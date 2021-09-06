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Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

У місті Вроцлав на заході Польщі відбулася акція протесту у зв'язку із загибеллю 25-річного українця Дмитра Никифоренка, якого, можливо, закатували польські поліцейські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники вимагали відставки голови місцевої поліції.

Демонстранти мали із собою банери з написами "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС Польщі запевняють, що "частину поліцейських вже покарано" через смерть українця Никифоренка

Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 01
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 02
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 03
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 04

Також читайте: 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією

Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 05
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 06
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 07
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 08

Читайте: Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Сама акція минула мирно і без інцидентів.

"Катування і смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику - це межа, яку ніколи не варто перетинати. Ми вимагаємо чесного розслідування, покарання винних і запевнень, що це більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом", - написали організатори акції протесту у Facebook.

Наступної неділі українці, які проживають у Вроцлаві, планують провести черговий протест проти поліцейського насильства.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Також читайте: Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Молодці, люди.
Напевне, не все так, як польська поліція і влада рапортує.
Хоча я не знаю, що може виправдати подібне звірство.

Родина замордованого хлопця мала б подати в суд і отримати велику суму як відшкодування.
Але горе їхнє, звичайно, від того не зменшиться.
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06.09.2021 00:37
+11
а де сказано що цей мітинг проводили Українці? говориться що наступного тижня укрїнці проведуть мітинг...+ на мітинг можуть прити і ліві люди ))
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06.09.2021 01:10
+10
Один з комуністичним червоним прапором, друге- із гмомосексуальгою райдугою… де українці?
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06.09.2021 00:49
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Молодці, люди.
Напевне, не все так, як польська поліція і влада рапортує.
Хоча я не знаю, що може виправдати подібне звірство.

Родина замордованого хлопця мала б подати в суд і отримати велику суму як відшкодування.
Але горе їхнє, звичайно, від того не зменшиться.
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06.09.2021 00:37 Відповісти
Один з комуністичним червоним прапором, друге- із гмомосексуальгою райдугою… де українці?
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06.09.2021 00:49 Відповісти
лишнехромосомная ВАТА!
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06.09.2021 00:51 Відповісти
ШТА!?
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06.09.2021 00:58 Відповісти
ПІШТА!
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06.09.2021 08:55 Відповісти
Реально смішно, коли ти пишеш срусскою говіркою подібну маячню україномовному користувачу.
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06.09.2021 09:46 Відповісти
твой "україномовний" користувач не знает что в украинском нет слова "райдуга" ... есть слово Веселка.
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06.09.2021 16:24 Відповісти
Насправді, є.
Вивчай:
http://sum.in.ua/s/rajdugha
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09.09.2021 15:49 Відповісти
а де сказано що цей мітинг проводили Українці? говориться що наступного тижня укрїнці проведуть мітинг...+ на мітинг можуть прити і ліві люди ))
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06.09.2021 01:10 Відповісти
В следующих словах намёк:
"В следующее воскресенье украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередной протест против полицейского насилия."
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06.09.2021 09:09 Відповісти
Вмійте дякувати.
хто заважав вийти на протест нашим!? а от люди вийшли щоб не було як було .

«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»

німецький пастор Мартін Німеллер (нім. Martin Niemöller)
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06.09.2021 02:10 Відповісти
ой-ой-ой) только не надо сравнивать что-то с чем-то...
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06.09.2021 07:08 Відповісти
Прокукурікало з під прапора США.
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06.09.2021 08:28 Відповісти
Прочтите статью, если не сможете, то: это протестующие. Вам так важно с какими они флагами или против чего протестуют?
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06.09.2021 08:34 Відповісти
Нормальні українці не підтримують п'яниць.
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06.09.2021 09:48 Відповісти
я зісно не расист, але вбили негра десь .. там тисячі люду, розгромлені магазини, вбили українця - 10 людей з понурими обличчями. Не знаю, але це презирлово. Люди на розмін(
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06.09.2021 00:51 Відповісти
негра просто публично наказали, и вообще просто негров часто менты в Штатах стреляют... просто в этот период у народа крышу сорвало
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06.09.2021 00:54 Відповісти
так, але подивіться, українця в Польщі вийшли захищати лгбетешники, у тітки на шиї прапор лгбт, у чувака на останній в руках прапор. Це висміювання?
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06.09.2021 00:58 Відповісти
Яка різниця в тому , з якими прапорами вони вийшли , адже вони Люди , а не бидло , яке вбиває 😡
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06.09.2021 01:13 Відповісти
є різниця, я дивлюсь на ці обличчя і бачу порожнечу. Вдаваний театр. Ерзац-вистава.
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06.09.2021 01:46 Відповісти
..ну хоть так...)) - а ты бунтуй на диване...))
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06.09.2021 01:53 Відповісти
щось не можу зрозуміти, ці вихолені писки - це бунтарі, так? Такі писки волають і за захист їжаків біля трас зі жвавим рухом.
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06.09.2021 02:01 Відповісти
Бо лесбі та геям лише б провести якусь акцію.
Мені, як українцю, щиро похер на життя якогось п'яниці.
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06.09.2021 09:51 Відповісти
Go f yourself, russian pig.
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06.09.2021 00:59 Відповісти
если так заботишься про цветных ... зайди в ГЕТТО и расскажи им что ты не расист ... а потом если вернёшься живой расскажешь как тебя PAiMELi...)
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06.09.2021 02:53 Відповісти
Случись такое бы Украине вообще б никто б не вышел...
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06.09.2021 08:57 Відповісти
а ви б порвали три баяна? Що ви смалите перш, ніж почати срати на цензорі, орки?
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06.09.2021 09:22 Відповісти
Почему там выступает человек с радужным флагом?
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06.09.2021 02:12 Відповісти
Либерасты, Сорос дал приказ.
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06.09.2021 07:26 Відповісти
"Лібєрасти, Сталін дал пріказ..." Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту - Цензор.НЕТ 2426

Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту - Цензор.НЕТ 1942
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06.09.2021 11:49 Відповісти
Знаете,комментировать смерть Украинца Украинцами это выглядит не очень этично!Хотя как всегда,кого это ***т?!
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06.09.2021 02:47 Відповісти
Як зрозуміти: деякі поліцейські покарані? Тобто за вбивство звільнені з роботи? Уявляю який гвалт вчинився, якби тут щось з поляком трапилось.
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06.09.2021 07:27 Відповісти
"Маленький Киев" в Польше: как Вроцлав стал лидером интеграции украинцев"по разным подсчетам, в городе проживает от 50 до 100 тысяч украинцев (всего во Вроцлаве около 650 тысяч жителей), а один из городских районов - Кшики - уже в шутку называют "маленьким Киевом".Это провал конечно моя хата скраю меня не коснется вышли десяток поляков а если то наши были также стыдно такое количевство равнодушных наших бывших или нынешних сограждан там посмотрите как другие народы отставивают своих в других странах если произойдет что то подобное молчу уже за Флойда как американцы вышли за своего гражданина по всей стране послу убийства от полицейского подобное к нашему случаю
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06.09.2021 07:48 Відповісти
На самом деле, во Вроцлаве после войны и так жило много выходцев из Украины. После депортации этнических поляков с территорий УССР их переселяли во Вроцлав.
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06.09.2021 08:56 Відповісти
Во время акции Висла украинцев переселяли в Поморье и польскую часть Восточной Пруссии, которую очистили от немцев и мазуров
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06.09.2021 09:06 Відповісти
Вроцлав тоже был немецкий город. После переселения немцев на территорию ГДР, заселяли Вроцлав переселенцами из УССР и Литвы. Это были не украинцы, а этнические поляки.
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06.09.2021 09:22 Відповісти
НДР була створена у 1949 році, а переселяли німців відразу по війні.
Тоді ще не було НДР, - була східна частина німецького Рейху, окупована совєтами.
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06.09.2021 11:55 Відповісти
Ок, пусть будет так, на территорию Германии, которую контролировал СССР и позже стала ГДР. По сути темы города Вроцлава, это ничего не меняет.
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06.09.2021 12:02 Відповісти
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw

2 sierpnia 1945 r. na konferencji poczdamskiej zapadła decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem, zaś ludność niemiecką, która nie opuściła miasta przed oblężeniem Wrocławia, przesiedlono[60] do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska, głównie z centralnej Polski (Kielecczyzna, Łódzkie) i Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic oraz z Wileńszczyzny.
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06.09.2021 09:27 Відповісти
2 десятка хоть набралось протестующих? смешно выглядит на фото
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06.09.2021 09:12 Відповісти
Ще й з прапором геїв...
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06.09.2021 09:42 Відповісти
Треба менше пиячити.
П'яниці - це не люди, тим паче ті, які бикують. Поводився б чемно, то був би живий.
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06.09.2021 09:40 Відповісти
низкое оправдание убийства
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06.09.2021 10:14 Відповісти
Це ж явно ненавмисне вбивство.
По-друге, я сам іноді думаю про вбивство якогось курця, наркомана, п'яниці чи іншого представника генентичного сміття. Для мене це не люди за жодними ознаками. Худоба худобою, тож й ставлення до худоби відповідне.
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06.09.2021 12:30 Відповісти
Согласен с комментом выше. Вышли гомики с леваками. Так же само они на границе с Беларусью помогают "беженцам", а по сути организованной Лукашеску группе получить право на пребывание в ЕС. Хорошо, что польская власть их (леваков) разогнала.
А по сути гибели украинца, думаю, что и без этого шоу польская власть разберется. Ей важнее дружеские отношения с Украиной, чем покрывать саддистов-полицейских.
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06.09.2021 10:15 Відповісти
 
 