Український альпініст Борис загинув після сходження на гору в Грузії
Фото Цензор.НЕТ Події
Український альпініст Петро Борис загинув після сходження на гору Тетнульд (Біла гора) в Грузії. Причини його смерті не називаються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна скаутська організація "Пласт".
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії", - йдеться в повідомленні.
Альпініст загинув після сходження на гору Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія в Грузії.
"Загинув після завершення сходження", - уточнили в організації.
Зазначається, що Борис був членом куреня "Cіроманці" й активним учасником пластунських заходів і таборів.
Зараз рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше.
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