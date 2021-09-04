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Новини Фото Політика України Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Зеленський (17376) розвідка (3611) спецпризначенці (207) татари (17) Єрмак Андрій (1226) Офіс Президента (1743)

Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У титрах відео про спецоперацію українських спецпризначенців в Афганістані зазначено, що сама операція відбулася "за підтримки Офісу Президента України".

На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"ГУР опублікувало відео неймовірно крутої спецоперації наших в Афганістані. І саме відео гарно зроблене. І навіть по рашці в титрах не забули проїхатися. Ну, все - ляля.

Але, я так розумію, без схиляння голови перед Офісом Президента цього не можна було зробити. Бо написали, що спецоперація відбулася "за підтримки Офісу Президента України".

На жаль, не уточнюється, в який саме спосіб спецпризначенців, які проводили спецоперацію, підтримала Банкова. Чи то Єрмак свічку поставив, чи то Татаров позитивну карму транслював, чи то Смірнов вболівав морально.

Ну, хоч добре, що не написали, що спецоперація відбулася "за особистої підтримки Президента України Володимира Олександровича Зеленського в рамках Програми Президента Велика Спецоперація!".

І що опублікували все-таки на сторінці ГУР, а не Офісу Президента чи "Слуги Народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені

Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? 01

Відео самої спецоперації:
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Топ коментарі
+31
Ну да. В ОП одни воины, покруче Шварца из ********

Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 5998
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 3513
показати весь коментар
04.09.2021 11:46
+26
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 2411
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04.09.2021 11:54
+13
Без оманського брехуна і сонце б не сходило, і трава б не росла. Слава найкоротшому півшостому!
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04.09.2021 11:49
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Ну да. В ОП одни воины, покруче Шварца из ********

Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 5998
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 3513
показати весь коментар
04.09.2021 11:46 Відповісти
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 6461
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04.09.2021 13:51 Відповісти
Без оманського брехуна і сонце б не сходило, і трава б не росла. Слава найкоротшому півшостому!
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04.09.2021 11:49 Відповісти
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 2411
показати весь коментар
04.09.2021 11:54 Відповісти
Схоже і справді ОП Єрмака готує дострокові на цю осінь, щоб обнулити Зєлє термін. Пізніше він вже не виграє в тій дупі, куди веде країну.
Ну то таке. Погано, що українці досі не визначились з альтернативою клоуну. Якщо всі знову висунуться, то Зєля переможе
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04.09.2021 11:59 Відповісти
АБИНЕЮЛЬКА! Знаєте хто буде наступним головним претендентом на пост президента? Кіт у чоботях!!
😁
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04.09.2021 12:05 Відповісти
Никто не кается ни за Витю, ни за Петю, ни за Вову. Все правы, но всем п#зд@ц! И не плачьте - сами заслужили.
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#т - кто им доктор?, Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
😁
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04.09.2021 12:07 Відповісти
Не треба Юлі бути президентом. Юля - найкращій і найефективніший прем'єр часів Незалежності. Тому нехай буде прем'єркою. А президент просто хтось нормальний, щоб влаштував усіх і висунув Юлю в прем'єри. Тоді все в країні налагодиться.
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04.09.2021 12:41 Відповісти
Згоден!!
😁
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04.09.2021 12:44 Відповісти
Ну ты и дебил! цена на газ 2009-2014 по 550$ при цене в Европе 250$, это "найефективніший прем'єр"? распродажа самого качественного вооружение в паре с Толиком Дрищем в 2008-9, это классно?
"При министре обороны Гриценко и премьере Тимошенко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украині."
28.02.2014. СНБО. Тимошенко - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира".Тимошенко: «Нельзя говорить о срочном членстве в НАТО, это вызовет еще большую агрессию России».
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04.09.2021 13:04 Відповісти
Дегенерату дебільному під ніком "дидивоівалі" доводжу до відома, що у 2009му ціна російського газа для України була найменьшою в Європі і складала 232(двісті тридцять два) долари за тисячу кубів. Аоле дегенерат "дідивоівалі" обрав Януковіча і той, замість Стокгольму, віддав росіянам Крим. Це ти, дегенерат, війну в Україну привів. Була б Юля стала презом у 2010му, то Україна сьогодні була б лідером у Європі, дебіл
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05.09.2021 12:12 Відповісти
А Крим воювати серливий троль може навіть зараз. Купуй Сайгу в зброярні і вперед. Чи серливий троль хоче, щоб хтось? Не він?
Ти продажний, серливий троль. Юлі вже нема у владі 12 років і Україна не в НАТО. Що ж так? Заплатили за брехливе лайно на Юлю? А не вдавися?
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05.09.2021 12:23 Відповісти
25 ноября 2009. Прогноз "Газпрома" о средней цене для Украины на 2010 год - около 286$ против 223$ в этом году. Хотя украинский премьер Юлия Тимошенко уверяла, что цена на газ в следующем году будет такой, как в этом. Цена могла быть и выше, но был достигнут компромисс между "Газпромом" и "Нафтогазом" - Украина пообещала не настаивать больше на пункте договора "take or pay" в отношении транзита газа из России...

