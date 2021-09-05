Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Амстердамі мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Багатотисячний мітинг активісти організували в центрі міста. Очікується, що упродовж дня в акції візьмуть участь близько 50 тисяч осіб.

Організатори вже оголосили захід наймасштабнішим. На протест люди вийшли не тільки через запроваджені обмежувальні заходи проти коронавірусу, а й через дефіцит житла, виплати допомоги.





