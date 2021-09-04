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СБУ (10002) Черкащина (646) махінації (390) Зелений тариф (91) Електрика (803)

Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва "зеленої" електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила механізм розкрадання коштів під час виробництва електроенергії в Черкаській області, схему організував місцевий житель у 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, зловмисник організував протиправний механізм у 2019 році. Він скористався нормою у законодавстві, яка дозволяє кожному громадянину виробляти власну "зелену" електроенергію і продавати її державі. Втім, приватне домогосподарство не може мати потужність понад 30 кВт. Якщо потужність вища – треба оформлювати додаткові дозволи, проходити перевірки і отримувати платню за іншим тарифом.

Тому зловмисник вирішив обійти законодавство і замість реєстрації одного великого підприємства вирішив продавати електроенергію від імені 100 приватних домогосподарств. При цьому електрогенеруючі установки, що належать вказаній особі, розміщені на земельних ділянках, де відсутні житлові чи інші будівлі, що суперечить вимогам нормативних актів у сфері енергетики і свідчить про використання такого об’єкту в промислових масштабах під видом великої кількості приватних домогосподарств.

Така схема дозволила без отримання ліцензії, за спрощеною процедурою протягом 2019-2020 років отримувати кошти за "зеленим" тарифом. За оцінками фахівців, сума збитків від такої діяльності може становити близько 40 млн грн.

Крім того, як встановили співробітники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зазначена ситуація негативно позначається на стабільності роботи енергосистеми України, а також погіршує якість постачання електроенергії споживачам області.

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Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва зеленої електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ 01
Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва зеленої електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ 02
Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва зеленої електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ 03

Наразі вживаються заходи, у тому числі у межах зареєстрованого за вказаним фактом кримінального провадження, щодо притягнення до відповідальності причетних осіб.
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Топ коментарі
+9
Можна подумати, що він це організував без "допомоги" місцевої адміністрації...
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04.09.2021 12:34
+8
Во именно. С языка снял. Можно подумать этот объект невидимый и когда ему оформляли разрешительные документы и проектную документацию во всех без исключения органах, то не понимали что это элементарная афера? Сидеть должны все, чьи подписи стоят под документами.
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04.09.2021 12:49
+7
данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области. - цитата

вообще звучит угрожающе....а многогектарные "фермы" в промышленных масштабах как-то не сказываются....и не влияют ?
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04.09.2021 12:42
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Можна подумати, що він це організував без "допомоги" місцевої адміністрації...
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04.09.2021 12:34 Відповісти
Во именно. С языка снял. Можно подумать этот объект невидимый и когда ему оформляли разрешительные документы и проектную документацию во всех без исключения органах, то не понимали что это элементарная афера? Сидеть должны все, чьи подписи стоят под документами.
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04.09.2021 12:49 Відповісти
Нет, втихаря сделал. Те кто делает это с администрацией - к тому СБУ не приходит
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04.09.2021 15:18 Відповісти
данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области. - цитата

