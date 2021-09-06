Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих". ФОТОрепортаж

Онук і правнук українського інженера і авіаконструктора Сергія Корольова Андрій і Павло зустрілися із засновником SpaceX Ілоном Маском.

Про це Андрій Корольов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої із сином подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима складання двигунів, ракет і CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маск", - написав він.

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Видатний український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) в Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос і вихід людини в космос.

Нагадаємо, в 2020 році Маск написав у Twitter, що поспілкувався із сім'єю Королева, і додав, що "він був одним із найкращих". На початку 2021-го президент України Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова, розташований у Житомирі.