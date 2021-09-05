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П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки на Київщині стався 5 вересня близько 16:00.

Про це в Білоцерківське районне управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів.

Відомо, що постраждало п'ятеро людей, двоє із яких були госпіталізовані в столичну лікарню. Інших постраждалих доставили в Білоцерківську міську лікарню №2.

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Пятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція 01
Пятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція 02
Пятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція 03
Пятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція 04

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Топ коментарі
+7
Одуження батькові !!!
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05.09.2021 22:46
+3
А ти хотів побачить чорну закопчену напівсферу на цепах і внизу - купу дров? П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6774
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05.09.2021 21:57
+2
Нет он хотел тот что с топкой...а здесь пар уже приходит от того котла по паропроводу для нагрева содержимого данного аппарата
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05.09.2021 22:04
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На фотографиях что попало, только не котел.
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05.09.2021 21:44 Відповісти
Дуже схоже на вакуум-апарат.
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05.09.2021 21:48 Відповісти
Випарна станція. Мій батько один із постраждалих
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05.09.2021 22:42 Відповісти
Одуження батькові !!!
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05.09.2021 22:46 Відповісти
Саливонковский сахарный ?
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05.09.2021 23:25 Відповісти
А ти хотів побачить чорну закопчену напівсферу на цепах і внизу - купу дров? П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6774
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05.09.2021 21:57 Відповісти
Нет он хотел тот что с топкой...а здесь пар уже приходит от того котла по паропроводу для нагрева содержимого данного аппарата
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05.09.2021 22:04 Відповісти
Вот такой
П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3968
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05.09.2021 22:15 Відповісти
Не бачу
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05.09.2021 22:17 Відповісти
Харе умничать, троляка.
Тебе уже написали что это такое.
А паровой котел на сахзаводеимеет защитный кожух из теплопоглощающих материалов и туеву кучу труб на входе.
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06.09.2021 05:49 Відповісти
Клоун, я в молодості на сахзаводі бував, так що трохи розбираюся! А щодо "троляки" - так з тобою тільки так можна - ти тільки так розумієш (навіть не звернув уваги, що я свій коментар відправив тобі раніше, ніж "Литвиненко" - мені! П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7547
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06.09.2021 06:35 Відповісти
Если тебя и водили в пионерском галстуке на сахзавод - ты хрен там чего понял.
На выходе из котла труба с влажным паром свыше 100 градусов и сухим паром - от 400 градусов.
Все покрыто теплозащитой и выкрашено в красный цвет, чтобы умник, типо тебя не испарился нахрен, дотронувшись. В самом котле взрываться нечему.
Могла взорваться труба на выходе, если долбодятел, типо тебя, забыл ее прогреть, открыв дренажную заслонку.
А на фото - устройство очистки, куда подают пар, вычавленный сок и известь.
Еще один придурок тут писал про копоть
Так вот, если снять защитный кодух с котола, то копоти там хоть жопой ешь от продуктов сгорания газа или угольной пыли.
Раз в году эта вся срань соскребается и вычищается
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06.09.2021 07:06 Відповісти
Пеньок! Я там працював перед армією! І якби ти не рвонув (прочитавши лише заголовок статті та глянувши на фото) "умнічать", то побачив-би, що в статті говориться про "паровий вибух" А це міг буть розрив паропроводу і викид перегрітої пари в цех! Бл**ь, як ви "дістали" , "вумніки"! Не розібравшись, "біжите наввипередки розум показувать"!!!
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06.09.2021 08:03 Відповісти
Ото, заруби себе на носу, что котел совершенно не напоминает тот чайник, который у тебя вместо головы и состоит из множества тонких трубок и форсунок.
Для начала перечитай свои посты, с которыми ты постоянно на меня реагируешь, но понять, как иы тут всех уже задолбал своей врожденной тупостью - тебе тяжело.
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06.09.2021 08:11 Відповісти
Та тебе всі вже давно "задолбали" - яка-завгодно нормальна людина на форумі тебе вважає ідіотом А ти усіх вважаєш "чайниками", а себе "д"Артаньяном" П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 133
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06.09.2021 10:53 Відповісти
Опять сахар подорожает...
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05.09.2021 22:42 Відповісти
Гигантский самогонный аппарат!
П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5451
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05.09.2021 22:46 Відповісти
а **** хотели, там оборудование ещё со времён совка...
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05.09.2021 23:22 Відповісти
 
 