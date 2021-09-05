УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15820 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном Коронавірус і карантин
4 927 44
Амстердам (33) карантин (16095) протест (2247) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Амстердамі мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Багатотисячний мітинг активісти організували в центрі міста. Очікується, що упродовж дня в акції візьмуть участь близько 50 тисяч осіб.

Організатори вже оголосили захід наймасштабнішим. На протест люди вийшли не тільки через запроваджені обмежувальні заходи проти коронавірусу, а й через дефіцит житла, виплати допомоги.

Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі 01
Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі 02
Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Почти два года пандемии, а они вышли? Как они эти два года прожили, без прививки? На каком основании они живы?
показати весь коментар
05.09.2021 18:11
+5
Вчора у Франції 8й тиждень маніфестацій.
показати весь коментар
05.09.2021 18:40
+4
Свободные люди.
показати весь коментар
05.09.2021 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ето вам не сотня смелых кацапских хорьков на очень красной площади!
показати весь коментар
05.09.2021 16:38 Відповісти
иногда и ползает етот самый смысл )))
но пока шевелится вроде - шо не может не радовать....
показати весь коментар
05.09.2021 17:01 Відповісти
завести туда несколько кашляющих ковидников и дать недельку "настояться", собрать "урожай"
показати весь коментар
05.09.2021 16:42 Відповісти
с чего ты взял, что я кацап? Ребята вышли на улицу с заявлением #хужинибудет, пока проблема их не коснется, ума не прибавится.
показати весь коментар
05.09.2021 16:57 Відповісти
На кладбище отоспятся
показати весь коментар
05.09.2021 16:47 Відповісти
А если у тебя мозгов отродясь не было, тебе вообще бояться нечего. Обычно такую ахинею, что ты начирикал пишут банальные идиоты. Хотя по ниуу, чему удивляться...
показати весь коментар
05.09.2021 17:07 Відповісти
Похоже тебе в твоей совковой молодости забыли сделать главную прививку - от дебилизма. Хотя это у тебя наследственное.
показати весь коментар
05.09.2021 17:26 Відповісти
пусть митингуют. Меньше народа - больше кислорода . И непонятно чего хотят митингующие, денег или отмены профилактических ограничений.
показати весь коментар
05.09.2021 16:46 Відповісти
Если бы ты на меня чихнул, у тебя дома были бы поминки. Герой ты тут, а таких недоумков только могила исправит
показати весь коментар
05.09.2021 17:23 Відповісти
В том то весь прикол, что в НЛ из всех ограничений остались только маски в транспорте. Фсё!
показати весь коментар
06.09.2021 01:31 Відповісти
у нас будет движ под администрацией маленького зенленого чма?
показати весь коментар
05.09.2021 16:48 Відповісти
нет и забудь.
юзика после зеленого клопа выберете? - ето будет движ 2.
показати весь коментар
05.09.2021 17:23 Відповісти
Корреспонденты рашавтудой были на месте за 2 часа до начала акции.
показати весь коментар
05.09.2021 16:49 Відповісти
У маланцев везде своя агентура. Не все её видят.
показати весь коментар
05.09.2021 16:51 Відповісти
Чому пишете антикарантинний?Мітинг ще й антивакцинний.
показати весь коментар
05.09.2021 16:57 Відповісти
А сколько людей ты заразило, тупорылое?
показати весь коментар
05.09.2021 17:08 Відповісти
Я таких как ты, совкодрочеров, за смену десяток в последний путь провожаю. А ты можешь у меня, ну ты понял, старпер комуняцкий.
показати весь коментар
05.09.2021 17:22 Відповісти
Та завали хлєбало,херой диванний, чи ти від фейкового щеплення супергероєм себе вважати почав.
показати весь коментар
05.09.2021 20:58 Відповісти
Ты еще откуда выползло, чмо запоребриковое.? По ходу , это ты тут скачешь как вошь лобковая. С казларылыми кацапедами разговор короткий. В спам
показати весь коментар
05.09.2021 23:22 Відповісти
Протестуємо!.. Задовбало мити руки і витирати дупу!!! Доколє!!! ))))))
Люди - за всьо хароше і вкусне. І проти паганого і невкусного...
Куди вони йдуть? Там вказівник є - до доброго валшебніка Гудвіна?
Ідіотів вистачить ще на 1000 років.
показати весь коментар
05.09.2021 17:23 Відповісти
Карантин не може довго тривати. Саме значення слова, навіть поо це каже.
показати весь коментар
05.09.2021 17:58 Відповісти
А надзвичайний санітарний стан ? Півтора роки ...
показати весь коментар
05.09.2021 18:38 Відповісти
Свободные люди.
показати весь коментар
05.09.2021 18:02 Відповісти
Почти два года пандемии, а они вышли? Как они эти два года прожили, без прививки? На каком основании они живы?
показати весь коментар
05.09.2021 18:11 Відповісти
Не нагнетай. Первый умерший от ковида в Нидерландах был в середине марта 2020, а вакцинация уних началась в начале января 2021, так что часть голландцев меньше года прожили при пандемии без прививки. Да и те что вышли не все против прививок, там много протестующих с чисто экономическими требованиями.
показати весь коментар
06.09.2021 07:47 Відповісти
Вчора у Франції 8й тиждень маніфестацій.
показати весь коментар
05.09.2021 18:40 Відповісти
А в Італії володарі бутіків протестують та вимагають у влади розганяти збіговиська антиковідників, через яких туристи та місцеві не ходять по крамницях, бо бояться цих божевільних, які всі без масок, без розуму та без гальм. А бутіки втрачають покупців та прибуток, багато брендових бутіків позачинялись навіть у Римі та Венеціі. Тільки все почало налагоджуватись після карантинів, так біснуючі недоумки вирішили зробити ще гірше, ніж було.
показати весь коментар
05.09.2021 18:53 Відповісти
то не прихильники а тролі проститутки...що сказали то і пишуть...
показати весь коментар
05.09.2021 19:27 Відповісти
"КРЕМАТОРИЙ" Амстердам https://youtu.be/OtVoy_6s5CA Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі - Цензор.НЕТ 3601
показати весь коментар
05.09.2021 20:20 Відповісти
Ипанутым нет покоя. Какие нахрен ограничения? Гэндэли работают, в магазинах без масок, локдауна никакого нет. Единственное ограничение, которое осталось - надо маски в транспорте. Придурки.
показати весь коментар
06.09.2021 01:30 Відповісти
З.Ы. прививаться тоже никого не заставляют. Никаких ограничений непривитым внутри страны нет.
показати весь коментар
06.09.2021 01:32 Відповісти
Ещё чего не хватало.
показати весь коментар
06.09.2021 07:02 Відповісти
 
 