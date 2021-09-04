Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У титрах відео про спецоперацію українських спецпризначенців в Афганістані зазначено, що сама операція відбулася "за підтримки Офісу Президента України".
На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.
"ГУР опублікувало відео неймовірно крутої спецоперації наших в Афганістані. І саме відео гарно зроблене. І навіть по рашці в титрах не забули проїхатися. Ну, все - ляля.
Але, я так розумію, без схиляння голови перед Офісом Президента цього не можна було зробити. Бо написали, що спецоперація відбулася "за підтримки Офісу Президента України".
На жаль, не уточнюється, в який саме спосіб спецпризначенців, які проводили спецоперацію, підтримала Банкова. Чи то Єрмак свічку поставив, чи то Татаров позитивну карму транслював, чи то Смірнов вболівав морально.
Ну, хоч добре, що не написали, що спецоперація відбулася "за особистої підтримки Президента України Володимира Олександровича Зеленського в рамках Програми Президента Велика Спецоперація!".
І що опублікували все-таки на сторінці ГУР, а не Офісу Президента чи "Слуги Народу".
Відео самої спецоперації:
Будь ласка, зачекайте...
Ну то таке. Погано, що українці досі не визначились з альтернативою клоуну. Якщо всі знову висунуться, то Зєля переможе
😁
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#т - кто им доктор?, Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
😁
😁
"При министре обороны Гриценко и премьере Тимошенко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украині."
28.02.2014. СНБО. Тимошенко - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира".Тимошенко: «Нельзя говорить о срочном членстве в НАТО, это вызовет еще большую агрессию России».
Ти продажний, серливий троль. Юлі вже нема у владі 12 років і Україна не в НАТО. Що ж так? Заплатили за брехливе лайно на Юлю? А не вдавися?
дурик, какой "Стокгольм", тЮлька Капительман слилась #уйлу сразу))))))
26.05.2008.Тимошенко предложила Путину урегулировать газовый спор в обмен на пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2050 года, и не вступление Украины в НАТО. Однако по данным газеты, в ходе встречи в Ново-Огареве с Путиным 20 февраля премьер Украины расширила эту формулу. Источник, близкий к Юлии Тимошенко, сообщил, что она пообещала не форсировать присоединение Украины к НАТО, продлить базирование Черноморского флота РФ после 2017 года и допустить Газпром к управлению украинскими газотранспортными активами. В обмен Тимошенко просила Россию поддержать ее кандидатуру на президентских выборах на Украине 2009 года,
1. Пропозиція залишити ЧФ в Криму до 2050го була прописана у Харківських угодах Януковічем у 2010му, коли Юля вже була не у владі. А Юля б пішла у Стокгольм, як і всі європейці.
2. З запізненням на чотири роки, але Україна таки відсудила у Стокгольмі собі 5 млрд. дол. за обов'язковий транзит по формулі "качай, або плати"
3. Юля підписала "Лист Трьох" про членство України в НАТО в 2008му. Іуда Ющ з шоблою брешуть.
4. Тобто Янек подарував Крим путєну, Юлю посадив, а винувата Юля, що хотіла? Може пану час повертатись до дурдому, звідки він втік?
5. Доречі пану дебільному дегенерату доводжу до відома, що Юля не дебільна, як він, і знає, що підтримка пуйла буде тільки на шкоду кандидату в президенти України
2. запиши в тетрадку, дефективное, Украина, т.е. ее граждане, переплатили отношению к европейской цене, с 2009-2015 по бабушкиному контракту, больше 15 млрд$. эта сумма сопоставима с ценой Северного потока)))
3. твоя эффективная экономистка набрала за премьерство больше 20 млрд$, увеличила существующий долг в 2 раза, разграбила деньбги и *******...ь.
Надеюсь еще будут разбираться,что она подписывала и как армию продавала!
Це ше Віктор Фьодоровічь транслірував по всєх каналах.
"И именно видео хорошо сделано." Источник: https://censor.net/ru/p3286327
А хто в нас головний по відосикам? Де він сидить?
Ото ж бо! Так що підтримка ОПи тут є на всі 100%!
Там було мило "По лєнінскім мєстам". Водка "Лєнін в Разлівє".
І презерватив, присвячений Надєжді Крупській "Надєнь-ка".
А от у наш час і покручє брєд буває, - у складі мила ,масло освящьонноє на мощах прєподобного Антонія Димського".
Подібний забобон існував у арійських племен щодо неназивання ведмедя. Вважалося, що, якщо ти скажеш вголос його назву, то він прийде і роздере тебе на шматки. Тому древні арійські племена стали шукати синоніми, - германці назвали його за кольором - "бурий" (bear), слов'яни - "той, що відає де мед" (ведмідь). До слов'ян германське bear теж перекочувало і залишилося у слові "берлога" (там, де лежить бурий, тобто, ведмідь). А справжне арійське слово залишилося тільки у греків, - "арктос" (ведмідь). Від цього слова, - назва Арктики. Бо там білі ведмеді.
" И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было
меняего
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было
меняего."
Что у власти проФФесиАнальі... "Какие ваши доказательства?.."
ПрезЕдентсько- опівський максимум, це ганьба в Молодові.
- негодяи;
- мерзавцы;
- циничные мерзавцы;
- подонки:
- конченные подонки;
- моральные калеки;
- моральные уроды;
- фанаты Зе и "творчества "Подворотня 59";
- члены партии "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа";
- работники ОПУ с меделем головного мозга разного ранга;
- дЕрьмак;
- товарисч ЗЕ.