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Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Лукашевич Вадим (38)

Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич опублікував історію однієї із найтрагічніших фотографій, зроблених після авіакатастрофи малайзійського Боїнга на Донбасі у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лукашевич зазначив: "Історія Яріка ван де Мортеля (25 років) назавжди буде пов'язана з однією із найбільш знакових фотографій, зроблених після катастрофи MH17. Пам'ятаєте сепаратиста, що показує на камери дитячу м'яку іграшку? Це була найулюбленіша мавпочка Мілії, загиблої сестри Яріка.

Цю фотографію неможливо забути: сепаратист у камуфляжній кепці піднімає вгору дитячу іграшку серед поля, де ще димлять уламки пасажирського літака".

Він продовжив: "У цій фотографії відображено весь жах, який супроводжував цю авіакатастрофу - хаос, анархія, війна і 298 невинних жертв, багато хто з них - діти, зокрема і Мілія. Чорно-біла іграшка - це була її мавпочка. 7 років тому, коли на сході України розбився літак Малазійських авіаліній Мілії було 11 років, вона летіла разом із батьком Яріка Йеруном (42 роки) і мачухою Яріка Віннеке (45 років).

Ярик пам'ятає переполох із приводу цієї фотографії, ніби це було вчора.

"Моя бабуся одразу впізнала цю іграшку на фотографії в одній із газет. Мілія дуже хотіла взяти із собою саме її. Мавпочка не поміщалась у чемодан, тому вона взяла її в ручну поклажу". Ярік все ще пам'ятає шок, який він пережив тоді від цієї страшної фотографії, але багато того, що відбувалося тоді, стерлося з пам'яті.

"Таке відчуття, що я начебто не зовсім розумів, що відбувається. Так багато потрібно було зробити, вирішити, щодня були якісь новини. Мені було 18, і я вважав себе дорослим. Зараз я розумію, що я був ще зовсім хлопчиком".

Лукашевич зазначив: "Національний день пам'яті. Сім років потому день загибелі рейсу MH17 продовжує відзначатися на державному рівні як день жалоби і скорботи за загиблими. Це зворушує жителя міста Леуварден Яріка ван де Мортеля. Зараз йому 25 років, він живе разом зі своєю дівчиною, став батьком, зараз його синові 5 років.

"До епідемії я завжди приїжджав до меморіалу пам'яті пасажирів MH17 під Амстердамом. Не для того, щоб зустріти там інших родичів загиблих. Це не зовсім для мене. Я віддаю перевагу справлятися з усім самостійно. Просто я вважаю, що таким чином я вшановую пам’ять моєї родини і всіх інших жертв".

У річницю трагедії, 17 липня, він також відвідав сімейну могилу в Званенбурзі - місті в провінції Північна Голландія, де після розлучення з його матір'ю почав жити його батько. "Ми поклали червону троянду на могилу для тата, білу для Віннеке і рожеву для Мілії".

Терорист із мякою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель 01
Терорист із мякою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель 02

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Топ коментарі
+47
уХйло продовжує погрожувати світові й Європі зокрема , а світ грається з ним у суди типу по МН-17...
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05.09.2021 17:26
+30
Я просто нагадаю як худоба живе поряд із Україною. А їх ще людьми називають, чортова політкоректність.
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 8812
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 4042
P.S. Виправіть баг щоб при вставлянні фото чи інших посилань не пропадав текст коментаря (через раз така проблема).
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05.09.2021 17:59
+23
Гиркин говорит правду:ополченцы Боинг не сбивали. Его сбила российская армия.
А трусливые голландцы вместо обвинения руководства России и Минобороны России выдвинули обвинения каким-то левым людям.
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05.09.2021 18:24
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уХйло продовжує погрожувати світові й Європі зокрема , а світ грається з ним у суди типу по МН-17...
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05.09.2021 17:26 Відповісти
В Bellingcat назвали новые сроки выхода фильма про "вагнеровцев"

