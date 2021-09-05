УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15820 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
9 176 79
Німеччина (4511) Кличко (2810) ХДС (22) Лашет Армін (17)

Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер "УДАРу" Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Мають бути запобіжні механізми проти використання "Північного потоку-2" як інструменту геополітичної боротьби і тиску на Україну Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко заявив Арміну Лашету, лідеру партії ХДС/ХСС, на зустрічі з німецькою молоддю у Ганновері. Віталій Кличко взяв участь у зустрічі як почесний гість.

Під час зустрічі з Арміном Лашетом Віталій Кличко підкреслив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, її боротьби проти російської агресії.

"Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, якщо Росія буде використовувати "Північний потік-2" як інструмент геополітичної боротьби та засіб тиску на Україну. Ми переконані, що це – небезпечний проєкт для України та Європи, їхньої енергетичної безпеки. Останні заяви Росії не залишають сумніву в цьому. Тому, однозначно, мають бути запобіжні механізми", - наголосив Віталій Кличко.

Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер УДАРу Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом 01

Під час виступу перед молоддю лідер "УДАРу" нагадав, що Україна вже сім років бореться за європейський вибір проти російської агресії.

"Зараз я дивлюсь на вас і згадую молодих людей у себе на Батьківщині, в Україні. Ви знаєте, що понад сім років ми, українці, боремось проти російської агресії. Боремось за свій європейський вибір. Для нас це означає право жити у великій європейській сім’ї. І сьогодні ми намагаємось змінити нашу країну. Змінити відповідно до європейських стандартів та принципів. Ми прагнемо побудувати демократичну, сучасну державу, в якій кожна людина почувається вільно і може реалізувати свій потенціал. Таким ми бачимо своє майбутнє. Чи вдасться нам здійснити свою мрію? Впевнений, що так!" – заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що успіх України, як і Німеччини, значною мірою залежить від активних і наполегливих молодих людей, яким небайдужа доля рідної країни.

Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер УДАРу Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом 02

Кличко нагадав, що багато молодих українців сьогодні зі зброєю в руках захищають свободу та суверенітет України. І також – мир і стабільність у Європі.

"Багато молоді серед тих, хто намагається робити в Україні нову політику, створює стартапи, досягає успіху в креативних індустріях. Саме вони будують справді нову, ефективну, демократичну Україну. Україну відкриту для світу. Таких молодих людей багато і в нашій політичній партії "УДАР". Я мрію побачити, як тисячі молодих німців і молодих українців спілкуються між собою, працюють над спільними проєктами, разом розробляють і втілюють у життя креативні ідеї. Шукають і знаходять відповіді на такі актуальні виклики, як, наприклад, зміни клімату. Саме через взаєморозуміння та співпрацю європейської молоді на базі спільних демократичних цінностей, – через неприйняття агресії та диктату – лежить шлях до справді єдиної, вільної та мирної Європи", – наголосив Кличко.

Захід був організований молодіжною організацією "Junge Union". Участь у ньому також взяв Армін Лашет – лідер партії ХДС/ХСС. Партія "УДАР" вже понад 10 років є партнером ХДС/ХСС.


Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер УДАРу Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом 03

Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер УДАРу Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом 04
Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер УДАРу Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом 05
Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер УДАРу Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом 06

