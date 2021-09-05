Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського. ФОТО

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оприлюднив знімок чоловіка в формі.

Фото він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Все, що можете повідомити про цей ... екземпляр, напишіть. Аж до номера мобільного телефону", - написав він, додавши, що можна особистим повідомленням.

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Подробиць голова Меджлісу кримськотатарського народу не повідомляє.