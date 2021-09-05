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Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Новий лідер "Християнсько-демократичного союзу", кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет подякував меру Києва Віталію Кличку за обмін думками.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Лашет також сформулював подальші кроки партії, серед яких - осучаснення Німеччини, з одного боку, і продовження досягнень епохи Меркель, з іншого.
Нагадаємо, вибори в парламент відбудуться у Німеччині 26 вересня. В останні тижні рейтинг правлячої партії ХДС знизився, реальними конкурентами виступають соціал-демократи.
Напередодні мер Києва Віталій Кличко виступив на заході Молодіжного союзу при партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (JU CDU).
Топ коментарі
+14 Muni
показати весь коментар05.09.2021 18:30
+12 marusia klimova
показати весь коментар05.09.2021 18:40
+11 Ex perd
показати весь коментар05.09.2021 19:11
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Каждые несколько км стоит бигморда отбитогодового.
Вот куда делись деньги на строительство метро и подольского моста.
Это будет уже третий том его шедевров.
Як говорив Остап бендер "олігарху" Кіслярському в Кисловодську - я Вам дам парабелум і ми уйдем с вами в гори. Щось українські Кислярські не бажають брати парабелум від Єрмака і йти в гори .І ще Остап говорив, менше ніж за 100 крб він не відпустить Кіслярського
і за посади міністрів вже ніхто не хоче "делать взноси", разкоронували пост міністра як і глав обладміністрацій