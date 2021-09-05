П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки на Київщині стався 5 вересня близько 16:00.
Про це в Білоцерківське районне управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.
За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів.
Відомо, що постраждало п'ятеро людей, двоє із яких були госпіталізовані в столичну лікарню. Інших постраждалих доставили в Білоцерківську міську лікарню №2.
Топ коментарі
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар05.09.2021 22:46
+3 Яр Холодний
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+2 Oleksandr Litvinenko
показати весь коментар05.09.2021 22:04
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Будь ласка, зачекайте...
Тебе уже написали что это такое.
А паровой котел на сахзаводеимеет защитный кожух из теплопоглощающих материалов и туеву кучу труб на входе.
На выходе из котла труба с влажным паром свыше 100 градусов и сухим паром - от 400 градусов.
Все покрыто теплозащитой и выкрашено в красный цвет, чтобы умник, типо тебя не испарился нахрен, дотронувшись. В самом котле взрываться нечему.
Могла взорваться труба на выходе, если долбодятел, типо тебя, забыл ее прогреть, открыв дренажную заслонку.
А на фото - устройство очистки, куда подают пар, вычавленный сок и известь.
Еще один придурок тут писал про копоть
Так вот, если снять защитный кодух с котола, то копоти там хоть жопой ешь от продуктов сгорания газа или угольной пыли.
Раз в году эта вся срань соскребается и вычищается
Для начала перечитай свои посты, с которыми ты постоянно на меня реагируешь, но понять, как иы тут всех уже задолбал своей врожденной тупостью - тебе тяжело.