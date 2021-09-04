Зеленський на американській авіабазі підписав футболку збірної України майору Нацгвардії США Лучнікову, що емігрував із Лисичанська в 1995-му. ФОТО

Під час візиту на американську авіабазу Моффет Філд в Каліфорнії президент України Владимов Зеленський підписав футболку збірної України майору Нацгвардії США Сергію Лучнікову, який народився в Лисичанську і емігрував з родиною в США в 1995 році.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікава деталь візиту Володимира Зеленського в США. Президент України на авіабазі Моффет Філд в Каліфорнії підписує українську футболку майору Нацгвардії США Serge Louchnikov. Сергій народився в Лисичанську, сім'я емігрувала в США в 1995-му, він професійний військовий, заступник комбата в 1-му батальйоні 185-го піхотного полку 81-ї бойової групи "Страйкер" Національної гвардії Каліфорнії (на всякий випадок нагадую, що Нацгвардія США - це складова частина збройних сил, бригада "Страйкер" НГ США організована також як і кадрові війська, і постійно бере участь у виконанні бойових завдань за кордоном)", - підкреслює Бутусов.

За словами Бутусова, Лучніков починав службу солдатом в Іраку. А в 2016-17 роках Сергій був військовим радником при посольстві США в Києві, а його батальйон в цьому році проводив тренування в нашому навчальному центрі в Яворові.

"І ось тепер президент України приїхав в гості сам, подякував каліфорнійцям, і це було дуже тепло сприйнято американськими військовослужбовцями, які служили в Україні", - зазначає журналіст.

Крім цього, він додав, що Сергій - критично мисляча людина, дуже небайдужий до ситуації в Україні і війні з Росією, він не розриває зв'язок з батьківщиною.

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"Лучніков не тільки працював в Україні, тренував і допомагав готувати зміни до статутів та настанов, а й надавав гуманітарну допомогу українським воїнам. Хочеться вірити, що інтелект наших людей в зарубіжних арміях буде колись використаний для аналізу кращих практик і проведення глибоких реформ в українській армії, яка, на жаль, все ще організована за стандартами СРСР, а не НАТО", - резюмував Бутусов.

Президент України підписує майору Нацгвардії США футболку збірної України на броні бронетранспортера "Страйкер"



Майор Лучніков з дружиною