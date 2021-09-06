Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
У місті Вроцлав на заході Польщі відбулася акція протесту у зв'язку із загибеллю 25-річного українця Дмитра Никифоренка, якого, можливо, закатували польські поліцейські.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Учасники вимагали відставки голови місцевої поліції.
Демонстранти мали із собою банери з написами "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського".
Сама акція минула мирно і без інцидентів.
"Катування і смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику - це межа, яку ніколи не варто перетинати. Ми вимагаємо чесного розслідування, покарання винних і запевнень, що це більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом", - написали організатори акції протесту у Facebook.
Наступної неділі українці, які проживають у Вроцлаві, планують провести черговий протест проти поліцейського насильства.
Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.
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Напевне, не все так, як польська поліція і влада рапортує.
Хоча я не знаю, що може виправдати подібне звірство.
Родина замордованого хлопця мала б подати в суд і отримати велику суму як відшкодування.
Але горе їхнє, звичайно, від того не зменшиться.
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http://sum.in.ua/s/rajdugha
"В следующее воскресенье украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередной протест против полицейского насилия."
хто заважав вийти на протест нашим!? а от люди вийшли щоб не було як було .
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
німецький пастор Мартін Німеллер (нім. Martin Niemöller)
Мені, як українцю, щиро похер на життя якогось п'яниці.
Тоді ще не було НДР, - була східна частина німецького Рейху, окупована совєтами.
2 sierpnia 1945 r. na konferencji poczdamskiej zapadła decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem, zaś ludność niemiecką, która nie opuściła miasta przed oblężeniem Wrocławia, przesiedlono[60] do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska, głównie z centralnej Polski (Kielecczyzna, Łódzkie) i Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic oraz z Wileńszczyzny.
П'яниці - це не люди, тим паче ті, які бикують. Поводився б чемно, то був би живий.
По-друге, я сам іноді думаю про вбивство якогось курця, наркомана, п'яниці чи іншого представника генентичного сміття. Для мене це не люди за жодними ознаками. Худоба худобою, тож й ставлення до худоби відповідне.
А по сути гибели украинца, думаю, что и без этого шоу польская власть разберется. Ей важнее дружеские отношения с Украиной, чем покрывать саддистов-полицейских.