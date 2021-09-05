Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В Амстердамі мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Багатотисячний мітинг активісти організували в центрі міста. Очікується, що упродовж дня в акції візьмуть участь близько 50 тисяч осіб.
Організатори вже оголосили захід наймасштабнішим. На протест люди вийшли не тільки через запроваджені обмежувальні заходи проти коронавірусу, а й через дефіцит житла, виплати допомоги.
Топ коментарі
+7 ПанСан
показати весь коментар05.09.2021 18:11
+5 Vedana
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+4 Artemem 311
показати весь коментар05.09.2021 18:02
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Будь ласка, зачекайте...
но пока шевелится вроде - шо не может не радовать....
юзика после зеленого клопа выберете? - ето будет движ 2.
Люди - за всьо хароше і вкусне. І проти паганого і невкусного...
Куди вони йдуть? Там вказівник є - до доброго валшебніка Гудвіна?
Ідіотів вистачить ще на 1000 років.