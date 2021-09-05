Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич опублікував історію однієї із найтрагічніших фотографій, зроблених після авіакатастрофи малайзійського Боїнга на Донбасі у 2014 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Лукашевич зазначив: "Історія Яріка ван де Мортеля (25 років) назавжди буде пов'язана з однією із найбільш знакових фотографій, зроблених після катастрофи MH17. Пам'ятаєте сепаратиста, що показує на камери дитячу м'яку іграшку? Це була найулюбленіша мавпочка Мілії, загиблої сестри Яріка.
Цю фотографію неможливо забути: сепаратист у камуфляжній кепці піднімає вгору дитячу іграшку серед поля, де ще димлять уламки пасажирського літака".
Він продовжив: "У цій фотографії відображено весь жах, який супроводжував цю авіакатастрофу - хаос, анархія, війна і 298 невинних жертв, багато хто з них - діти, зокрема і Мілія. Чорно-біла іграшка - це була її мавпочка. 7 років тому, коли на сході України розбився літак Малазійських авіаліній Мілії було 11 років, вона летіла разом із батьком Яріка Йеруном (42 роки) і мачухою Яріка Віннеке (45 років).
Ярик пам'ятає переполох із приводу цієї фотографії, ніби це було вчора.
"Моя бабуся одразу впізнала цю іграшку на фотографії в одній із газет. Мілія дуже хотіла взяти із собою саме її. Мавпочка не поміщалась у чемодан, тому вона взяла її в ручну поклажу". Ярік все ще пам'ятає шок, який він пережив тоді від цієї страшної фотографії, але багато того, що відбувалося тоді, стерлося з пам'яті.
"Таке відчуття, що я начебто не зовсім розумів, що відбувається. Так багато потрібно було зробити, вирішити, щодня були якісь новини. Мені було 18, і я вважав себе дорослим. Зараз я розумію, що я був ще зовсім хлопчиком".
Лукашевич зазначив: "Національний день пам'яті. Сім років потому день загибелі рейсу MH17 продовжує відзначатися на державному рівні як день жалоби і скорботи за загиблими. Це зворушує жителя міста Леуварден Яріка ван де Мортеля. Зараз йому 25 років, він живе разом зі своєю дівчиною, став батьком, зараз його синові 5 років.
"До епідемії я завжди приїжджав до меморіалу пам'яті пасажирів MH17 під Амстердамом. Не для того, щоб зустріти там інших родичів загиблих. Це не зовсім для мене. Я віддаю перевагу справлятися з усім самостійно. Просто я вважаю, що таким чином я вшановую пам’ять моєї родини і всіх інших жертв".
У річницю трагедії, 17 липня, він також відвідав сімейну могилу в Званенбурзі - місті в провінції Північна Голландія, де після розлучення з його матір'ю почав жити його батько. "Ми поклали червону троянду на могилу для тата, білу для Віннеке і рожеву для Мілії".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
Будь ласка, зачекайте...
або зараз, хтось вірить у самостійність Bellingcat - звичайно що ні, це зливний бачок лякливої демократії й її засекречених спецлужб.
Істоія з вагнерівцями знову ж в Україні - це карикатура на суд над уХйлом по МН-17
А не показують як свора довбаків налетіла на речі загиблих ?
P.S. Виправіть баг щоб при вставлянні фото чи інших посилань не пропадав текст коментаря (через раз така проблема).
Когось ще дивує це м"якеньке формулювання пра неабьяснімую здачу операці? Хтось ще чогось чекає від кіношок Грозєва? Правий був Москаль у Березовця- ОПУ відкупилася а Захід закрив очі, бо це знову ж таємниця їхніх "мішісток "
А трусливые голландцы вместо обвинения руководства России и Минобороны России выдвинули обвинения каким-то левым людям.
Представьте , что посадили гопника с несколькими судимостями...Бр-р-р.
Понятно стрельбы производил квалифицированный экипаж из России....
его зовут - фуйло
он жывёт в кремле .
А політика, правосуддя, покарання ... То - окремі категорії, які не перетинаються з власне людьми та їхніми проблемами і болем.
Залишається сподіватися на ту справедливість, яка не сидить в кабінетах.
Посмотрите видео которое сняли орки сразу прибыв к месту падения Боинга ..Я уже не помню вибел его я или нет ...Но фраза боевика что из боинга выпрыгнуло 5 парашутистов я еще нигде не слышал ..И трупы подкинули и украинский Су-25 это все было но 5 парашютистов жто трешак ..Так что ров с крокодилами ,а не там же наши люди
"Он (фрагмент) станет одним из экспонатов музея боевого братства который планируется открыть к 70-летию Победы"
Какая же фсбшная мразь этот эксперд Лукашевич. Самолет у него разбился якобы из за хаос и анархии в Украине, а не из за нападения росийи на Украину и убийства росиянами этих людей в самолете.
Источник: https://censor.net/ru/p3286447