Дивіться також: Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
Віталік МОЛОТОК!! Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 2788
показати весь коментар
04.09.2021 20:29
+15
Заверещала Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
04.09.2021 21:03
+14
Десь гірко заплакала Верещучка...
показати весь коментар
04.09.2021 20:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віталік МОЛОТОК!! Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 2788
показати весь коментар
04.09.2021 20:29 Відповісти
МОЛОТ!
показати весь коментар
04.09.2021 20:55 Відповісти
Доктор МОЛОТ ! Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 8153
показати весь коментар
04.09.2021 21:19 Відповісти
Не всё так "гладко". Знали бы они какой он подлец и вор, то не так бы его встречали. Я понимаю, что сейчас меня заминусуют, но очень жаль, что наш нарід привык верить всему, но иногда нужно и проверять.
показати весь коментар
05.09.2021 00:50 Відповісти
Если Кличко поддерживает гниду-преемника Меркельвоши, от у меня закрадываются сомнения в его порядочности...
показати весь коментар
05.09.2021 11:34 Відповісти
Так расскажи скорее что он у тебя украл? Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 6476
показати весь коментар
05.09.2021 17:25 Відповісти
Деньги, прибыль. Тебя подробности интересуют?
показати весь коментар
05.09.2021 17:55 Відповісти
Я представляю эту речь... Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 7565
Хотя, на немецком...
показати весь коментар
04.09.2021 20:32 Відповісти
он на немецком говорит лучше чем на украинском - и это не шутка
показати весь коментар
04.09.2021 20:35 Відповісти
Так, а я о чём?
показати весь коментар
04.09.2021 20:39 Відповісти
Смішно Кличку.
Бо він значно успішніший за тебе.
Максютка, ти настільки від нього відстав, що навіть не наздоженеш пил з-під його чобіт.
показати весь коментар
04.09.2021 20:58 Відповісти
за цією логікою і зєлю не можна критикувати та насміхатись, бо успішніший. Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1879
показати весь коментар
04.09.2021 21:03 Відповісти
Зелю можна. Що воно таке поруч з Кличком ?
Порожнє місце. Пародія на президента.
показати весь коментар
04.09.2021 21:05 Відповісти
подвійні стандарти...
показати весь коментар
04.09.2021 21:07 Відповісти
Чому це ?
Кличко чемпіон.
А це досягло успіху завдяки сороміцьким талантам. З таким багажем сидіти б десь тихенько і в політику не лізти.
показати весь коментар
04.09.2021 21:09 Відповісти
ну, чемпіон він не з шахів Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 2589
та і деякі моменти минулого теж не треба забувати
та і досвіду політичного не багато
тобто є певні паралелі між персонажами.
показати весь коментар
04.09.2021 21:15 Відповісти
Ну і що ?
Зате ті ж німці його більше поважають аніж зеленого.
показати весь коментар
04.09.2021 21:16 Відповісти
та хай поважають, мені якось...
показати весь коментар
04.09.2021 21:18 Відповісти
Відкрию тайну, вони його і більше Петруся поважають ))
показати весь коментар
04.09.2021 21:26 Відповісти
Тобі особисто звітували ?
показати весь коментар
04.09.2021 21:51 Відповісти
так як і тобі
показати весь коментар
04.09.2021 21:58 Відповісти
Не пащекуй.
показати весь коментар
04.09.2021 21:59 Відповісти
В отличие от завидущего недомерка членограя
показати весь коментар
05.09.2021 00:48 Відповісти
Це вже як розглядати поняття "успіх".
показати весь коментар
04.09.2021 21:14 Відповісти
як у старому анекдоті
показати весь коментар
04.09.2021 21:17 Відповісти
Я думаю что Виталика немцы то же не поймут -как и украинцы-что он там говорит про писю
показати весь коментар
04.09.2021 20:51 Відповісти
Про ***** чтоль?
показати весь коментар
04.09.2021 21:35 Відповісти
Лашет - это такой же украинофоб, как и фюрер в юбке Меркель. Кроме типичного "зер гут, Вольдемар", будут нас давить вместе с Путиным.
показати весь коментар
04.09.2021 20:34 Відповісти
А чого ЦН так сором'язливо? Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 8842
показати весь коментар
04.09.2021 20:37 Відповісти
