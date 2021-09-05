Український альпініст Борис загинув після сходження на гору в Грузії

Український альпініст Петро Борис загинув після сходження на гору Тетнульд (Біла гора) в Грузії. Причини його смерті не називаються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна скаутська організація "Пласт".

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії", - йдеться в повідомленні.

Альпініст загинув після сходження на гору Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія в Грузії.

"Загинув після завершення сходження", - уточнили в організації.

Зазначається, що Борис був членом куреня "Cіроманці" й активним учасником пластунських заходів і таборів.

Зараз рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше.