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марш (334) захист тварин (57) Богачук Олег (1426)

"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

5 вересня, в Києві відбувся Всеукраїнський марш захисту тварин.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Організатори акції зазначили: "Нас дістало, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання над тваринами все ще продають як розваги. Нас дістало, що шкуродерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин щодня ​​тільки збільшується".

Організатори акції заявили: "Досить ігнорувати страждання тварин! Досить знущань! Досить експлуатації! Годі відкладати гуманність!"

Вони заявили, що не мають права мовчати і шукати виправдання для бездіяльності, тому і виходять на марш, щоб захистити тварин.

"Майбутнє України залежить від нас. І ми повинні боротися за те, щоб це майбутнє було гуманним. Нам вистачить рішучості і впевненості, щоб зупинити жорстокість і знущання над тваринами. Захист слабких - справа сильних!" - резюмується в пресрелізі акції.

Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 01
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 02
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 03
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 04
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 05
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 06
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 07
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 08
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 09
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 10
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 11
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 12
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 13
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 14
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 15
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 16
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 17

Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 18

Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 19

Фото, відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+35
Ви спочатку за своїми улюбленцями на вулиці прибирати навчітся, тримати на повідку і в наморднику. За такий марш, де на фото майже всі собаки не в намордниках, вас в європейській країні вже б оштрафували на чималу суму.
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05.09.2021 15:20
+26
а когда будет марш защитников детей, покусаных собаками?
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 8951
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05.09.2021 15:45
+18
У свиньи состав крови ближе чем у обезяны к человеку. Но шашлыки все любят и обувь с натуральной шкиры. Зато хутро носить не буду. И не носи в Африке тоже не носят. А вот
в тайге или тундре без этого ни как . Так шо не лезь дитя асфальта со своими проблемами в реальный мир.
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05.09.2021 15:37
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Сторінка 2 з 2
Ви, противники маршу, були на м"ясокомбінаті й бачили, ЩО там відбувається з тваринами? Як їх вбивають? Як вони плачуть та їх паралізує від відчуття скорої смерті? Я - була. ТО жахіття. Тільки для того, щоб ви зі своїми лятями на пляжі жарили шашлики.
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05.09.2021 18:16 Відповісти
А ти не лять? Так всіх у курви записати- вміти треба.
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05.09.2021 18:33 Відповісти
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 790
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05.09.2021 19:33 Відповісти
Та він троллить.
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05.09.2021 20:25 Відповісти
Людина всеїдна і виключно на рослинній їжі жити не може.
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05.09.2021 20:22 Відповісти
Шо за снобізм? Тваринкам боляче? Ой біда. Ви на пологах бували? Ото де муки, що матері, що кожній людині - всі народжуються в стражданнях та крові. Так може ми відмінимо і цю фізіологію разом із соковитою курочкою?
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05.09.2021 21:34 Відповісти
Дурню, КОЖЕН був на пологах, принаймі - власних. До чого тут пологи? Якщо ти жінка - то дурепа про пологи писати під цим постом.
Якщо чоловік - то взагалі придурок. Може, ти прийняв за пологи власний запор, нажершись курочки і свинини?
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05.09.2021 22:40 Відповісти
Цей зоошиз порвався від краю до краю, несіть нового.
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06.09.2021 00:15 Відповісти
А почему зоозащитники издеваются над своими питомцами таская их на поводке как рабов? Переехали бы в дикие места и жили бы там со своими питомцами. Сняли бы с них ошейники и намордники. Посадили бы за свой стол рядом и жили бы припеваючи и так как хотят.
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05.09.2021 18:50 Відповісти
... Сняли бы с них ошейники и намордники...

