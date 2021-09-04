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Зеленський (17376) збірна з футболу (210) США (14430) Бутусов Юрій (3123)

Зеленський на американській авіабазі підписав футболку збірної України майору Нацгвардії США Лучнікову, що емігрував із Лисичанська в 1995-му. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Під час візиту на американську авіабазу Моффет Філд в Каліфорнії президент України Владимов Зеленський підписав футболку збірної України майору Нацгвардії США Сергію Лучнікову, який народився в Лисичанську і емігрував з родиною в США в 1995 році.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікава деталь візиту Володимира Зеленського в США. Президент України на авіабазі Моффет Філд в Каліфорнії підписує українську футболку майору Нацгвардії США Serge Louchnikov. Сергій народився в Лисичанську, сім'я емігрувала в США в 1995-му, він професійний військовий, заступник комбата в 1-му батальйоні 185-го піхотного полку 81-ї бойової групи "Страйкер" Національної гвардії Каліфорнії (на всякий випадок нагадую, що Нацгвардія США - це складова частина збройних сил, бригада "Страйкер" НГ США організована також як і кадрові війська, і постійно бере участь у виконанні бойових завдань за кордоном)", - підкреслює Бутусов.

За словами Бутусова, Лучніков починав службу солдатом в Іраку. А в 2016-17 роках Сергій був військовим радником при посольстві США в Києві, а його батальйон в цьому році проводив тренування в нашому навчальному центрі в Яворові.

"І ось тепер президент України приїхав в гості сам, подякував каліфорнійцям, і це було дуже тепло сприйнято американськими військовослужбовцями, які служили в Україні", - зазначає журналіст.

Крім цього, він додав, що Сергій - критично мисляча людина, дуже небайдужий до ситуації в Україні і війні з Росією, він не розриває зв'язок з батьківщиною.

Також читайте: Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії. ФОТОрепортаж

"Лучніков не тільки працював в Україні, тренував і допомагав готувати зміни до статутів та настанов, а й надавав гуманітарну допомогу українським воїнам. Хочеться вірити, що інтелект наших людей в зарубіжних арміях буде колись використаний для аналізу кращих практик і проведення глибоких реформ в українській армії, яка, на жаль, все ще організована за стандартами СРСР, а не НАТО", - резюмував Бутусов.

Зеленський на американській авіабазі підписав футболку збірної України майору Нацгвардії США Лучнікову, що емігрував із Лисичанська в 1995-му 01

Президент України підписує майору Нацгвардії США футболку збірної України на броні бронетранспортера "Страйкер"

Зеленський на американській авіабазі підписав футболку збірної України майору Нацгвардії США Лучнікову, що емігрував із Лисичанська в 1995-му 02
Майор Лучніков з дружиною
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Топ коментарі
+11
О мене цікавить, скільки коштів розкатав зеленський у штатах.
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04.09.2021 15:16
+11
Знал бы майор, что за мерзкое и воровито-лживое сцикливое чмо ему автограф дало. Граждане США, подскажите, в Армии США ещё много таких неосведомлённых майоров за Зе и его шоблу с их делишками?
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04.09.2021 15:32
+7
Думаю на вскидку минимум с 20-25 лямов гривен
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04.09.2021 15:23
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О мене цікавить, скільки коштів розкатав зеленський у штатах.
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04.09.2021 15:16 Відповісти
Думаю на вскидку минимум с 20-25 лямов гривен
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04.09.2021 15:23 Відповісти
хунта - не проти ! Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году - Цензор.НЕТ 2549
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04.09.2021 15:18 Відповісти
Подпись Зеленского - как печать на марке, полностью обнуляет всю ценность
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04.09.2021 16:06 Відповісти
а где взялась футболка? (рояль в кустах)
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04.09.2021 15:23 Відповісти
Может он таких партию бортом притаранил и мы знаем только об одной штуке, которую зеледент прилюдно подписал? Остальные охранник от бородатой бабушки успешно толкунл толпе зевак на пробежке зеледента.
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04.09.2021 15:41 Відповісти
Я не думав що в США такі популярні ;Сваты;.
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04.09.2021 15:25 Відповісти
на той... подаренной футболке...хотя бы без ошибок фамилия найвеличайшего (по масштабу))
Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году - Цензор.НЕТ 2145

...
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04.09.2021 15:27 Відповісти
Знал бы майор, что за мерзкое и воровито-лживое сцикливое чмо ему автограф дало. Граждане США, подскажите, в Армии США ещё много таких неосведомлённых майоров за Зе и его шоблу с их делишками?
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04.09.2021 15:32 Відповісти
А чем я должен быть доволен в данном случае? Воровитым поноком и лживым трусом четырежды уклонившимся от призыва и продающим мою страну олигархам за свой % Зе, раскатывающим по США за МОЙ счёт, с его шоблой или туповатым майором США? Поясните?
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04.09.2021 16:07 Відповісти
Дофіга...
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04.09.2021 15:51 Відповісти
У меня знакомый знакомого служит в американской армии. Чтобы получить гражданство.
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04.09.2021 15:41 Відповісти
И шо, тоже хочет взять автограф о уклониста, труса, луга и вора?
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04.09.2021 17:19 Відповісти
подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову/ Но должность министра обороны четыреждыуклонист уже не предлагал. Как предлагал раньше: Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США.
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04.09.2021 15:47 Відповісти
Якось цей факт не додає симпатій до майора .
Та й судячи з френдлиста з ФБ,навряд чи від цікавиться подіями в Україні.Це американець.
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04.09.2021 15:48 Відповісти
Тепер за американську авіабазу якось боязно.
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04.09.2021 16:00 Відповісти
Земеля в США морду нажрал. Хотя, фейс типичный , майорский.
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04.09.2021 16:05 Відповісти
Гастролі 95 кварталу по Америці продовжуються. Сором і жах.
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04.09.2021 16:19 Відповісти
У мене таке враження, що всі закордонні вояжі *********** - це просто екскурсійні тури (географія цікава) за бюджетні гроші, чітко розплановано де побувати (мається на увазі туристичні цікаві місця) і з ким пофоткатися для фейсбука (щоб вихвалятися).
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04.09.2021 16:23 Відповісти
в 1995 не было нгу если шо
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04.09.2021 17:41 Відповісти
Позвать бы того майора министром обороны к нам---на два года. Кстати в армии США очень много служит наших этнических, и в Канаде тоже. Есть генералы в разных родах войск. Он бы молодых пенсов военных из таких уговорил бы поработать здесь. Ющик как то когда то что то намекал. Да толку. Тут надо было 10 лет назад уволить всех кто окончил до 1991г воен-училища, и всех у кого был партбилет. Может что то и вышло бы. Но ничего не вышло.
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04.09.2021 21:05 Відповісти
Он не для этого имигрировал чтобы служить бывшей родине. Многие другие тоже.
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05.09.2021 00:46 Відповісти
хорошо. правильно.
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04.09.2021 22:12 Відповісти
 
 