Не дали встретить Меркель у трапа..и Пидалик помчал встречаться с "комсомольцами" ХДС.. Наверное пытается своей бывшей спортивной славой помочь ХДС заработать баллы перед выборами в борьбе с антикремлевскими "зелеными"., Заодно напомнить в Германии что его родной город Гамбург ., а в Украине он типа на заработках..
показати весь коментар
04.09.2021 20:41 Відповісти
не на ту лошадку Виталя ставит!! у лашета шансов ноль,в смысле совсем нет. Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 7738 Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1106
показати весь коментар
04.09.2021 20:55 Відповісти
треба класти яйці у всі корзини...
показати весь коментар
04.09.2021 21:22 Відповісти
у лашета шансов ноль,в смысле совсем нет.-Есть доказательства?
показати весь коментар
04.09.2021 22:14 Відповісти
доказательств нет но так как дойчланд страна определённо точная и предсказуемая в ней присутствует реальная статистика которая именно это и доказывает!(а вы сидоров молитесь на ***** и не отвлекайтесь) Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 439 Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 6458
показати весь коментар
05.09.2021 01:04 Відповісти
доказательств нет .....(а вы сидоров молитесь на ***** и не отвлекайтесь). -Огрызается дважды дезертир , верноподданный путинской курвы Меркель.
показати весь коментар
05.09.2021 09:47 Відповісти
Меркель і Кличко особисто знайомі, тому і прислали офіційне запрошення.
показати весь коментар
04.09.2021 20:58 Відповісти
сказочник есть сказочник.
показати весь коментар
04.09.2021 22:30 Відповісти
Кккк
показати весь коментар
04.09.2021 20:45 Відповісти
Десь гірко заплакала Верещучка...
показати весь коментар
04.09.2021 20:56 Відповісти
Заверещала Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
04.09.2021 21:03 Відповісти
.....Верещучка Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1221
показати весь коментар
04.09.2021 21:23 Відповісти
верештучка
показати весь коментар
04.09.2021 21:52 Відповісти
верешлюха
показати весь коментар
05.09.2021 08:33 Відповісти
Кличко рассказал о земельном дерибане в Киеве; о хаотичной бесплановой застройке; о тотальной коррупции в КГГА; о распиле сотен миллионов бюджетных денег "в никуда" и "ни на что"; о том, что Киев превратился при нем в грязную вонючую клоаку с незаконной торговлей повсюду; про собственное бесстыдство и творящийся беспредел.
Ну а про то, что он никудышний мэр с самой плохой репутацией в Германии и так хорошо знают.
показати весь коментар
04.09.2021 21:01 Відповісти
Ваші технології оббріхування не знають меж, а рівняти Кличка з Черновецьким не варто, тому що Черновецький більш схожий на зелену пошість.
показати весь коментар
04.09.2021 22:48 Відповісти
Ваше технология отбеливания "мэра" с сожженной совестью заключается в том, что ссылаетесь на кого-то еще (черновецкого и проч.), а я пишу про нынешнего придурка.
показати весь коментар
05.09.2021 21:05 Відповісти
Кстати, сообщите бригадиру ваших троллей, что лайкать ваши выс*ры - это светить всю бригаду проплаченных уродов.
показати весь коментар
05.09.2021 21:06 Відповісти
Судите по собі? То передайте своєму барону, що нам, народу все одно на вас
показати весь коментар
06.09.2021 21:56 Відповісти
надо ж так беззастенчиво врать Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 9000 Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 289
то ты его с рыгом Поповом наверное попутал Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 711
показати весь коментар
05.09.2021 17:30 Відповісти
Надо ж быть вам таким слепым, чтобы не видеть загаженные подземные переходы и территорию вблизи станций метро, сплошь одни МАФЫ, кофейни, шаурма - и все без разрешений и документов; не видеть, как застраиваются жилкомплексами без разрешений сотни га в Киеве; собственно, мне вам описывать про беспредел в Киеве нет никакого смысла: будете отбеливать этого "мэра" с сожженной совестью и ссылаться на всех его предшественников. Опомнитесь, любезный макс полиграф, речь о кличко.
показати весь коментар
05.09.2021 21:04 Відповісти
Да у него вся семья там в Гамбурге живёт и в Украину не хочет ехать.
Он временный в Киеве.
показати весь коментар
04.09.2021 21:01 Відповісти
