и оставили просто гнить в воде? А без этих мальков на следующий год и дальше рыба не появится.
показати весь коментар
04.09.2021 20:22 Відповісти
Вот и я о том же.
Если бы в заголовке и самой статье был бы акцент на том, что пойманы браконьеры которые добывали рыбу наиболее варварским способом - "электроудочкой", к тому же в совершенно не любительских("спортивных") объемах, и уже потом, в качестве постскриптума, о том, что приехали они на Лексусах и плавали не на какой-нибудь деревянной весельной плоскодонке, а на Финвале, что указывает на то, что в этой рыбе как в пище или источнике денежных доходов, они не нуждались от слова совсем, тогда бы эта статья была бы про варварство. А так она про то, что - если ты на Лексусе, то ты сволочь ...
показати весь коментар
04.09.2021 20:53 Відповісти
"Тятька памирает -ухи просит.." Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 8299 , ани канешно-то "Галадающие" Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 8299 , но сдали их местные браконьеры , которые в день по 42 кг этих сомов валят...
показати весь коментар
04.09.2021 12:52 Відповісти
В оригинале "Брат Митька помирает,ухи просит"
показати весь коментар
05.09.2021 08:23 Відповісти
Владельцы Лексусов.
показати весь коментар
04.09.2021 13:01 Відповісти
Бідні. Нема за що сомів на базарі купити.
показати весь коментар
04.09.2021 16:10 Відповісти
наверняка Слуги Народа
показати весь коментар
04.09.2021 13:52 Відповісти
а перед этим нужно было закинуть этих Пид....в в воду и протрусить электроловом до полного обсыкания и обсерания!!!
показати весь коментар
04.09.2021 14:17 Відповісти
Да ладно, если дорогую лодку и машину конфискуют, и статья 249 ККУ п.2 - три года лишения свободы, то считаю нормальное наказание.
показати весь коментар
04.09.2021 19:02 Відповісти
все в сказки веришь??? ты хоть один случай слышал что-бы в этой стране за браконьерство закрыли, тем более сейчас при малоПИД,,,роском, бенином нарко-Дегенерате с его Сбродом...
показати весь коментар
04.09.2021 19:25 Відповісти
Зато в кацапии могут закрыть за 2-лососей если ты не в доле с браконьерами
показати весь коментар
04.09.2021 19:52 Відповісти
Я написал то, КАК трактует Криминальный кодекс Украины. КАК решит следователь и судья, я предугадать не могу.
показати весь коментар
04.09.2021 21:59 Відповісти
дайте им мяса и рыбы им витаминов не хватает...
показати весь коментар
04.09.2021 14:18 Відповісти
цих дикунiв тепер потрiбно нагодувати бiля тюремноi паРашi
показати весь коментар
04.09.2021 14:40 Відповісти
А прицеп не арестовали чтоле?
показати весь коментар
04.09.2021 14:23 Відповісти
Какой прицеп? Прицепа вообще не было и никто его не видел )))
показати весь коментар
04.09.2021 19:03 Відповісти
Ну і бидло... При чому, бидло не бідне. Нащо тоді їм ці соми здалися? Кінчені...
показати весь коментар
04.09.2021 15:24 Відповісти
Тупа біомаса,яка відчуває вседозволеність.Такі тварі розуміють тільки силу і жорстке покарання!!!
показати весь коментар
04.09.2021 15:28 Відповісти
О якісь сироти зголодовані.
показати весь коментар
04.09.2021 15:41 Відповісти
за убийство собаки угрожают до 8 лет уголовщины... за убийство 19 сомов нащитали 8000 гр... где справедливость? так и за собаку насчитайте 600 гр и отпустите человека. пусть дальше стреляет безхозных псов.
показати весь коментар
04.09.2021 16:23 Відповісти
Ранее, за отстрел бродячих собак, охотникам платили по 5 рублей за одну тушку. Правда отстрел был в лесах и полях, а не в городе.
показати весь коментар
04.09.2021 17:49 Відповісти
теперь даже за бесплатно не получается... бесхозная собачня, угрожающая людям, защищается законом... чем сомы не такие?????
показати весь коментар
04.09.2021 19:07 Відповісти
Что за прибор? Автоматический измеритель длины?
показати весь коментар
04.09.2021 16:36 Відповісти
Элекроудочка, точнее, блок управления.
показати весь коментар
04.09.2021 20:11 Відповісти
100% даю за то, что это типичные представители электората Зеленского.
показати весь коментар
04.09.2021 17:47 Відповісти
Таких уродов, совок наплодил несметное количество. В каждом селе, почитай, присутствуют подобные сволочи. При том, что их, практически все знают, никто их не выдаст. Авторитеты! Здесь: и круговая порука, и все прелести нашего, украинского, бытия. Соорудили бы мину, что ли? откликающуюся на ток определенной частоты? Никто же, этому безжалостному отры****, не посочувствует. Ну, сволочи они. Двуногие сволочи. Мозг, как у той рыбы. Пусть дети бы знали, чем их родитель промышлял. И на базаре, видел, торгуют...
