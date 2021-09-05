Літня жінка загинула, дівчина постраждала унаслідок ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Харківській області унаслідок зіткнення автомобілів загинула 73-річна жінка і постраждала 14-річна дівчинка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Кутузівка 5 вересня о 12:46.
Поліцейські встановили, що водій автомобіля BYD, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням і зіткнувся з Hyundai, який рухався у зустрічному напрямку.
"На місці події загинула 73-річна жінка - пасажирка автомобіля Hyundai. Ще одну пасажирку зазначеної машини - 14-річну дівчинку - доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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