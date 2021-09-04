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Несучі перекриття під час пожежі в київському костелі святого Миколая не постраждали, - Монастирський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Несучі перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив журналістам в суботу в Києві біля костелу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Глава МВС зазначив, що рятувальники приїхали через 6 хвилин після виклику. "Звичайно, якщо б реакція була тривалішою, очевидно відбулося б загоряння основної частини костелу, і, можливо, були б більш негативні наслідки", - підкреслив він.

Також дивіться: Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зі свого боку міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також прибув до костелу, зазначив: "Повинні були початися протиаварійні, реставраційні роботи ще кілька місяців тому. Тендер був заблокований. Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні".

Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.

Зі свого боку посольство Польщі в Україні опублікувало фото всередині костелу після пожежі. "Заступник посла Польщі в в Україні дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодив інтер'єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва понад ста років тому", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Несучі перекриття під час пожежі в київському костелі святого Миколая не постраждали, - Монастирський 01
Несучі перекриття під час пожежі в київському костелі святого Миколая не постраждали, - Монастирський 02
Несучі перекриття під час пожежі в київському костелі святого Миколая не постраждали, - Монастирський 03

Як повідомлялося, пожежа в костелі виникла в суботу ввечері. За інформацією ДСНС, о 22.40 вона була локалізова, в 23.26 - ліквідована. Вогонь частково пошкодив орган і внутрішню обробку костелу. Жертв і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучалися 80 осіб і16 одиниць техніки ДСНС.
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орган пострадал сильно...скорее всего умер...
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04.09.2021 11:28 Відповісти
Спочатку прочитав Орган. Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский - Цензор.НЕТ 988
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04.09.2021 11:38 Відповісти
Однозначно поджог совершили московские православные сектанты гундяевцы! Многовековой инструмент межнациональной розни конфессиональные войны.😀
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04.09.2021 11:33 Відповісти
не виключено. Ті можуть
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04.09.2021 18:19 Відповісти
Кто-то отметил новый год.
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04.09.2021 12:31 Відповісти
Не словом, а ділом.
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04.09.2021 12:32 Відповісти
очень жаль, органу конец.
нужна реставрация здания и новый инструмент.
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04.09.2021 22:24 Відповісти
ПДРЫ КГБЭШНЫЕ !!! ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !)
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04.09.2021 23:41 Відповісти
Одно из красивейших зданий в Киеве, уникальнейшая готическая памятка архитектуры коих в Украине больше нет, наш Нотр дам, дна из лучших концертных площадок с невероятным оргАном, был там раз 7 или 8, второго такого места в Киеве нет
Нет слов насколько жаль
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05.09.2021 13:40 Відповісти
обидно..киевлянам негде жить..как хотелось построить высотный многоквартирный жилой дом с паркингом, магазинами, рестораном..
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05.09.2021 13:44 Відповісти
придурки, передайте цю церкву католикам, Риму, а не задрiпаному мiнiстерству культури.

вони наведуть лад.

а Лаври навпаки позабирайте у москальських сатанiстiв.
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06.12.2021 21:11 Відповісти
 
 