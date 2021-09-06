Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Онук і правнук українського інженера і авіаконструктора Сергія Корольова Андрій і Павло зустрілися із засновником SpaceX Ілоном Маском.
Про це Андрій Корольов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої із сином подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима складання двигунів, ракет і CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маск", - написав він.
Видатний український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) в Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос і вихід людини в космос.
Нагадаємо, в 2020 році Маск написав у Twitter, що поспілкувався із сім'єю Королева, і додав, що "він був одним із найкращих". На початку 2021-го президент України Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова, розташований у Житомирі.
Будь ласка, зачекайте...
а потом уже амереканцами руководить будешь...
А вот достичь большего - ещё неизвестно, к тому же Королёв зарабатывать не умел.
А Королёв проедал бюджетные деньги.
Маск мыслит глобально: чистая энергия, производство аккумуляторов, автомобили,
скоро будут его электросамолёты и в придачу космос.
А у Королёва был только космос.
Королев, сидя в концлагере, под названием СССР, а потом, уже непосредственно в концлагере, точно не "проедал бюджетные деньги", особенно в тюремном КБ, как ты соизволил высказаться, а выполнял заказ партии и родины, делая то, что приказывают надзиратели, его как взяли в конце 20-х под колпак, так до самой смерти и не выпустили, лишь ослабили поводок в конце 50-х, да и то - не сильно, чтобы не сбежал к проклятым американцам.
у Королева был не космос, у него был приказ надсмотрщика, и генсека не волновала глобальность мысли Королева.
Он что, не понимал, как они этим всем распорядятся ?
Ему выбили зубы, а он им "Восток" и "Союз" ...
Тесла многие свои секреты просто скрыл от людей - не доросли.
прежде чем приступить к своим проектам в Америке.
Королёв мог сбежать от большевиков как Сикорский.
Показали ведущую роль Зе-чмо в подписании меморандумов - подавать ручку и папку министру.
Тут в момент визита Зеленского ему подсунули родичей Королёва -
он и не понял, что это кремлёвские штучки.
Точно як з фото Беленюка та Скабєєвої.
и отказался от.. | Чорновил о Зеленском
(название видео в ютубе)
а стоит ли слушаться бандюка Коломойского и терпеть этот всемирный позор ?
При тех запасах лития, которые у нас есть, при нормальном руководстве Украины
Маск давно запустил бы здесь гигафектори по выпуску батарей.
И рядом второй - по выпуску автомобилей всех моделей.
И рядом третий - по выпуску космической техники.
Но тут рулят Кучмы, Ахметовы и Коломойские - им прогресс и Украина до одного места.
Они всё не нажрутся.