або зараз, хтось вірить у самостійність Bellingcat - звичайно що ні, це зливний бачок лякливої демократії й її засекречених спецлужб.
Істоія з вагнерівцями знову ж в Україні - це карикатура на суд над уХйлом по МН-17
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05.09.2021 17:48 Відповісти
...не сама історія з вагнерівцями, а розслідування по ній того самого BELLINGCAT , яким дозволили що просвітили світ про збитття боінгу... Хтось ще врить що уХйлу відключать СВІФТ? О ні він же завалить руїнами той самий світ !!! То де ж рейгани , які змогли завалити совдепію?!!!
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05.09.2021 17:57 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 2193
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05.09.2021 22:27 Відповісти
вот этот ракурс мы все запомнилиТерорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 8780
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05.09.2021 18:36 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 1148
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05.09.2021 18:39 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 7665
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05.09.2021 18:40 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 4567
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05.09.2021 18:42 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 4018
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05.09.2021 18:45 Відповісти
Есть желающие вдуть?
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05.09.2021 22:51 Відповісти
козла ей вонюче-драного...)
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06.09.2021 01:07 Відповісти
Ліцо ( йібало) руссскага міра !
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05.09.2021 22:30 Відповісти
Ты мне напоминаешь терпилу,который решил насрать под деревом,но тут же получил срач. Не посрал и жопа в говне😂🌷×××
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05.09.2021 17:29 Відповісти
Кацап, гімно само зі сраки стікає? Ну ніого, ще трошки, тобі її підсмажать.
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05.09.2021 17:31 Відповісти
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 9531
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05.09.2021 17:32 Відповісти
У тебя фантомные боли за Украиной,но ты нам не нужен😂🌷×××
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05.09.2021 17:33 Відповісти
воно розуміє свою нікчемність без України, тому продовжує сюди пхатись.
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05.09.2021 17:34 Відповісти
козлятина, слышишь громкий шум? ЭТО украинские танки подходят к вашей картавой площади Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 3100
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05.09.2021 17:40 Відповісти
лаптеголовое,уже даже фамилии расчёта экипажа пусковой установки ЗРК "БУК-М1" установлены,воинская часть откуда её приволокли и маршрут установлен до метра,так что-жди,будет очень больно.
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05.09.2021 17:42 Відповісти
Иди домой - ВОДКИ НЕТ !
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05.09.2021 17:34 Відповісти
Я не припомню, что бы Голландия и Малайзия сильно до этого парились нашей войной.
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05.09.2021 17:29 Відповісти
Мало того нидерландские компании помогали строить крымский мост
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05.09.2021 17:41 Відповісти
мало того вони ,не хотіли давати Украні безвіз , який саме й став компенсатором Європи на її "антирашистську стурбованность війною проти України "
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05.09.2021 18:01 Відповісти
Террористический лаптестан будет повержен.
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05.09.2021 17:30 Відповісти
Какая отвратительно -безобразная рожа у этого бесчувственного существа ! Такая же у всей рахи. Которую они скрывают под маской доброты.
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05.09.2021 17:33 Відповісти
Не можливо навіть сьогодні уявити , що у перші роки війни рашистів проти України, москвичі вийшли з багатодесятитсяним мітингом спротиву з жовто-блакитними прапорами !!! що це було? останні пориви рашистолюдяності ?
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05.09.2021 17:42 Відповісти
І москалям це все зійшло з рук.Якби на заході захотіли,то москальщину розвалили би.А ядерну зброю викупили.
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05.09.2021 17:39 Відповісти
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 4252 Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 8641
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05.09.2021 17:44 Відповісти
Кацапе а це хто на світлині?
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05.09.2021 18:41 Відповісти
Це образ росії вбивці.
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05.09.2021 17:44 Відповісти
Та ладно брехати..
А не показують як свора довбаків налетіла на речі загиблих ?
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05.09.2021 18:06 Відповісти
Непокаране зло завжди повертається нахабнішим...
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05.09.2021 17:59 Відповісти
Я просто нагадаю як худоба живе поряд із Україною. А їх ще людьми називають, чортова політкоректність.
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 8812
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 4042
P.S. Виправіть баг щоб при вставлянні фото чи інших посилань не пропадав текст коментаря (через раз така проблема).
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05.09.2021 17:59 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 9494
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06.09.2021 06:05 Відповісти
Те саме, з коментарем ВВХ:

Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 8780
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06.09.2021 16:21 Відповісти
Православный русский талибан.
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06.09.2021 00:10 Відповісти
От возмездия Задорнов не убежал, надеюсь эта скотина умерла в муках от рака мозга
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05.09.2021 19:31 Відповісти
Грозев отметил, несмотря на то, что украинские власти приняли в итоге необъяснимые решения, впоследствии чего операция не была реализована, - украинские спецслужбы собрали массив доказательств о причастности российских наемников к военным преступлениям, в том числе к сбитию боинга МН17. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/kristo-grozev-operaciya-vagner-vyglyadela-naivno-no-ukraine-udalos-sobrat-vazhnye-dokazatelstva-protiv-rf-780681.html

