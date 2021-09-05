УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7305 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном Революція в Білорусі
24 342 105
Білорусь (5964) картина (82) Лукашенко (2308) Мінськ (785)

Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У мінській резиденції Лукашенка виставили картину, на якій він з сином Миколою зображені з автоматами в руках. На картині також зображено силовик із закритим обличчям.

Фотографії опублікували в провладному телеграм-каналі "Пул Першого", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках 01

Також читайте: РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко

На одній з опублікованих фотографій видно підпис: "Президенту Республіки Білорусь Олександру Григоровичу Лукашенку від особового складу Служби безпеки".

Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках 02
Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках 03

Нагадаємо, 23 серпня 2020 року в Мінську після оголошення результатів президентських виборів, переможцем яких Центрвиборчком Білорусі назвав Лукашенка, відбувалися багатотисячні протести. В один момент протестувальники пішли в бік Палацу незалежності.

Підхід до резиденції президента перекрили силовики, а сам Лукашенко прилетів до Палацу незалежності на вертольоті разом з 15-річним сином Миколою, вийшов в бронежилеті і з автоматом. Син був також озброєний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист "Вконтакте" пісню
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Лепрозорий.
показати весь коментар
05.09.2021 01:39
+32
жополизы
показати весь коментар
05.09.2021 01:37
+29
Маразм крепчает.... что дальше скреативите?
Она должна замироточить, иначе незачёт!))
показати весь коментар
05.09.2021 01:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
05.09.2021 17:18 Відповісти
Ров, крокодили, дуст
показати весь коментар
05.09.2021 17:57 Відповісти
Вось навошта так глыбока? Язык захраснэ, халера бяры!

От навіщо так глибоко? Мова застрягне, чорт забирай!
показати весь коментар
05.09.2021 19:17 Відповісти
Чи можно викоринити раба з людей?
показати весь коментар
05.09.2021 19:22 Відповісти
Автомат в руках называется -..*****... Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках - Цензор.НЕТ 2941
показати весь коментар
05.09.2021 20:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 