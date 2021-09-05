Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У мінській резиденції Лукашенка виставили картину, на якій він з сином Миколою зображені з автоматами в руках. На картині також зображено силовик із закритим обличчям.
Фотографії опублікували в провладному телеграм-каналі "Пул Першого", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
На одній з опублікованих фотографій видно підпис: "Президенту Республіки Білорусь Олександру Григоровичу Лукашенку від особового складу Служби безпеки".
Нагадаємо, 23 серпня 2020 року в Мінську після оголошення результатів президентських виборів, переможцем яких Центрвиборчком Білорусі назвав Лукашенка, відбувалися багатотисячні протести. В один момент протестувальники пішли в бік Палацу незалежності.
Підхід до резиденції президента перекрили силовики, а сам Лукашенко прилетів до Палацу незалежності на вертольоті разом з 15-річним сином Миколою, вийшов в бронежилеті і з автоматом. Син був також озброєний.
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