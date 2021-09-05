Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер "УДАРу" Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом. ФОТОрепортаж

Мають бути запобіжні механізми проти використання "Північного потоку-2" як інструменту геополітичної боротьби і тиску на Україну Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко заявив Арміну Лашету, лідеру партії ХДС/ХСС, на зустрічі з німецькою молоддю у Ганновері. Віталій Кличко взяв участь у зустрічі як почесний гість.

Під час зустрічі з Арміном Лашетом Віталій Кличко підкреслив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, її боротьби проти російської агресії.

"Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, якщо Росія буде використовувати "Північний потік-2" як інструмент геополітичної боротьби та засіб тиску на Україну. Ми переконані, що це – небезпечний проєкт для України та Європи, їхньої енергетичної безпеки. Останні заяви Росії не залишають сумніву в цьому. Тому, однозначно, мають бути запобіжні механізми", - наголосив Віталій Кличко.

Під час виступу перед молоддю лідер "УДАРу" нагадав, що Україна вже сім років бореться за європейський вибір проти російської агресії.

"Зараз я дивлюсь на вас і згадую молодих людей у себе на Батьківщині, в Україні. Ви знаєте, що понад сім років ми, українці, боремось проти російської агресії. Боремось за свій європейський вибір. Для нас це означає право жити у великій європейській сім’ї. І сьогодні ми намагаємось змінити нашу країну. Змінити відповідно до європейських стандартів та принципів. Ми прагнемо побудувати демократичну, сучасну державу, в якій кожна людина почувається вільно і може реалізувати свій потенціал. Таким ми бачимо своє майбутнє. Чи вдасться нам здійснити свою мрію? Впевнений, що так!" – заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що успіх України, як і Німеччини, значною мірою залежить від активних і наполегливих молодих людей, яким небайдужа доля рідної країни.

Кличко нагадав, що багато молодих українців сьогодні зі зброєю в руках захищають свободу та суверенітет України. І також – мир і стабільність у Європі.

"Багато молоді серед тих, хто намагається робити в Україні нову політику, створює стартапи, досягає успіху в креативних індустріях. Саме вони будують справді нову, ефективну, демократичну Україну. Україну відкриту для світу. Таких молодих людей багато і в нашій політичній партії "УДАР". Я мрію побачити, як тисячі молодих німців і молодих українців спілкуються між собою, працюють над спільними проєктами, разом розробляють і втілюють у життя креативні ідеї. Шукають і знаходять відповіді на такі актуальні виклики, як, наприклад, зміни клімату. Саме через взаєморозуміння та співпрацю європейської молоді на базі спільних демократичних цінностей, – через неприйняття агресії та диктату – лежить шлях до справді єдиної, вільної та мирної Європи", – наголосив Кличко.

Захід був організований молодіжною організацією "Junge Union". Участь у ньому також взяв Армін Лашет – лідер партії ХДС/ХСС. Партія "УДАР" вже понад 10 років є партнером ХДС/ХСС.

















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