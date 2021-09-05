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Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Новий лідер "Християнсько-демократичного союзу", кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет подякував меру Києва Віталію Кличку за обмін думками.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 01

Лашет також сформулював подальші кроки партії, серед яких - осучаснення Німеччини, з одного боку, і продовження досягнень епохи Меркель, з іншого.

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Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 02
Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 03
Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 04
Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 05

Читайте також: Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше

Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 06

Нагадаємо, вибори в парламент відбудуться у Німеччині 26 вересня. В останні тижні рейтинг правлячої партії ХДС знизився, реальними конкурентами виступають соціал-демократи.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко виступив на заході Молодіжного союзу при партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (JU CDU).
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Топ коментарі
+14
Цікаво Віталя за ПП2 їм теж подякував?
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05.09.2021 18:30
+12
После идиота зели, Виталя мне совсем не кажется отбитоголовым...)))
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05.09.2021 18:40
+11
Виталя английский и немецкий знает и может выступать с трибуны без бумажки, в отличие от гринпоца.
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05.09.2021 19:11
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скажіть, це обов'язкова умова щоб на сайті завжди перебував хоч один рашистський сруль ?
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05.09.2021 18:44 Відповісти
Дії не спортсмена а політика-вова напросився ... Хтів вбити двох зайців - меркль принизити й Віталю, а отримав німецькомовний й виступ Віталі без дамажечки !!! й книжечку від діаспори про контузію мозку)
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05.09.2021 18:27 Відповісти
доречі добряче смішив студентів у США ,"простий хлопчик з простого кривогорогу з праферської сім"ї", це таки був мабуть його особистий текст...
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05.09.2021 18:31 Відповісти
Где маски?
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05.09.2021 18:28 Відповісти
Порошенко вкрав)
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05.09.2021 18:41 Відповісти
Цікаво Віталя за ПП2 їм теж подякував?
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05.09.2021 18:30 Відповісти
Данке шон
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05.09.2021 18:32 Відповісти
Ну і нахріна ти туди поліз?
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05.09.2021 18:31 Відповісти
підтримати партію Меркель,котра підтримує московського окупанта України Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС - Цензор.НЕТ 4319
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05.09.2021 18:33 Відповісти
Нормально, це партія не "аданднєвк"а СлугНелоха, й на її фоні Кличко себе попіарив куди розумніше, ніж вова виставивши технічок на зустріч Меркель в аеропорту, перекривши Клічку пртокольний доступ ...
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05.09.2021 18:39 Відповісти
Проехал сегодня по стране.
Каждые несколько км стоит бигморда отбитогодового.
Вот куда делись деньги на строительство метро и подольского моста.
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05.09.2021 18:35 Відповісти
После идиота зели, Виталя мне совсем не кажется отбитоголовым...)))
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05.09.2021 18:40 Відповісти
То у тебя отсутствует эталон тупости и нечем сравнивать.
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05.09.2021 18:45 Відповісти
У меня есть эталон тупости. Это зельцман и его шапито. Виталя там курит в сторонке. Хотя, он даже не курит, а может даже и не нюхает. Спортсмэн жеж. И даже не с крывого рога. Ну не повезло пацану!(
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05.09.2021 19:05 Відповісти
Виталя английский и немецкий знает и может выступать с трибуны без бумажки, в отличие от гринпоца.
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05.09.2021 19:11 Відповісти
Я предвкушаю, что может виталя сказать без бумажки
Это будет уже третий том его шедевров.
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05.09.2021 19:16 Відповісти
А Буба даже на своём малоросско-криворожском без бумажки от д'ерьмака-подляка не всхрипнет.)
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05.09.2021 19:24 Відповісти
А ще Кличко захистив диплом і здобув вищу освіту в Німеччині , а не наскакав на сцені кгб-квн у маслякова . Але зебілів і совків це бісить , от вони й біснуються . А якщо брати Клички ще й по-справжньому прославили Україну своїм талантом та працею , для вище згаданих ідіотів це просто біда !
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05.09.2021 22:07 Відповісти
Бгг. Незнаю как немецкий, но послушав его английский да и украино- русский предполагаю что он на том же уровне.
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05.09.2021 22:51 Відповісти
Вмієте ви кошти у чужих карманах рахувати)) пруфи про корупцією де?
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05.09.2021 18:56 Відповісти
Не только лишь все в Германии могут подумать что Украине нравится политика Меркель.
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05.09.2021 18:52 Відповісти
Лашет нехило лоханулся во время новоднения в германии,победа ему не светит .Виталик не на ту лошадку поставил.
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05.09.2021 19:03 Відповісти
Там уже вся коалиция наперед понятна СДПГ с зелеными. Интересно где Альтернативная будет. Бабушке надо было валить. Лашот без шансов. Где они таких находят
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05.09.2021 19:15 Відповісти
Просто Меркель таким чином тактично натякнула зеленим, що ті, м'яко кажучи, не дуже добре поступили, коли меру столиці України не дали пройти щоб її зустріти в Борисполі під час її останнього візиту до нас.
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05.09.2021 19:23 Відповісти
А, что Лашет тож коррупционер или зачем он с ним встречался?
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05.09.2021 19:40 Відповісти
Лашет наверное у педалика опыт перенимал: как окружить себя ворами и мошенниками, а самому остаться белым и пушистым! Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС - Цензор.НЕТ 293
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05.09.2021 19:45 Відповісти
главное договориться с мостами, чтобы чаще уставали
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05.09.2021 20:06 Відповісти
Не пойман - не вор.
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05.09.2021 20:13 Відповісти
Репутация уже ничто?
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05.09.2021 20:14 Відповісти
віталя, коли боксував в дойчланді, за заслуги отримав золотий німецький хрест, То він має повне право їздити по дойчланду і зустрічатися будь з ким. До нього і після нього хреста ніхто не отримував, а от про термоси, про Україну і тд видатні продюсери таки віщували. Не "получилось как в 17" не получилось. Видно наганов не хватило.
Як говорив Остап бендер "олігарху" Кіслярському в Кисловодську - я Вам дам парабелум і ми уйдем с вами в гори. Щось українські Кислярські не бажають брати парабелум від Єрмака і йти в гори .І ще Остап говорив, менше ніж за 100 крб він не відпустить Кіслярського
і за посади міністрів вже ніхто не хоче "делать взноси", разкоронували пост міністра як і глав обладміністрацій
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05.09.2021 21:03 Відповісти
Лузер посетил лузера...
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05.09.2021 21:43 Відповісти
пнх чмо козлокопытное...
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05.09.2021 22:34 Відповісти
Читаю комментарии и задаюсь вопросом: вы таки предлагаете не вести дипотношений с Германией, раз они пи**сы? Сори, но оно так не работает...
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06.09.2021 12:16 Відповісти
 
 