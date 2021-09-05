"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
5 вересня, в Києві відбувся Всеукраїнський марш захисту тварин.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Організатори акції зазначили: "Нас дістало, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання над тваринами все ще продають як розваги. Нас дістало, що шкуродерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин щодня тільки збільшується".
Організатори акції заявили: "Досить ігнорувати страждання тварин! Досить знущань! Досить експлуатації! Годі відкладати гуманність!"
Вони заявили, що не мають права мовчати і шукати виправдання для бездіяльності, тому і виходять на марш, щоб захистити тварин.
"Майбутнє України залежить від нас. І ми повинні боротися за те, щоб це майбутнє було гуманним. Нам вистачить рішучості і впевненості, щоб зупинити жорстокість і знущання над тваринами. Захист слабких - справа сильних!" - резюмується в пресрелізі акції.
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Якщо чоловік - то взагалі придурок. Може, ти прийняв за пологи власний запор, нажершись курочки і свинини?
І - з себе - шкіряне взуття і куртки.
Взимку цікавіше, шось на кшталт цього
Але то ще порошенківська якість. Весною на зборах видали новенькі- повне лайно. В своїх відбігав.
х**ло собачок любить.
гітлер теж дуже любив тварин.
Якби все було так просто.
Але життя значно складніше.
І людина - теж.
Зі слоганами та заїждженими стереотипами легше. Не треба думати.
Я відповіла, що ваші висновки хибні. І пояснила свою думку.
А ви перестрибуєте на інші країни та форуми.
=палкі заклики до винищення тварин= це про кого ?
А, лови ще.
Ай-яй-яй. Як негарно вийшло.
А захисники позахищали собачєк і котіков, а тепер порозходяться по домах і будуть жерти котлети із свинок, теляток, корівок овечок і ....!
І їхні пси також разом з ними!