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Вінницька область (748) наркотики (1347) ОЗУ (155) Нацполіція (13917) боротьба з наркотиками (124)

Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція Вінницької області викрила організоване злочинне угруповання на виготовленні і збуті наркотичних засобів. До складу ОЗУ входили жителі міста Ладижина, які були неодноразово судимі за тяжкі насильницькі, майнові та наркозлочини. Із залученням бійців КОРДу і роти особливого призначення поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків та припинили діяльність двох нарколабораторій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Андрія Дамзіна, кілька місяців працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводили оперативні закупівлі та документували злочинну діяльність учасників угруповання, які виготовляли та збували амфетамін на території Вінницької області. У такий спосіб зловмисники заробляли близько 100 00 гривень на місяць.

Організував таку злочинну діяльність – 36-річний раніше судимий за вбивство та наркозлочини житель Ладижина.

Нарколабораторії були обладнані в гаражі і господарському приміщенні за місцем проживання організатора злочинного угруповання.

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Під час проведення обшуків у організатора та інших фігурантів, причетних до виготовлення та збуту наркотичних засобів, працівники поліції вилучили амфетамін в особливо великих розмірах, обладнання, прекурсори та хімічні реагенти для його виготовлення, електронні ваги, чорнові записи, сім-картки, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від продажу наркотиків.

Вилучене направлено на експертизу.

Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 01

Слідством розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам угруповання загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 02
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 03
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 04
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 05
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 06
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 07
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 08
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 09
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 10
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 11
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 12
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 13
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ридаю Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 7379

Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 4990
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06.09.2021 09:21
+2
Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель.."

Т.е. его никто не контролировал на свободе? Проверить бы местную полицию...
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06.09.2021 09:36
+1
Налоги не платит, но расходники, оружие и другие затраты обязательно есть.
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07.09.2021 08:56
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Ридаю Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 7379

Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 4990
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06.09.2021 09:21 Відповісти
Тупий гумор. Гірше 95 кварталу.
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06.09.2021 12:00 Відповісти
"Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель Ладыжина." Источник: https://censor.net/ru/p3286498
Хай живе найгуманніший український суд, главаря банди до малюськи у референти
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06.09.2021 09:26 Відповісти
Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель.."

Т.е. его никто не контролировал на свободе? Проверить бы местную полицию...
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06.09.2021 09:36 Відповісти
Що там перевіряти. Це її бізнес
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06.09.2021 10:06 Відповісти
Складається враження що українці живуть тільки на наркоті. Кожного дня затримують, причому значні обсяги, а їх чим далі тим більше.
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06.09.2021 09:41 Відповісти
А в мене жодного знайомого нарка((
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06.09.2021 10:04 Відповісти
І я про це. Або хтось щось малює, або реально все плачевно.
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06.09.2021 10:14 Відповісти
Это поправимо. Выясняете адрес муниципальной аптеки, где бесплатно выдают одноразовые шприцы, становитесь в очередь, знакомитесь.
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07.09.2021 00:01 Відповісти
Ого ! На 100 тис грн у місяць ! Прямо наркокартель колумбійський накрили Молодці план по розкриттю наркозлочинів виконано можна приступати до кришування розповсюдження
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06.09.2021 10:36 Відповісти
Смешно-смешно. Я думаю в Киеве один барыга на столько сбывает ))
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06.09.2021 10:47 Відповісти
Банда с заработком меньше 4 000$ "грязными" ?? Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 1579
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06.09.2021 12:28 Відповісти
что значит "грязными"? они чё, налоги с этого бабла платят?
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07.09.2021 00:02 Відповісти
Налоги не платит, но расходники, оружие и другие затраты обязательно есть.
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07.09.2021 08:56 Відповісти
і ні слова про місцевих ментів...
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06.09.2021 15:21 Відповісти
"Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство"

Дауншифтинг.
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07.09.2021 00:55 Відповісти
 
 