Когось ще дивує це м"якеньке формулювання пра неабьяснімую здачу операці? Хтось ще чогось чекає від кіношок Грозєва? Правий був Москаль у Березовця- ОПУ відкупилася а Захід закрив очі, бо це знову ж таємниця їхніх "мішісток "
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05.09.2021 18:22 Відповісти
Гиркин говорит правду:ополченцы Боинг не сбивали. Его сбила российская армия.
А трусливые голландцы вместо обвинения руководства России и Минобороны России выдвинули обвинения каким-то левым людям.
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05.09.2021 18:24 Відповісти
Посади даже меня, человека, который когда-то изучал радиолокацию за Бук. Так, я бы сдуру мог и по Воронежу или по Ростову гахнуть......Даже не корысти ради, а из-за неопытности. Очевидно, что у экипажа это не первые стрельбы.
Представьте , что посадили гопника с несколькими судимостями...Бр-р-р.
Понятно стрельбы производил квалифицированный экипаж из России....
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06.09.2021 17:36 Відповісти
раSSія-це країна Терорист!
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05.09.2021 18:26 Відповісти
я знаю террориста с мягкой игрушкой !
его зовут - фуйло
он жывёт в кремле .
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05.09.2021 18:29 Відповісти
и что это не они свалили боинг Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 9492 Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 9516 кацап иди там тебе жрать дадут как твоему предку после цусима Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 7251
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05.09.2021 18:45 Відповісти
Трагедія для стількох людей і родин.

А політика, правосуддя, покарання ... То - окремі категорії, які не перетинаються з власне людьми та їхніми проблемами і болем.

Залишається сподіватися на ту справедливість, яка не сидить в кабінетах.
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05.09.2021 18:49 Відповісти
MH17. Первые кадры. First Footage.
Посмотрите видео которое сняли орки сразу прибыв к месту падения Боинга ..Я уже не помню вибел его я или нет ...Но фраза боевика что из боинга выпрыгнуло 5 парашутистов я еще нигде не слышал ..И трупы подкинули и украинский Су-25 это все было но 5 парашютистов жто трешак ..Так что ров с крокодилами ,а не там же наши люди
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05.09.2021 18:58 Відповісти
історія з боінгом - занадто велилюдна історія тероризму уХйла ,тому й не може Захід так швидко затерти ,як історії отравлень спецлужбістів Литвиненка, Скрипаля- КОВТНУЛИ Ж ЦЕЙ ТЕРОРИЗМ НА СВЇХ ЗЕМЛЯХ БРИТАНЦІ й не поперхнулися... Ковтнули американці Єрмака у делегації вови , історія з вагнергейтом корисна лиш своїм уроком - УКРАЇНІ проосякнутій рашистськими агентами довіряти не можна . Одна лиш надія, щосама Україна не засне й червоні лінії для ЗЕвлади у грі з Кремлем не зітруться ...
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05.09.2021 19:47 Відповісти
"Фрагмент малазийского боинга который был сбит в июле 2014 года на Донецком планируется выставить в музее организации боевое братство в краснодарском крае". Опубликовано: печатное издание газеты «Совет приазовья» от 2апреля 2015 года №46 (1415)
"Он (фрагмент) станет одним из экспонатов музея боевого братства который планируется открыть к 70-летию Победы"
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05.09.2021 20:24 Відповісти
и фрагмент от самолёта с польским правительством туда же............
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06.09.2021 06:32 Відповісти
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 5691
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06.09.2021 06:00 Відповісти
"хаос, анархия, война и 298 невинных жертв, многие из них - дети, в том числе и Милия. Черно-белая игрушка это была её обезьянка. 7 лет назад, когда на востоке Украины разбился самолёт Малазийских авиалиний Милии было 11 лет,"
Какая же фсбшная мразь этот эксперд Лукашевич. Самолет у него разбился якобы из за хаос и анархии в Украине, а не из за нападения росийи на Украину и убийства росиянами этих людей в самолете.
Источник: https://censor.net/ru/p3286447
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06.09.2021 14:10 Відповісти
Он повторяет за Раша тудей. ***** не зря бабло на телеканал для Европы тратит.
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06.09.2021 17:59 Відповісти
Майже три сотні безневинних жертв. Серед яких 80 дітей. Жахлива трагедія авторства кацапів.

Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 1159
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06.09.2021 16:33 Відповісти
 
 