В Лос-Анжелесе! Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 8987
показати весь коментар
04.09.2021 21:19 Відповісти
По крайней мере у дочки американский паспорт и живет в Лос-Анджелесе.
показати весь коментар
04.09.2021 21:41 Відповісти
Вот и всьо, немцы готовьтесь к земле.)
показати весь коментар
04.09.2021 21:04 Відповісти
не каждый оценит эту шутку
показати весь коментар
04.09.2021 21:18 Відповісти
Это потому что не все могут сегодня в завтрашний день посмотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это сделать.
показати весь коментар
04.09.2021 22:20 Відповісти
Кличко и кодлан Коломойского/ Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ "Слуга народа" Забуранная предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко / Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/ Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров. /"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА.
показати весь коментар
04.09.2021 21:20 Відповісти
Зеленим треба Київ, як форпост своєї влади в країні. І вони готові на все
показати весь коментар
04.09.2021 22:51 Відповісти
Как же Кличко любит деньги и власть. Проститутка.
показати весь коментар
04.09.2021 21:20 Відповісти
А хто там на верху святий? Звісно крім сивочолого. Той не любить ні гроші ні владу.
показати весь коментар
04.09.2021 21:25 Відповісти
А ви не любите ?
Чи ви не маєте ?
Заздрість вона така...
показати весь коментар
04.09.2021 21:53 Відповісти
Христіанськи демократи. Масло масляне.
Віталю знаю персонально, ще за його юніорство.
Отримав запрошення на вибори. На німецьки. Не турбуйтесь - він у нас ще не легетимний.
показати весь коментар
04.09.2021 21:46 Відповісти
Он что, у немцев на кладбище выступает???!
показати весь коментар
04.09.2021 22:11 Відповісти
к земле готовится
показати весь коментар
05.09.2021 00:40 Відповісти
Замечательно.
показати весь коментар
04.09.2021 22:39 Відповісти
Віталій- Олімпійський чемпіон і захищав честь України - а не обзивав її німецькою порноактрисою! Плюс чисто зовні- справжній мужчина -красень- а не гундосий шмаркля ліліпут!
показати весь коментар
05.09.2021 00:01 Відповісти
А где доказательства?
показати весь коментар
05.09.2021 08:31 Відповісти
Есть известное фото -- Два брата Кличко и " Рыбка" гуляют в США.
показати весь коментар
05.09.2021 08:41 Відповісти
Не "гуляют" а приехали на переговоры к боксерскому промоутеру Дону Кингу Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 7852
показати весь коментар
05.09.2021 17:32 Відповісти
вова у Стененфорді - простий хлопчик , правда папа професор, зі звичайного міста став перзидентом ... Слухати це все просто блювлтно !!!
показати весь коментар
05.09.2021 00:44 Відповісти
Опять обосрали величайшего лидера **********, ведь квартальный клоун, в отличии от "тупого" кличко, не знает ни английского, ни немецкого и приглашали его всю жизнь разве что на корпоративы в саунах московских мажоров
показати весь коментар
05.09.2021 08:30 Відповісти
а Кличко не забыл сказать пани Меркель спасибо за СП-2 ?
показати весь коментар
05.09.2021 10:40 Відповісти
Eine Einladung nur durch den Bürgermeister von Kiew zum JU-CDU-Kongress ist im Wesentlichen eine elegante und moralisierende Antwort von Bundeskanzlerin Merkel auf die ukrainische Diplomatie, die das Protokoll ihres Empfangs auf dem Kiewer Flughafen (Klitschko nicht zulässt) bei einem Besuch in der Ukraine ignoriert.
показати весь коментар
05.09.2021 12:34 Відповісти
Как говорит пан Соскин,от того,шо у ХДС взамен отрубленной головы Меркель,выросла новая голова Лашета,политика ХДС останется прежней.Просто выросла новая голова,на старой политическо дряхлой шее Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер "УДАРу" Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом - Цензор.НЕТ 7495
показати весь коментар
05.09.2021 19:10 Відповісти
Кто-нибудь объясните ДОЛБА****, что лашет агент путина.
показати весь коментар
06.09.2021 01:38 Відповісти
Кличко - самый знаменитый человек Украины, поэтому его уважают ...
Зеленский боится конкуренции, поэтому третирует Кличко, организовывая ботов-отморозков, даже, на Цензор.нет
показати весь коментар
06.09.2021 03:30 Відповісти
 
 