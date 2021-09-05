Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
4 вересня прикордонники на кордоні з Польщею виявили велику партію контрабандних товарів фірми Apple. Було вилучено понад тисячу гаджетів, які незаконно хотіли ввезти в країну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне відділення Держприкордонслужби.
"4 вересня у міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині" на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус марки "Мерседес" під керуванням 35-річного громадянина України.
Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.
За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявли: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.
Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594. Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється", - підсумовують прикордонники.
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Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
Откуда таких "писателей" набираете?
"Украинец пытался вывезти из Польши незадекларированную технику Apple на $650 тыс."
Звучит?
Конфисковать в пользу Польши "775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек".
Нормально?
$650 тыс. проморгали.
Или нет?