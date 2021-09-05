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Літня жінка загинула, дівчина постраждала унаслідок ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харківській області унаслідок зіткнення автомобілів загинула 73-річна жінка і постраждала 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Кутузівка ​​5 вересня о 12:46.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля BYD, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням і зіткнувся з Hyundai, який рухався у зустрічному напрямку.

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"На місці події загинула 73-річна жінка - пасажирка автомобіля Hyundai. Ще одну пасажирку зазначеної машини - 14-річну дівчинку - доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Літня жінка загинула, дівчина постраждала унаслідок ДТП на Харківщині, - поліція 01
Літня жінка загинула, дівчина постраждала унаслідок ДТП на Харківщині, - поліція 02

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Ужас на дорогах продолжается.
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05.09.2021 23:31 Відповісти
И дорога ужас
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06.09.2021 09:10 Відповісти
бачу шо нашому мудрому нариду ні велике будівництво ні ніяке не поможе
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05.09.2021 23:35 Відповісти
Конечно точно сказать нельзя, но здается если бы были все пристегнуты и были подушки, в этом столкновении никто не погиб бы.
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05.09.2021 23:49 Відповісти
Навіть і без подушок безпеки мабуть ніхто б не загинув, якщо б були пристегнуті.
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06.09.2021 03:43 Відповісти
естественный отбор с поправкой на технологические возможности..... в одной машине баран был за рулем в другой - непристегнутая....
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06.09.2021 08:25 Відповісти
 
 