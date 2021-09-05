УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14164 відвідувача онлайн
Новини Фото Спорт
6 936 16
Паралімпіада (159) спорт (1383) Токіо (52)

Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Частина української збірної 5-го вересня повернулася з Паралімпійських ігор в Токіо, де завершила змагання. Українські спортсмени завоювали 98 медалей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Громадське.

В аеропорт "Бориспіль" прибуло 126 людей: тренери, медики, спортсмени та президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Серед ти, хто повернувся — плавець Максим Крипак, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо; настільний тенісист Іван Май, який здобув дві "бронзи"; чотириразова паралімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Оксана Зубковська.

Також читайте: Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо

Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо 01
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо 02
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо 03
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо 04
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо 05

Зустрічав спортсменів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він подякував спортсменам, тренерам, лікарям і Паралімпійському комітету за результати на Іграх.

Ще частина спортсменів і делегації повинна повернутися в Україну вночі 6 вересня. Ймовірно, мова йде і про команду зі стрільби, яка завершила змагання лише 5 вересня.

Наші спортсмени на Паралімпійських іграх завоювали 98 медалей: 27 бронзових, 47 срібних та 24 золотих.

Тож у медальному заліку — де місце залежить від кількості золота — Україна стала 6-ю. Але за загальною кількістю медалей наша збірна — 5-а у світі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио - Цензор.НЕТ 9306

...
показати весь коментар
05.09.2021 12:16
+14
Щось не видно серед зустрічаючих найвеличнішого. Це ж така можливість пропіаритсь. Ех.
показати весь коментар
05.09.2021 12:16
+12
ну ці ж з кацапами не обнімались же...
показати весь коментар
05.09.2021 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио - Цензор.НЕТ 9306

...
показати весь коментар
05.09.2021 12:16 Відповісти
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 1210
показати весь коментар
05.09.2021 17:54 Відповісти
Щось не видно серед зустрічаючих найвеличнішого. Це ж така можливість пропіаритсь. Ех.
показати весь коментар
05.09.2021 12:16 Відповісти
ну ці ж з кацапами не обнімались же...
показати весь коментар
05.09.2021 12:18 Відповісти
Добре , що було а то де він так катаклізми
показати весь коментар
05.09.2021 19:04 Відповісти
З поверненням, Герої !!! Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 4713
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 4856
показати весь коментар
05.09.2021 12:46 Відповісти
молодці так тримати- ви наша гордість-
показати весь коментар
05.09.2021 13:07 Відповісти
Україна знову зустрічає свою Славу !
Слава - Україні !!!
показати весь коментар
05.09.2021 13:19 Відповісти
Вітаю спортсменів з перемогами і поверненням на Батьківщину.
показати весь коментар
05.09.2021 13:26 Відповісти
Вітаю спортсменів!!! Молодці!!
показати весь коментар
05.09.2021 14:22 Відповісти
Хоть эти порадовали...
показати весь коментар
05.09.2021 14:35 Відповісти
Подяка за гарний виступ.
І вітання всім учасникам та медалістам !
показати весь коментар
05.09.2021 18:53 Відповісти
 
 