Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош га-Шана в Умані, - Нацполіція. ФОТО

В Умані Черкаської області запрацював міжвідомчий оперативний штаб для своєчасного реагування на події під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

До складу штабу увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби. Очолює його начальник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко.

Як зазначив заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевіч, зокрема визначені основні завдання щодо забезпечення правопорядку в місці паломництва і організації реагування на всі події, в тому числі техногенного характеру.

Зазначається, що правоохоронці перевірили організацію несення служби на локаціях, де відбуваються заходи з відзначення Рош га-Шана, і роботи ситуаційного центру Національної поліції.

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