І - з себе - шкіряне взуття і куртки.
Взимку цікавіше, шось на кшталт цього
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 8214
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05.09.2021 21:05 Відповісти
А замість взуття лапті з лика. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 2087
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05.09.2021 21:07 Відповісти
Здається мені, що хтось за це непогано відслинявлює на мітинги. Мабуть виробники так званої еко- шкіри.
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05.09.2021 21:08 Відповісти
Та не неї, начебто, непоганий попит, я теж нею не гидую, якшо боль-мєнь якісна. хз.
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05.09.2021 21:20 Відповісти
Не знаю. В мене щодо еко шкіри склалося враження, що дуже недовговічна та низкоякісна обув. Українське взуття з шкіри коштує або менше, або так само як імпортне з екошкіри. А в експлуатації незрівнено кращі. У мене взуття з екошкіри більше сезону не носилося. Шкіряна ж обув 3-4 сезони точно носиться. Та й нога комфортніше, як на мене, себе в ній почуває.
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05.09.2021 21:28 Відповісти
Різна попадається, буває, невбиваєма - лотерея. Звісно, шкіра є шкіра,.. Та й теж - дивлюсь, кроси фірмові недовго протримались, саме шкіра порепалась. Шкода.
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05.09.2021 21:34 Відповісти
Я на так звану фірмУ не звертаю уваги. Ця фірма зараз дуже часто не є ознакою якості. Загалом виробник Китай. А ось шкіряне взуття українських виробників вже близько 7-8 років купляю. І поки що жодного разу не підводили. І колодка зручна і в носяться довго.
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05.09.2021 21:44 Відповісти
У мене берці Талановські вже п'ять років. Де тільки не бив їх- а вони і досі товарного вигляду не втратили.
Але то ще порошенківська якість. Весною на зборах видали новенькі- повне лайно. В своїх відбігав.
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05.09.2021 22:30 Відповісти
Доречі. Ось други сезон ношу кросівкі Ecco. Але вони в мене шкіряні. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 5499
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05.09.2021 21:32 Відповісти
О, а кітайскі шкіряні і недорогі вже і не згадаю, коли придбались - хоч би шо.
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05.09.2021 21:40 Відповісти
Вообще странно, почему такое множестао людей хотят проявлять жесткосердие по отношению к живому. Причем, не к какому-то конкретному, ему чем то навредившему, а вообще-к живому существу, которое он и в глаза не видел. Мы отличаемся от цивилизованного мира именно этим-отношением к более слабому, к старикам, к детям и тем же животным. Ну еще гадим везде на улицах и мешки с мусором на обочины сваливаем..
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05.09.2021 19:13 Відповісти
І чому ж така величезна к-ть людей ненавидить інших людей, яких вони не бачили в очі, і ті інші їм нічого лихого не заподіяли ?
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05.09.2021 20:29 Відповісти
Пʼять балів. Шах та мат. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 7711
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05.09.2021 20:58 Відповісти
З тієї самої причини. Це очевидно.
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05.09.2021 21:18 Відповісти
Якої ? Уточніть, будь ласка.
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05.09.2021 21:19 Відповісти
Я писав про живе. Людина, що безпричинно бажає винищення живого, має таке саме відношення і до людини. Товариш Мільчаков починав із знущання із цуценят, згодом перейшов на людей...
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05.09.2021 21:24 Відповісти
Ваші висновки - хибні.
х**ло собачок любить.
гітлер теж дуже любив тварин.

