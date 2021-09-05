Зеленський привітав паралімпійців: Україна знову показала високий результат! Дякую кожному! Пишаємося!
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців з успіхом на Паралімпіаді в Токіо.
Президент нагадав, що Україна здобула 98 медалей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.
"Завершилися Паралімпіада-2020 на Токіо. Завдяки нашим спортсменам Україна знову показала високий результат і посіла 6-е місце в загальному заліку! Наші паралімпійці вибороли 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Дякую кожному! Пишаємося і вітаємо вдома", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+7 oleg1966
показати весь коментар05.09.2021 15:31
+7 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар05.09.2021 15:35
+5 marusia klimova
показати весь коментар05.09.2021 15:59
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Параолімпійці , ці люди з такою волею!!! - то кращий тому доказ , не завдяки розмірам з людським ресурсом, держави, а тим більше не завдяки багатству її економіки ...
справжні ВОЇНИ й ГЕРОЇ!!!