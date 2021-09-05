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Apple (56) контрабанда (1550) iPhone (14)

Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

4 вересня прикордонники на кордоні з Польщею виявили велику партію контрабандних товарів фірми Apple. Було вилучено понад тисячу гаджетів, які незаконно хотіли ввезти в країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне відділення Держприкордонслужби.

"4 вересня  у міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині" на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус марки "Мерседес" під керуванням 35-річного громадянина України.

Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.

За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявли: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594. Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється", - підсумовують прикордонники. 

Також дивіться: Для початку роботи Apple Store в Україні необхідно кілька років, - Федоров. ВIДЕО

Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба 03
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Топ коментарі
+5
Через таких негідників простий волинський митник не зможе цього місяця купити собі новий будинок з басейном і вертольотним майданчиком...

Гражданин хотел незаконно ввезти в страну 1738 единиц техники Apple, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4591
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05.09.2021 11:27
+5
Так и раздадут рядовым народным депутатам в Раде.
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05.09.2021 11:39
+1
Краще зробили би нормальні митні збори, чи, взагалі б скасували їх, щоб таку "контрабанду" не ловити.
Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
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05.09.2021 11:31
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Правила форума Рада форумчан
а раздать их - рядовым, на передке....
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05.09.2021 11:26 Відповісти
Так и раздадут рядовым народным депутатам в Раде.
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05.09.2021 11:39 Відповісти
Через таких негідників простий волинський митник не зможе цього місяця купити собі новий будинок з басейном і вертольотним майданчиком...

Гражданин хотел незаконно ввезти в страну 1738 единиц техники Apple, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4591
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05.09.2021 11:27 Відповісти
Краще зробили би нормальні митні збори, чи, взагалі б скасували їх, щоб таку "контрабанду" не ловити.
Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
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05.09.2021 11:31 Відповісти
Звітують, начеб-то в Україну наркотики чи отруту хотіли ввезти. Ну, піймали, і кому від того користь?
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05.09.2021 11:34 Відповісти
было обнаружено ....... 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек.Источник: https://censor.net/ru/p3286414

Откуда таких "писателей" набираете?
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05.09.2021 11:37 Відповісти
Поляки проморгали?
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05.09.2021 11:50 Відповісти
полякам пофиг. зачем им моргать? Українець намагався ввезти до країи незадекларовану техніку Apple на $ 650 тисяч, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5785
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05.09.2021 13:38 Відповісти
Переформулирую заголовок:
"Украинец пытался вывезти из Польши незадекларированную технику Apple на $650 тыс."

Звучит?
Конфисковать в пользу Польши "775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек".
Нормально?
$650 тыс. проморгали.
Или нет?
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05.09.2021 13:51 Відповісти
как минимум половину спишут на свои семьи и себя любимых и к ванге не ходи...)) ну не в детский же дом раздадут и не продадут же и деньги в бюджет отнесут.... такой мелочовкой там не занимаются . там сотни тысяч долларов и миллионы крутят а это мелкотня так пыль придорожная.....
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05.09.2021 12:47 Відповісти
Это только зебилам можно... Українець намагався ввезти до країи незадекларовану техніку Apple на $ 650 тисяч, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2998
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05.09.2021 14:11 Відповісти
Ну дык) у нас "яблоки" теперь сама фирма эпл завозит, а асбис теперь дестрибьютор с малой долей. А с этого горе купца просто просят поделиться.
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05.09.2021 22:27 Відповісти
 
 