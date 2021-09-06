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Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Онук і правнук українського інженера і авіаконструктора Сергія Корольова Андрій і Павло зустрілися із засновником SpaceX Ілоном Маском.

Про це Андрій Корольов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої із сином подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима складання двигунів, ракет і CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маск", - написав він.

Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає одним із найкращих 01

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Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає одним із найкращих 02
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає одним із найкращих 03
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає одним із найкращих 04

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Видатний український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) в Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос і вихід людини в космос.

Нагадаємо, в 2020 році Маск написав у Twitter, що поспілкувався із сім'єю Королева, і додав, що "він був одним із найкращих". На початку 2021-го президент України Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска відвідати музей космонавтики імені Сергія Корольова, розташований у Житомирі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Піди вмийся.
Ось анкета Корольова при вступі в КПІ:
(А так да,всі народи на Московщині рузькими стають)
Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает "одним из лучших" - Цензор.НЕТ 1327
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06.09.2021 07:03
+30
Ще одну в 1925 заповнював.
Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает "одним из лучших" - Цензор.НЕТ 3476
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06.09.2021 07:05
+19
Facebook вибачився перед темношкірими за те, що алгоритм сприйняв їх за приматів. А за те, що сприймає русню-окупантів за людей, не вибачився.
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06.09.2021 05:29
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може сначала ***** на шо нить вменяемое поменяешь? Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 9147
а потом уже амереканцами руководить будешь...
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06.09.2021 08:13 Відповісти
Дядьку, ті з рассєєєю в жізні! Хай тебе Йосак береже!
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06.09.2021 09:11 Відповісти
Илан Маск не олегарх. Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 4238
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06.09.2021 08:07 Відповісти
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 2617 Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 4748"Трассу Кондратюка" на Луну проложили тоже американцы...,НА ЭТОМ ФОТО ЕЩЕ ОДИН ГЕНИЙ КЕРАИНСКОЙ КОСМОНАВТИКИ вместе с КОРОЛЕВЫМ....
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06.09.2021 08:11 Відповісти
Та й про Сікорського не варто забувати, хоч він і не проектував ракет, і не розраховував трасу
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 4004
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06.09.2021 10:15 Відповісти
Королев переплюнул бы Маска, если бы жил не в концлагере, а в свободной стране и мог свободно работать и реализовывать свой гений.
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06.09.2021 08:25 Відповісти
Гениально
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06.09.2021 08:42 Відповісти
Переплюнуть может каждый.
А вот достичь большего - ещё неизвестно, к тому же Королёв зарабатывать не умел.
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06.09.2021 08:55 Відповісти
в концлагере зарабатывать никто не "умеет", кроме надзирателей.
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06.09.2021 09:00 Відповісти
Маск ведёт свои проекты, не забывая о рынке и новых активах.
А Королёв проедал бюджетные деньги.
Маск мыслит глобально: чистая энергия, производство аккумуляторов, автомобили,
скоро будут его электросамолёты и в придачу космос.
А у Королёва был только космос.
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06.09.2021 10:24 Відповісти
какой же бред ты несешь, просто феерия
Королев, сидя в концлагере, под названием СССР, а потом, уже непосредственно в концлагере, точно не "проедал бюджетные деньги", особенно в тюремном КБ, как ты соизволил высказаться, а выполнял заказ партии и родины, делая то, что приказывают надзиратели, его как взяли в конце 20-х под колпак, так до самой смерти и не выпустили, лишь ослабили поводок в конце 50-х, да и то - не сильно, чтобы не сбежал к проклятым американцам.
у Королева был не космос, у него был приказ надсмотрщика, и генсека не волновала глобальность мысли Королева.
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06.09.2021 10:43 Відповісти
Это не отменяет того, что Илон Маск мыслит более глобально.
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06.09.2021 16:37 Відповісти
Если Королёв был такой правильный - зачем дал ракету этим слвковым жлобам ?
Он что, не понимал, как они этим всем распорядятся ?
Ему выбили зубы, а он им "Восток" и "Союз" ...
Тесла многие свои секреты просто скрыл от людей - не доросли.
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06.09.2021 16:50 Відповісти
Аккумуляторы - чистая энергия? Что-то новое...
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06.09.2021 14:28 Відповісти
Заряженные солнечной энергией - да. Представь себе. Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 7233
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06.09.2021 16:38 Відповісти
глобально мыслить о батарейках которые производятся в китае ? на землю спустись и почитай что может быть решением проблемы энергитической эффективности .
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06.09.2021 22:13 Відповісти
Фон Браун вот запустил американцев в космос
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06.09.2021 09:06 Відповісти
И не только американцев.
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07.09.2021 00:37 Відповісти
И именно поэтому запустил ФАУ-2 Фон Брауна?
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06.09.2021 10:12 Відповісти
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 2084 cimbitep 08:25 Не можна відповідати за Корольова. Ще не відомо, що б він вирішив.
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06.09.2021 11:52 Відповісти
я ни за кого и ничего не отвечал, я всего лишь предположил, что живя не в концлагере, а в нормальном государстве, Королев мог совершить много больше того, что ему позволили хозяева концлагеря.
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06.09.2021 12:01 Відповісти
Маск тоже жил в непростой стране ЮАР, уехал, впахивал в Канаде на лесопилке,
прежде чем приступить к своим проектам в Америке.
Королёв мог сбежать от большевиков как Сикорский.
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06.09.2021 18:40 Відповісти
ЮАР была одной самых передовых стран в науке , медицине и технике . в ЮАР первая страна в мире где была осуществлена пересадка сердца . Кроме того в ЮАР были идеальные условия для развития бизнеса пока страну не отдали дикарям под давлением прогрессивного человечества .
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06.09.2021 22:15 Відповісти
Но не захотел тратить время на полшестого Зе,мнящего себя президентом.
Показали ведущую роль Зе-чмо в подписании меморандумов - подавать ручку и папку министру.
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06.09.2021 09:14 Відповісти
КОРОЧЕ ВСЕ ПОНЯТНО - пока в Украине сопели жуют , рашка полезла дружить к Илону . Будет как с цукербергом - притянуться к себе Маска и подпишут кучу договоров , чтобы он с Украиной не дружил
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06.09.2021 10:07 Відповісти
Ну а к чему для маска рашка? Шоб та на своих супертехнологиях запускала его теслу на гипербулаве прям на дно сверхглубокого океана? Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 5488
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06.09.2021 11:19 Відповісти
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 577 уявив батюшку РПЦ, який отак освячує ракету Space-X...

Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 3475
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06.09.2021 21:44 Відповісти
Маск уже наелся контактов с Козляндией.
Тут в момент визита Зеленского ему подсунули родичей Королёва -
он и не понял, что это кремлёвские штучки.
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06.09.2021 18:43 Відповісти
Вот я и об этом же . Похоже, что журналисты Цензора этого тоже не поняли 😀😀😀
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06.09.2021 22:19 Відповісти
Этим Илон сказал "молодые специалисты валите из роиссии - США ждет Вас"
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06.09.2021 10:20 Відповісти
А что не так ? Пусть работают для человечества, и живут как люди.
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06.09.2021 10:26 Відповісти
почему у маска лицо как у куклы)
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06.09.2021 10:34 Відповісти
+ хустинка на шиї ?? Може хворіє.
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06.09.2021 12:15 Відповісти
скорее пластика и ботокс сколько ему лет..хз и имя не американское ща гуглану
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06.09.2021 13:05 Відповісти
Да это типа ковидной маски - Маск стильно троллит ковид.
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06.09.2021 18:05 Відповісти
Це він так вову потролив , не зустрівшись з ним?
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06.09.2021 16:49 Відповісти
Це так кремль потроллив Вову.
Точно як з фото Беленюка та Скабєєвої.
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06.09.2021 16:53 Відповісти
Ракетка скандального українця власника космічно україно-амерканської фірми не злетіла. розстрілялиї, вова 3виересня в Каліфоремї не побував на цьому "святі", як планувлаось, з Маском не зустрівся й поїхав до дому з книжкою про черепно-мозгові травми... дуже цікаво на ЮТУБ Чорновол розповів про дипломатичні обставини проходження церемоній гостювання вови у США - прокатили його тільки так!
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06.09.2021 16:55 Відповісти
Стоять рядом с Зеленским?..Байден напомнил о Коломойском и отказался от.. | Чорновил о Зеленском
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06.09.2021 16:58 Відповісти
Стоять рядом с Зеленским?..Байден напомнил о Коломойском
и отказался от.. | Чорновил о Зеленском

(название видео в ютубе)
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06.09.2021 18:32 Відповісти
Возможно, Зеленский после этого визита задумается:
а стоит ли слушаться бандюка Коломойского и терпеть этот всемирный позор ?
При тех запасах лития, которые у нас есть, при нормальном руководстве Украины
Маск давно запустил бы здесь гигафектори по выпуску батарей.
И рядом второй - по выпуску автомобилей всех моделей.
И рядом третий - по выпуску космической техники.
Но тут рулят Кучмы, Ахметовы и Коломойские - им прогресс и Украина до одного места.
Они всё не нажрутся.
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06.09.2021 17:20 Відповісти
Какие у вас запасы лития ? 97% запасов лития контролирует китай . там же твой гениальный маск построил завод для батарей и автомобилей , при чем на деньги американских налогоплательщиков . самая паршивенькая тесла 53 тысячи . не машина а паркетная игрушка .
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06.09.2021 22:20 Відповісти
Лапоть ликовий! Не смерди лаптями! Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 4171
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06.09.2021 22:28 Відповісти
Люди судя по фото хорошие, но зачем с ними встречаться?. Королев обычный советский функционер которого поставили управлять пленными неиецкими ученными. Маск в плену советской мифологии, даже Маск, увы(
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06.09.2021 22:14 Відповісти
Маск зустрівся з онуком і правнуком українського інженера Корольова, якого вважає "одним із найкращих" - Цензор.НЕТ 7982
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07.09.2021 08:39 Відповісти
Лично я читаю переписку энгельса с этим, забыл...просто мы с дружками взяли 5 литров пива Чёрный дракон. Короче
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13.12.2021 23:42 Відповісти
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