Якби все було так просто.
Але життя значно складніше.
І людина - теж.
Зі слоганами та заїждженими стереотипами легше. Не треба думати.
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05.09.2021 21:29 Відповісти
Пані, про що ви ведете мову? Так розумію, що мешкаєте в цивілізованій країні, у якій,на відміність від України, Вірменії та Росії зовсім інше відношення і до дітей і до старих і до бездомних тварин. І такі палкі заклики до винищення тварин, які є у поточній стрічці навряд чи були би можливі у обговоренні на канадійському, чи німецькому форумі.
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05.09.2021 21:38 Відповісти
???
Я відповіла, що ваші висновки хибні. І пояснила свою думку.
А ви перестрибуєте на інші країни та форуми.
=палкі заклики до винищення тварин= це про кого ?
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05.09.2021 21:48 Відповісти
Почитайте коментарі.
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05.09.2021 21:55 Відповісти
Є такий тест -Людина здатна вбити цуценя ,це садист здатний на все!!!)))
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05.09.2021 21:39 Відповісти
Стережись ветеринарів.
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05.09.2021 21:42 Відповісти
І забійників скота !!!)))
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05.09.2021 21:47 Відповісти
Дивлячись заради чого вона це скоїла. Якщо задля розваги - безсумнівно садист. Але є обставини, що змушують людину це робити.
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05.09.2021 21:46 Відповісти
Тест так і проводиться ,просто вбити ,нізчого !!)))
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05.09.2021 21:49 Відповісти
Діду, в селах споконвіку топили зайвих щенят і котенят. І ніхто з тих, хто топив, садистом не став.
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06.09.2021 00:46 Відповісти
Всі відомі маньяки-вбивці обожнювали собак. Це є факт.
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05.09.2021 22:28 Відповісти
Ага. Щоб не стати маньяком-вбивцею, потрібно різати собак...
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05.09.2021 22:33 Відповісти
А диктатори любили тваринок.Далеко не всі покидьки починали вбивати тваринок.
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06.09.2021 02:04 Відповісти
Ненависники тварин ненавидять так само і людей, хоча і кажуть про себе: "люблю людей", а самі на них кидаються, наче лютий звір. Собаки для них смердять та какають, люди для них сміття та бидло. Ці нелюди, незадоволені життям, томущо не мають особистого життя. Просто с такими ніхто на одному гектарі не сяде. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 2252
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05.09.2021 20:54 Відповісти
Той хто каже "люблю людей" лукавить, хто б там він не був. Ніхто не може любить людей як загал. Любити можна конкретно когось, або кокретну людську спільноту.
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05.09.2021 21:01 Відповісти
То було блювання в мене.
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05.09.2021 22:02 Відповісти
Да это жесть.Она их походу троллит.Или плакат не тот подсунули.
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 676 "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 3340
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05.09.2021 19:53 Відповісти
Думаю, что жирный троллинг. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 5421
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05.09.2021 21:10 Відповісти
Походу Фемен потерялась "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 6595
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05.09.2021 21:18 Відповісти
Возможно не в ту толпу затесалась. А может вообще фотошоп. ХЗ. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 4753
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05.09.2021 21:21 Відповісти
Універсальний плакат !!! Дівчині респект !!!))
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05.09.2021 21:43 Відповісти
У часі.
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05.09.2021 21:23 Відповісти
Я особисто проти дельфінаріїв і тварин в цирку. В зоопарку - хіба тварини, які вже покалічені і на волі не зможуть самі вижити. Але й тварини не можуть стояти над біологічним видом - людина, як це хочуть зоозахисники. На жаль ті всі мітинги то бізнес. Освоюють закордонні гранти.
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05.09.2021 20:03 Відповісти
За дельфінів не знаю, але більшість тварин, що в цирку та зоопарках, це ті що народилися в неволі. Навряд чи вони зможуть в дикій природі жити.
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05.09.2021 21:12 Відповісти
Короче,пока животные сами не скажут,шо они хотят,они объект манипуляций "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 5855
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05.09.2021 20:12 Відповісти
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 825
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05.09.2021 20:24 Відповісти
Вибачте, друже, але я вас заспамила, бо дивитись на ці оченята без сліз неможливо.
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05.09.2021 21:55 Відповісти
Чорний гумор. Я котів сам обожнюю. У мене їх троє. Хомтик, Химка й Трупик.
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05.09.2021 22:24 Відповісти
Так.
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05.09.2021 22:26 Відповісти
Не думаю що веган мене подужає. Так що єдине що тобі лишається- плюватися в монітор.