дурик, какой "Стокгольм", тЮлька Капительман слилась #уйлу сразу))))))
26.05.2008.Тимошенко предложила Путину урегулировать газовый спор в обмен на пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2050 года, и не вступление Украины в НАТО. Однако по данным газеты, в ходе встречи в Ново-Огареве с Путиным 20 февраля премьер Украины расширила эту формулу. Источник, близкий к Юлии Тимошенко, сообщил, что она пообещала не форсировать присоединение Украины к НАТО, продлить базирование Черноморского флота РФ после 2017 года и допустить Газпром к управлению украинскими газотранспортными активами. В обмен Тимошенко просила Россию поддержать ее кандидатуру на президентских выборах на Украине 2009 года,
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05.09.2021 12:56 Відповісти
Ти дебіл.
1. Пропозиція залишити ЧФ в Криму до 2050го була прописана у Харківських угодах Януковічем у 2010му, коли Юля вже була не у владі. А Юля б пішла у Стокгольм, як і всі європейці.
2. З запізненням на чотири роки, але Україна таки відсудила у Стокгольмі собі 5 млрд. дол. за обов'язковий транзит по формулі "качай, або плати"
3. Юля підписала "Лист Трьох" про членство України в НАТО в 2008му. Іуда Ющ з шоблою брешуть.
4. Тобто Янек подарував Крим путєну, Юлю посадив, а винувата Юля, що хотіла? Може пану час повертатись до дурдому, звідки він втік?
5. Доречі пану дебільному дегенерату доводжу до відома, що Юля не дебільна, як він, і знає, що підтримка пуйла буде тільки на шкоду кандидату в президенти України
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05.09.2021 14:33 Відповісти
1. когда подписали ХУ, В.В.#уйло на весь мир объявил, что удиволен, когда их кртитикует украинская оппозиция, и бабЮля в том числе, и добавил, что она ему предлагала продление ЧФ когда была премьером.
2. запиши в тетрадку, дефективное, Украина, т.е. ее граждане, переплатили отношению к европейской цене, с 2009-2015 по бабушкиному контракту, больше 15 млрд$. эта сумма сопоставима с ценой Северного потока)))
3. твоя эффективная экономистка набрала за премьерство больше 20 млрд$, увеличила существующий долг в 2 раза, разграбила деньбги и *******...ь.
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05.09.2021 21:02 Відповісти
Если у нашей страны и были какие-то шансы получить ПДЧ на саммите альянса в Бухаресте в апреле этого года, то после визита Юлии Тимошенко в Брюссель они растаяли окончательно. И в этом смысле роль Юлии Тимошенко в истории развития отношений Украины с НАТО мало чем отличается от роли Виктора Януковича, посетившего штаб-квартиру альянса осенью 2006 г. и сорвавшего получение Украиной ПДЧ на саммите в Риге. Потому что это не в ее, Тимошенко, интересах. Отвергая возможность для Украины присоединиться к ПДЧ в Бухаресте, она шла своим «эволюционным путем - шаг за шагом». Один шаг - в сторону Москвы, второй шаг - в сторону Партии регионов, поддержка которой ей очень скоро потребуется в борьбе с президентом Ющенко. Третий шаг - на электоральный Восток, чьи симпатии ей как воздух нужны для реализации главной цели ее жизни…стать президентом Украины.
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05.09.2021 13:07 Відповісти
У пана дебільного дегенерата логіка відсутня, як така. Ющ взяв у Янека мільярд доларів за його президентство, росписавсь за нього в бухгалтерії ригів, Янек Юлю посадив, а у пана дебільного дегенерата виходить, що це не Ющ співробітничав з ригами, а Юля?
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05.09.2021 14:37 Відповісти
девушка, я ничего не придумываю, выше от меня нет ни одной буквы! эта информация из открытых источников серозных украинских и европейских изданий. с ПР сотрудничал и Ющенко, и Капительманша. можешь сунуть рыло в голосования за ее законы, ПР когда надо было подмахивала аж бегом, за это получала от тЮльки госконтракты.
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05.09.2021 20:51 Відповісти
Нах вашу Юлю.
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04.09.2021 19:07 Відповісти
Ооооо...адепты "вонЫ" подтянулись. Давненько не встречал. А то скучновато как-то тут последнее время, одна порохозелеботская щелупонь между собой грызётся.))
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04.09.2021 13:30 Відповісти
Насолоджуйтеся...))
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04.09.2021 13:39 Відповісти
А ты чья щелупонь? шария, *****, бойко, рабиновича?
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04.09.2021 15:26 Відповісти
Идите вы на ... со своей косатой!
Надеюсь еще будут разбираться,что она подписывала и как армию продавала!
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04.09.2021 15:25 Відповісти
Точьна! Вона вкрала всьо!
Це ше Віктор Фьодоровічь транслірував по всєх каналах. Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 3028
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04.09.2021 21:27 Відповісти
Та все ж зрозуміло! Там же чітко написано, що
"И именно видео хорошо сделано." Источник: https://censor.net/ru/p3286327
А хто в нас головний по відосикам? Де він сидить?
Ото ж бо! Так що підтримка ОПи тут є на всі 100%! Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 1249
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04.09.2021 12:02 Відповісти
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 9320 Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 9147
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04.09.2021 12:08 Відповісти
Це старий савєцкій анєгдот.
Там було мило "По лєнінскім мєстам". Водка "Лєнін в Разлівє".
І презерватив, присвячений Надєжді Крупській "Надєнь-ка".
А от у наш час і покручє брєд буває, - у складі мила ,масло освящьонноє на мощах прєподобного Антонія Димського". Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 4316

Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 8118
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04.09.2021 21:40 Відповісти
От що б робили наші специ в Афгані без цього грьобаного офісу прєпіздєнта? Страшно навіть подумати...
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04.09.2021 12:10 Відповісти
Б-г створив Землю за 7 днів за підтримки Офісу Президента України...))
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04.09.2021 12:11 Відповісти
"Б-г", - це Боріс Грєбєнщіков?

Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 3347
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04.09.2021 21:46 Відповісти
Не поминай ім'я Господа всує..ось я і не називаю..
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04.09.2021 22:17 Відповісти
Це древній язичницький забобон.
Подібний забобон існував у арійських племен щодо неназивання ведмедя. Вважалося, що, якщо ти скажеш вголос його назву, то він прийде і роздере тебе на шматки. Тому древні арійські племена стали шукати синоніми, - германці назвали його за кольором - "бурий" (bear), слов'яни - "той, що відає де мед" (ведмідь). До слов'ян германське bear теж перекочувало і залишилося у слові "берлога" (там, де лежить бурий, тобто, ведмідь). А справжне арійське слово залишилося тільки у греків, - "арктос" (ведмідь). Від цього слова, - назва Арктики. Бо там білі ведмеді.
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04.09.2021 22:33 Відповісти
А говорили, шо ермак фээсбэшник, а он оказался двойным агентом.
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04.09.2021 12:12 Відповісти
Ойц. З якого переляку? Він, що проти кацапів попер?
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04.09.2021 12:32 Відповісти
гидко за украинскую журналистику.
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04.09.2021 12:14 Відповісти
Когда за 200 баксов обосраное очко лижут ОПЗЕ, реально стыдно.
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04.09.2021 12:25 Відповісти
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 2806
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04.09.2021 12:20 Відповісти
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9368
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04.09.2021 22:05 Відповісти
Ну да, очевидно Мокрик думает, что идут ребята из ГУРа , видят люди нуждаются, и подумали - а давай-ка мы им поможем .... ну а дальше как в кино Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9516
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04.09.2021 12:26 Відповісти
Мокрік каже, що це робота професіоналів, до якаої ні деьмак, ні його ОПа, ні презЕдент не мають ніякого відношення.
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04.09.2021 12:31 Відповісти
Ну да, прям точно как я и написал .... а не подскажешь, почему именно этим помогли а не другим? Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 6530
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04.09.2021 12:50 Відповісти
Що ти прямо так і написав? Що без дерьмакової ОПи та "велічайшего"