показати весь коментар
04.09.2021 18:22 Відповісти
Таких уродів совок наплодив дофіга, але, слава Богу, такі *********** не в кожному селі. І, якщо таких підарасів з електровудкою піймають, їх нещадно *******. Це я можу про наше село і навколишні так казати, за решту не впевнений. Можете не вірити, але з цього року у нас навіть сітями не ловлять. Таких, з сітями, дійсно багато в кожному селі. Браконьєри і вони, звичайно, але ж однозначно шкоди в порівнянні з електовудками наносили менше. Просто торік всі складались десь по 1000 гривень, щоб ставок вирити і інші, великі ставки, підчистити по краю, а в цьому році уже скинулись знов хто більше, хто менше 1000 гривень уже на рибу. Тому навіть торішні браконьєри один за одним дивляться, вони найкращі сторожі, бо самі знають, що і куди. З середини літа дозволили усім ловити на вудки без обмежень, то тепер, як мінімум пару десятків карасів завжди ловиться плюс бонус, якщо пощастить, 1-2 коропа або товстолоба по кілу-півтора. Разом там всього 9 га води, але людей постійно сидить десяток-два, всі задоволені, навіть коропи
показати весь коментар
05.09.2021 18:47 Відповісти
Молодцы ребята.
А где это конкретно, можно узнать ради интереса? Сам к вам приезжать ловить не планирую, но хотя бы примерно? Область или район?
показати весь коментар
06.09.2021 16:41 Відповісти
заплава річки Супій, межа Київської-Черкаської області, де сходяться Переяславський-Яготинський-Драбівський-Золотоніський райони.
На жаль, з Яготинських озер в Супій мало води пропускають і піл кінець літа річка сильно пересихає. Лише в нашій окрузі змогли трохи зберегти воду завдяки, як це не дивно, бикам. Просто тут в долині річки вирощують кілька тисяч м'ясної породи ВРХ, м'ясо іде на експорт в Ліван. Тому чистять канали біля річки, ремонтують шлюзи. Якраз по цих каналах ми і підвели воду до наших ставків за 5 км, інакше б вони до кінця літа повністю б пересохли.
показати весь коментар
07.09.2021 00:19 Відповісти
Следствие неработающей судебной системы. Откупятся.
показати весь коментар
04.09.2021 19:43 Відповісти
Ждем решения суда: ввиду неправильного составления протокола изъятые средства возвратить владельцам, задержанных простить и извиниться перед ними.
показати весь коментар
04.09.2021 22:07 Відповісти
Рибаки, мисливці...
Людям робити нєхєр. Жлобські хобі
показати весь коментар
04.09.2021 19:45 Відповісти
Пусть лучше рыбу ловят, чем беспробудно бухают. Проблема в том, что в Украине нет нормальной организации рыбаков. Вот в Польше, например, чтобы рыбу ловить, нужно сначала членом местной ассоциации рыболовов-любителей стать. Прослушать курсы (как можно ловить рыбу, как нельзя, какой минимальный размер для вылова, какие занесены в красную книгу, когда нерест и лов запрещён, курсы первой помощи и т.д.), сдать экзамен, получить лицензию, а потом ещё и взносы платить.
Правда, у нас в Украине это может вылиться в ещё одну коррупционную кормушку. Но всё равно лучше так, чем так, как сейчас. Рыбы в водоёмах почти не осталось (не считая частных).
показати весь коментар
04.09.2021 20:17 Відповісти
Мабуть мусора,або їхні родичі.
показати весь коментар
04.09.2021 19:59 Відповісти
Вполне возможно, хотя я думаю, скорее, какие-то местные чиновники-депутатики или их родственники.
показати весь коментар
04.09.2021 20:19 Відповісти
...или помощники слуг народа
показати весь коментар
05.09.2021 17:00 Відповісти
Б.л.я.т.ь бидло ! на лексус накрало а на пару кг риби в магазині купити не вистачає
показати весь коментар
04.09.2021 21:46 Відповісти
Мій родич колись також ******** електроловлю,але одного разу надувний човен розірвало об якусь залізяку,горе рибаки при працюючому апараті опинились в воді на короткий час! До берега було недалеко,але насилу вилізли,з тих пір як баба пошептала,тільки вудкою!!!
показати весь коментар
04.09.2021 22:12 Відповісти
недоїдають суки
показати весь коментар
04.09.2021 22:22 Відповісти
Не дешева рибка вийла для ує#анів. Так й треба.
показати весь коментар
04.09.2021 23:15 Відповісти
УБЕЙТЕ ИХ ДЕТЕЙ И ВСЕ ИХ СЕМЬИ !!!
показати весь коментар
05.09.2021 00:53 Відповісти
Утопите это корыто, а этих двух ублюдков убейте, и скиньте в воду рыбам на корм! Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 5272
показати весь коментар
05.09.2021 12:30 Відповісти
голодающие мрази на лексусах
показати весь коментар
05.09.2021 16:59 Відповісти
Твари. Таких сажать надо, с конфискацией авто и лодки. Это экологический терроризм.
показати весь коментар
05.09.2021 19:38 Відповісти
Что то в последнее время самые кричащие случаи жестокого обращения с животными происходят именно с владельцами Лесусов.
То утят цинично давят, переходящих дорогу, то это... Вы люди вообще?
показати весь коментар
06.09.2021 16:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 