вообще звучит угрожающе....а многогектарные "фермы" в промышленных масштабах как-то не сказываются....и не влияют ?
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04.09.2021 12:42 Відповісти
Мабуть, "ферми" зареєстровані як юридична особа, тому їм і можна.
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04.09.2021 15:08 Відповісти
тут вопрос не в регистрации (хотя к ней самой оооочень много вопросов...)
а в масштабах... вернее в нагнетании и усугублении ответственности за якобы наносимый вред (а вред тут только в аферизме при оформлении (хитрож*пости))), т.е. материальный, бумажный) а не в "ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области и в угрозе стабильности работы энергосистемы Украины"....
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04.09.2021 15:19 Відповісти
Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2488
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04.09.2021 12:48 Відповісти
Во бред, все судя по всему сделано законно, но зелёного тарифа Ахметову и др крупным доителям бюджета Украины, не хватает выплачивать и мелких производителей начинают отсекать. Уже как то пытались пропихнуть закон о запрете частникам оплаты по зелёному тарифу произведеной Эл энергии года три кажется назад. Не получилось и теперь будут закрывать частников сбушными методами.
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04.09.2021 12:56 Відповісти
шо за бред? ты читал суть статьи??? нужны любые зацепки, чтоб избавляться от этой заразы - зеленой энергетики. и исправлять грабительскую ошибку сделаную для бойков и клюевых... - установить для них рыночный тариф и пусть генерируют.
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04.09.2021 19:31 Відповісти
Так прочтите суть. Частников щимят без повода. А вот к Ахметовым и тд никаких претензий! Ну а в том что от зеленого тарифа нужно избавляться то это однозначно, но всем! А не так как сейчас Ахметов и так называемые инвесторы застолбили себе максимальный тариф, а остальных отсекают и частников и строителей новых станций, только под этих избранных все выгребается из бюджета.
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04.09.2021 19:54 Відповісти
Ахметке можно,а другим нет,взятки решают все.
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04.09.2021 12:56 Відповісти
без лицензии ... сумма ущерба ..40 млн грн. -Надо было пристроиться к Пинчуку. Понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно./ В том что энергетика стала убыточной виноваты не воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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04.09.2021 13:00 Відповісти
ха..ну капец !!! да там вся эта тема о "зеленой энергетике" сплошная схема хищения средств!!! Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9780
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04.09.2021 13:18 Відповісти
Любой частник сроящий солнечную электростанцию у себя на участке крадёт её у Рената ахметова, и только ему разрешается её вырабатывать больше чем 30 квт.
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04.09.2021 13:48 Відповісти
Точно только ему, или ты поправишься чтобы не уходить в петушиный уголок за балабольство?
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04.09.2021 15:16 Відповісти
Наша олигархическая власть защищает только олигархов-монополистов. Если вы производите электричество, то вы автоматически попадаете на поле деятельности олигарха Ахметова, и вам можно производить электричества не столько сколько вы хотите, иначе вы станете ему конкурентом, а только до 30 квт.
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04.09.2021 15:28 Відповісти
Бред. Доля ДТЭК на рынке ЗТ чуть больше 25%.
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04.09.2021 18:00 Відповісти
и зачем ты так много врешь? По не знанию, или ты из ботофермы Коломойского?
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04.09.2021 18:04 Відповісти
бред сивого мерина и наглая брехня - для домовладений дозволено 30квт, хочешь производить больше, регистрируй фирму и "молоти" любое количество. хоть на крышах, хоть в поле...
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04.09.2021 19:35 Відповісти
и каким образом ты своей 30кВт украдешь энергию у Ахметова? Из-за твоей станции на его станция выработка падает?
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04.09.2021 15:17 Відповісти
Почему этому частнику нельзя производить єлектричества столько же сколько Ахметову? Потому что Ахметов олигарх и монополист. Ему всё можно.
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04.09.2021 15:25 Відповісти
Кто сказал что нельзя, сам придумал? Пусть получает лицензию, платит налоги, получает МЕНЬШЕ чем за ЗТ для домохозяйств и работает.
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04.09.2021 17:56 Відповісти
Високий тариф приймався для олігархів. Іншим зась.
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04.09.2021 15:37 Відповісти
бред сивой кобылы. ЗТ для частных домохозяйств выше чем для промышленных.
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04.09.2021 17:57 Відповісти
Таку станцію, звичайний пересічний пенсіонер не побудує. Зрозуміло, що купив станцію, купив чиновників і качали кошти з нас всіх.
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04.09.2021 13:25 Відповісти
"Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн".

Вообще-то это скорее упущенная выгода для отдельно взятых "никому неизвестных" лиц. Но поскольку СБУ работает в интересах этих лиц, а не страны, то по их формулировке это ущерб, сопоставимый с хищением социалистической олигархической собственности.
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04.09.2021 13:44 Відповісти
Чо можно олигарху Ахметову нелзя частному лицу.
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04.09.2021 13:45 Відповісти
Виявлена схема розкрадання коштів оборонного бюджету в Міністерстві стратегічних галузей промисловості*
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.

Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"
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04.09.2021 14:03 Відповісти
Айайацайай!
Ти ба гад який! Електроенергію виробляв він з сонячного світла!
Ні б ото піти в прокуратуру, чи в те ж СБУ - людей пресувати (як його), гроші віджимати.
Чи взагалі, он як вовчари в судах мільйонні справи "порешивать" з презами, та так щоб всією судовою системою керувати і щоб ніхто слова не пікнув. От як треба!
А він - сонячну енергію видобуває. Це тюрма.
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04.09.2021 14:19 Відповісти
Господи!!!
Та пів Дніпропетровської області за такою схемою працюють.
Викупили цілі села.

В основному метівсько-прокурорсько-судейскі.
Але їх чіпати не можна.
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04.09.2021 14:33 Відповісти
Ахмєтка свої перші СЕСи побудував поблизу Нікополя, через Дніпро Запорізьська АЕС.
А в Енергодарі будує енергонакопичувальну станцію.
Думаєте щоб накопичувати надлишкову сонячну енергію?
Дзуськи вам! Задурно атомну оптом, а вам продасть вже не по зеленому тарифу, а по ультрафіолетовому. Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва "зеленої" електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6846
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04.09.2021 14:39 Відповісти
Для этого все т придумано.
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04.09.2021 15:07 Відповісти
То как она будет использовать по твоему - это твои фантазии и не более. Заряжать акумы атомной энергией... Это при том что гораздо выгодней ее перепродавать на аукционах по схеме Золотой ключик)))) Максимум для чего они будут использоваться помимо ЗТ - заряжаться по ночному тарифу и отдавать днем по дневному. Но это нормальная практика во всем мире, при чем очень полезная.
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04.09.2021 18:08 Відповісти
Нанес ущерб ,,Ах какому" инвестору.
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04.09.2021 15:08 Відповісти
Краще б вони розібралися, як окремі сонячні станції виробляють ЕЕ навіть вночі, не маючи акумуляторів. Оце цікаво!
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04.09.2021 15:09 Відповісти
Где? Или ты сам придумал?
Но это возможно если поле панелей большое при доработке инверторов. От станции 20 кВт мы зажигали диодную панель хз какой мощности, от света уличного фонаря. От луны даже выработка идет
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04.09.2021 15:15 Відповісти
А яке відношення до зеленої енергетики має СБУ? Щось тут не те!
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04.09.2021 15:10 Відповісти
До енергетики ні, а до грошенят так
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04.09.2021 21:36 Відповісти
Бред. Про эту схему известно уже давно, и так "работают" по всей Украине. Мужик просто видимо забыл занести куда следует.
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04.09.2021 15:11 Відповісти
Мужик дурак. Ставишь на участке любой сарай который не подлежит обязательному вводу в эксплуатацию, и это уже домовладение.
И потребление нужно минимальное какое-то делать. Вычисляют легко, когда с объекта только выработка а потребления ноль.
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04.09.2021 15:19 Відповісти
"Схема позволила без получения лицензии по упрощенной процедуре... " Источник: https://censor.net/ru/p3286335
Без інспекції та Обленерго у нього нічого б не вийшло. Сусід запускав 30квт - панелі з електронікою привіз напряму зза кордону, монтаж за тиждень. Папери, дозволи, обстеження домоволодіння = більше місяця, підключення до мережі і запуск близько двох. Мужик просто не хотів проходити як промисловець -там більші податки
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04.09.2021 21:33 Відповісти
А ЗА 4000 ГРИВЕН СНИМАТЬ СОТНИ МЕТРОВУЮ КРЫШУ В КИЕВЕ И ВЫРАБАТЫВАТЬ 300 МЕГАВАТТ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ ЭТО НЕ ХИЩЕНИЕ !!!???
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05.09.2021 00:42 Відповісти
Вот вам еще одна схема. Оформляете зеленый тариф, берете у соседа электричество через переноску по 1.6 грн и перегоняете через двунаправленный счетчик уже как зеленую энергию по 5 грн. Профит 700 грн/сутки.
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05.09.2021 05:02 Відповісти
по факту, так и происходит!
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05.09.2021 08:22 Відповісти
 
 