А, лови ще.
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 6182
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05.09.2021 22:39 Відповісти
З чого ти взяв, що я веган? Ти коли востаннє був у спортзалі? Скільки жмеш лежачи?
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05.09.2021 22:42 Відповісти
То ти їси м'ясо? М'ясо вбитих тварин?
Ай-яй-яй. Як негарно вийшло. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 4733
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05.09.2021 22:45 Відповісти
Значить, у спортзал ти не ходиш і штангу не жмеш. Тож соплі підбери й стули пельку. А попадешся мені вживу, ляжеш через 15 секунд
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05.09.2021 22:47 Відповісти
Ти уроки зробив?
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05.09.2021 23:16 Відповісти
Мабуть Пан буде 15 секунд розстібати гудзики на фраку, у вас є шанс ))
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06.09.2021 00:20 Відповісти
Якщо буде нагода, перевірим на практиці. Скажіть, а у вас, шмаркачів, вважається ознакою крутості з'їжддати на дурний тролінг, коли ви усвідомлюєте, що народившись чоловіками, ви ними не є?
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06.09.2021 05:20 Відповісти
Зазвичай ознакою шмаркача є порожні погрози в цих ваших інтернетиках. Дорослі чоловіки нікому нічого доводити не будуть, хлопче.
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06.09.2021 10:12 Відповісти
Засцяв і намагаєшся з'їхати з теми?
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06.09.2021 05:13 Відповісти
коли вже буде марш на захист людей ?
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05.09.2021 21:19 Відповісти
Він був. Ви ходили на марш проти ЛГБТ?
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05.09.2021 22:36 Відповісти
Він про марш на захист людей, а не збоченців...
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06.09.2021 00:48 Відповісти
У Вас щось із очима. Я писав про марш ПРОТИ збоченців. Тобто марш за сім'ю, який є маршем на захист людей
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06.09.2021 05:24 Відповісти
Скоро в мире останется место только для тех животных, каких использует человек. Или их будут использовать, или им не будет места, и они исчезнут. Жестоко но неотвратимо. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 9046
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05.09.2021 21:41 Відповісти
Природа зла річ. Вона неодмінно бере своє там, де людина перестає пручатися. Захисники міфічної гармонії з природою зазвичай з квартир лише в магаз виходять.
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06.09.2021 00:24 Відповісти
Ти такий крутий. Певно, ти навіть флешку з компа не через безпечний режим витягуєш.
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05.09.2021 22:40 Відповісти
І шо у вас і дити є, і жодного павучка вони не розтоптали?
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06.09.2021 00:21 Відповісти
Ви чудово розумієте, що розтоптати павучка і відривати голову цуценятам під крики яжемаєрі "он проста іграєцца" це різні речі
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06.09.2021 05:16 Відповісти
Ок, запишімо, дітей немає. Але яке ж у васстрашне коло знайомих. А шо нинішньої правової бази не достатньо для притягнення до відповідальності цієї вашої знайомої яжематєрі?
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06.09.2021 10:05 Відповісти
Сподіваємося, що з 8 листопада буде достатньо, бо запрацює нова редакція ст. 299 ККУ. Але фізичний вплив теж буде не зайвим. Мєнти неохоче вносять у ЄРДР заяви за цією статтею. Принаймні поки що
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06.09.2021 11:08 Відповісти
Ще запишемо, що цуценя та стоять набагато вище за павучків у вашому рожевому світі любові до тварин.
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06.09.2021 10:07 Відповісти
Запишемо, що інтелектуально Ви нижче павучків.
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06.09.2021 11:09 Відповісти
Судячи з твоїх постів, по голові непогано бив не ти, а тебе...
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06.09.2021 00:50 Відповісти
Я против дельфинариев, цирков, всяких зверинцев, ипподромов, меховых ферм, охоты, рыбалки, где животных эксплуатируют и/или убивают из развлечения. Без этого можно обойтись... Пробовал быть веганом, практиковал сидеть на рыбе, есть бобы. Пробовал постится. Пока безрезультатно. Все равно не сдерживаюсь и возвращаюсь к мясу и молочке. Без них не могу... Да и без лекарств в процессе испытаний которых гибнет огормная масса подопытных мышей, кроликов, а иногда и шемпанзе, тоже пока обоцтись не могу, как и большинство из вас. Нужно придумать замену мясу, не уступающую по вкусовым и питательным свойствам или вывести животных с неразвитым мозгом, что бы они были на уровне мидий по интелекту и не понимали что с ними происходит
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06.09.2021 00:52 Відповісти
Бездомных животных нужно отлавливать подлечить и удерживать в приюте год. Если хозяин не нашёлся и ли животное никто не взял то животные сортируются. Старые и больные доживают свой век в приюте, а молодые и здоровые вывозятся в лесные ненаселеннные места северных областей Украины где есть источники воды и выпускаются в природные места обитания. Там сколоченые утепленнве будки и если животному холодно оно может там погрется. Специальный егерь раз в день будет привозить еду. Это гуманнее и безопаснее, стерелизации и выпускания в город или пожизненного содержания в клетках приюта.
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06.09.2021 06:55 Відповісти
Зліт молодих вчених зоологів просто. " молодые и здоровые вывозятся в лесные ненаселеннные места" - так і австралійці думали, але потім здичавілі собаки розплодилися і поперегризали половину місцевої унікальної фауни.
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06.09.2021 10:09 Відповісти
Вот эти все, кто на параде - точно не едят мясо? Тогда имеют право протестовать.
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06.09.2021 09:30 Відповісти
судя по коментам большинство никуя не поняло, про шо был марш. ну или времени хватило только на заголовок новости "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 6993 . перед маршем не мешало бы покормить своего басю - ну чтоб костями не светить
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06.09.2021 11:44 Відповісти
Україна не живодерня, Україна псарня від бродячий собак на вулицях!

А захисники позахищали собачєк і котіков, а тепер порозходяться по домах і будуть жерти котлети із свинок, теляток, корівок овечок і ....!

І їхні пси також разом з ними!
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19.09.2021 10:25 Відповісти
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