" И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня его
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня его."
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04.09.2021 12:57 Відповісти
ГУР не благотворительная организация и без команды не работает, и если это не понятно, то как говорил один персонаж -"я вам не завидую" Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 2473
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04.09.2021 13:20 Відповісти
ГУР, лише отримує команду, а розробляє операцію і працює він сам, без керівництва з ОПИ. І якщо вам це не зрозуміло, ... Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 1750
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04.09.2021 13:32 Відповісти
Значит ситуация требовала политического решения и ГУР не могло самостоятельно действовать, поэтому и написали, что при содействии ОП..... и вообще, я не могу понять из-за чего столько вони? Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 6767 .... а ребята молодцы
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04.09.2021 13:39 Відповісти
Хлопці- молодці, та ні ОПа, ні Вава, до цього ніяким боком.
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04.09.2021 14:40 Відповісти
Если тебе так хочется, пусть будет так Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 7509 но без дипломатии и гос-органов нигде не обходится, даже если очень хочется Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 7629
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04.09.2021 15:01 Відповісти
Главное то журналисту удалось. Пишешь нелогический бред с ключевыми словами "офис президента" и шибко умный народец, не пытаясь осознать смысл этой статейки, моментально парафинит этих гадов. А то что спасательная операция реально была организована рукодством страны, а не кем то другим, народ уже не волнует.
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04.09.2021 12:39 Відповісти
не придумывали, не разрабатывали и не проводили (потому, что не разбираются)... максимум дали добро на проведение и все
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04.09.2021 13:32 Відповісти
А у нашей страны есть руководство? И кто же это? Уж не трускавецкие менеджеры ли?
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04.09.2021 19:10 Відповісти
ну шо тьі "непонято кто" строчиш из впн-а?.. (на ник свой взгляни)...
Что у власти проФФесиАнальі... "Какие ваши доказательства?.."
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04.09.2021 22:40 Відповісти
Якби, не доведи Господи, операція провалилась, можна уявити, як би та дерьмаківська Опа розповідала про свою підтримку.
ПрезЕдентсько- опівський максимум, це ганьба в Молодові.
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04.09.2021 12:30 Відповісти
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9443
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04.09.2021 15:01 Відповісти
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 8391
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04.09.2021 13:21 Відповісти
Ну а як же ж... Все в рамках "Великого будівництва"! Спецоперації також!
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04.09.2021 13:25 Відповісти
ГРАДАЦИЯ ТВАРЕЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИКЕ (по нисходящей от лучших к худшим):
- негодяи;
- мерзавцы;
- циничные мерзавцы;
- подонки:
- конченные подонки;
- моральные калеки;
- моральные уроды;
- фанаты Зе и "творчества "Подворотня 59";
- члены партии "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа";
- работники ОПУ с меделем головного мозга разного ранга;
- дЕрьмак;
- товарисч ЗЕ.
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04.09.2021 14:59 Відповісти
ОНО командовало операцией. Лично.
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9166 Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 4434
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04.09.2021 15:02 Відповісти
Это бессовестный пиар зелёных мразей,которые уже не знают к чьим достижениям примазаться.
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04.09.2021 15:04 Відповісти
Сьогодні моя баришня була задоволена.Процес відбувався за підтримки мого пісюна особисто Володимиром Олександровичем Зеленським.Ну і Єрмак зі свічкою.Куди ж без нього.
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04.09.2021 15:27 Відповісти
Тільки ж Ви їй про це не кажіть. Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 951
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05.09.2021 06:41 Відповісти
Очевидно мокрик решил лизнуть, а вдруг что дадут. Разрабатываемые офисом " во главе с Зе#бубочкой и Ермаком ,планы" мы вдели на Вагнеровцах.
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04.09.2021 18:54 Відповісти
И шо тот спецназ там делал? Разве воевал или спецоперация была со стельбой?пиар зеленых пид...ров
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05.09.2021 13:50 Відповісти
 
 