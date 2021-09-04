Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Події
Двоє чоловіків під'їхали до Десни і, скинувши на воду Finval, використовуючи електролов, вибили понад два десятки молодих сомів.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" експрессекретар "Державної екологічної інспекції України - співдружність" Ігор Тихолаз, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігівська область, річка Десна. Два покидьки приїхали на Lexus, скинули на воду Finval, дістали... електролов і вибили молодь сомиків - більше двох десятків, кожен аби півтора кілограма вагою...От скажіть - що в головах і душах цих людей? Це взагалі люди?" - обурюється він.
Цю інформацію підтверджує також Держагентство меліорації і рибного господарства України:
2 вересня 2021 року Чернігівським рибоохоронним патрулем у ході спільного рейду з Національної поліцією області викрито грубе порушення правил рибальства. Так, на р. Десна двоє осіб виловлювали рибу з моторного човна за допомогою електроструму. У такий варварський спосіб вони добули 19 екз. сома загальною вагою 42 кг. Інцидент стався поблизу с. Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 8 075 грн.
За цим фактом на осіб оформлено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).
У порушників вилучено заборонене знаряддя лову, незаконно добуті водні біоресурси, моточовен Finval з підвісним двигуном Suzuki та автомобіль Lexus.
Будь ласка, зачекайте...
сук у воду- підтримую, як і електровудочками- кожного Зе!біла по вухам, щоб більше не "любили" вухами...
Если бы для лова применялась бы классическая сеть, то все-равно было бы "подонки, владельцы Лексусов, скинули в Десну Финвал и перегородив реку сетью, выловили 42 кг рыбы"
Топить треба усіх - цих в лєксусі, інших - в жигулях. І раків туди, щоб жерли уродів.
Суть в том, что эти мерзавцы не бедствуют и никакой нужды в этой рыбе у них нет и нет никакой нужды уничтожать рыбу электроудочкой.
А электроудочка выбивает всё. Помимо той рыбы, что они собрали, сколько там ещё мальков и мелкой рыбы они убили и оставили просто гнить в воде? А без этих мальков на следующий год и дальше рыба не появится.
Если бы в заголовке и самой статье был бы акцент на том, что пойманы браконьеры которые добывали рыбу наиболее варварским способом - "электроудочкой", к тому же в совершенно не любительских("спортивных") объемах, и уже потом, в качестве постскриптума, о том, что приехали они на Лексусах и плавали не на какой-нибудь деревянной весельной плоскодонке, а на Финвале, что указывает на то, что в этой рыбе как в пище или источнике денежных доходов, они не нуждались от слова совсем, тогда бы эта статья была бы про варварство. А так она про то, что - если ты на Лексусе, то ты сволочь ...
ы****, не посочувствует. Ну, сволочи они. Двуногие сволочи. Мозг, как у той рыбы. Пусть дети бы знали, чем их родитель промышлял. И на базаре, видел, торгуют...
А где это конкретно, можно узнать ради интереса? Сам к вам приезжать ловить не планирую, но хотя бы примерно? Область или район?
На жаль, з Яготинських озер в Супій мало води пропускають і піл кінець літа річка сильно пересихає. Лише в нашій окрузі змогли трохи зберегти воду завдяки, як це не дивно, бикам. Просто тут в долині річки вирощують кілька тисяч м'ясної породи ВРХ, м'ясо іде на експорт в Ліван. Тому чистять канали біля річки, ремонтують шлюзи. Якраз по цих каналах ми і підвели воду до наших ставків за 5 км, інакше б вони до кінця літа повністю б пересохли.
Людям робити нєхєр. Жлобські хобі
Правда, у нас в Украине это может вылиться в ещё одну коррупционную кормушку. Но всё равно лучше так, чем так, как сейчас. Рыбы в водоёмах почти не осталось (не считая частных).
То утят цинично давят, переходящих дорогу, то это... Вы люди вообще?