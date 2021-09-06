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Полтава (358) поранення (2656) стрілянина (1678) школа (1823)

Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На території однієї зі шкіл Полтави дівчина поранила двох вчителів з арбалета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

Близько 10:00 в поліцію надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів.

За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалета поранила двох вчителів. Поліцейські встановили особу дівчини - це місцева мешканка 2002 року народження.

Зараз вона дає свідчення слідчим.

Обставини і мотиви протиправної діяльності дівчини з'ясовуються.

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Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів 01
Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 3542
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06.09.2021 12:25
+27
Образование - страшная сила!
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06.09.2021 11:38
+22
Получается два подранка ?
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06.09.2021 11:41
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Короткостволом вона б набагато краще впоралася з поставленою метою.
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06.09.2021 12:13 Відповісти
Невідомо. Стріляти приклавшися до плеча легше.
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06.09.2021 13:59 Відповісти
Прив'язати до стовпа - і в неї випустити увесь колчан. І все, питання зняте.
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06.09.2021 12:36 Відповісти
За що? Може там треба таке зробити з вчителями?
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06.09.2021 13:58 Відповісти
це хоть і не полтавські вчилки, але ти послухай, що цей педкурник гоне: у школі побори, а вони збираються захищатися від вчителькі, яка проти цих поборів знайшла в себе сили заявити "ми звернемося за допомогою у дипут.корпус" https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
а заводіла у них там психолох-як педік. вчителька їм "пред"явіть доки на меблі", а педік їй "я хожу до школи з радістю, ми добре відносимося до дітей" і інша безмозгла ахінея. таких до дітей підпускати не можна, саме отакі виростили зелену владу!!!
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06.09.2021 21:20 Відповісти
Хера себе смешно... Болтом в упор получить (в любую область тела) как то мало приятного.. Больная девочка на всю головушку. Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 1578Куда катится мир?? То два ублюдка в спину ножами тыкают, то какая то сцыкуха с арбалетом носится.. Как в такой стране ходить без "ствола"??
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06.09.2021 12:40 Відповісти
Я не проти короткостволів, але у обох випадках навряд би він врятував. Тим більше ... вчителі з собою у школі їх носити не будуть. А охоронець невідомо добіжить чи ні.
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06.09.2021 13:02 Відповісти
кого вчилки виховали, того і отримали
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06.09.2021 21:15 Відповісти
Кстати арбалетик, не из дешевых. Примерно натяжение 25-30 кг.
Амазонка Полтавского разлива етить колотить.
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06.09.2021 13:13 Відповісти
Это просто урок физкультуры.а вчилки просто попали случайно в прицел. А попали в какую часть тела?
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06.09.2021 13:15 Відповісти
о, *** - теперь рогатки с арбалетами запретят. Ножовки по дереву и шуруповерты следующие
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06.09.2021 13:16 Відповісти
Но невозможно запретить пращи, каменные окатыши и свинцовые отливки для неё. Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 7508
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06.09.2021 19:40 Відповісти
Вероятно эта "лучница" бывшая ученица этой школы, и "отомстила" учителям за всю"несправедливость" во время обучения в ней. ))
"И будет мстя моя страшна". Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 3233
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06.09.2021 13:21 Відповісти
Вот и я так же подумал, когда прочитал заголовок.
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06.09.2021 19:46 Відповісти
Мене дивують особливо обдаровані, котрі жаліють вчителів, які навчили оцю дівчину чи зламали їй життя. Оце і є реальний результат їх роботи, як би нам не впарювали про високу мораль вчителів.
Помилку лікаря ви бачите через тиждень чи місяць, помилку слідчого можна побачити іноді через роки, а помилка вчителя вилазить навіть через десятиліття.
Зауважте, я намагаюся стриматися від епітетів в бік вчителів не через повагу до них.
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06.09.2021 13:56 Відповісти
На жаль, помилку лікаря ми інколі бачимо швидко, а ось притягнути його до кримінальної відповідальності майже неможливо. Нажаль.

А вчителя? Повинна бути дуже поважна професія, але дуже часто в нас буває так, що конкретного вчителя до навчання діточок допускати було не варто.
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06.09.2021 19:51 Відповісти
ось тут весь педкурник окрім повставшої не можна допускаити, особлива психолоха-тіпа пєдіка. реальна яскрава ситуація коли педкодло насідає на одного.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
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06.09.2021 21:47 Відповісти
Дивна логіка. Дикунський вчинок виправдовується... До чого вчителі, якщо у дівчини проблеми з психікою -у 19 років мститися за те, що,можливо, було проблемним у школі.Чому навчили - то питання відкрите, а виховує родина!
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06.09.2021 21:00 Відповісти
лише родина виховує лише тоді, коли дитина лише в родині. а в ********* світі України дитина більше у школі, ніж із батьками. і то як брешуть і цькують їх вчителі, діти саме від вчителів і переймають. юо дома вони цього не бачать. якщо вчителі не виховують, то нашо в них у плані виховні години? і чого ти думаєш, що продавчиня, яка на дитину нагавкає, чи пристойно поведеться, не виховує? ти з тих, хто бажає скинути із себе відповідальність: я полслав, мене послати у відповідь - я хороший, а той паганий, бо його батьки так виховали?
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06.09.2021 21:52 Відповісти
шо ты несешь, кто их цькує несчастных детей. мы ещё в совке так тролили учителей что доводили их до белого каления, а щас детки более оторваные...
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06.09.2021 22:43 Відповісти
а ти не чув, як вчилки за нездані гроші на штори, цькують? як виживають зі школи дітей, теж не чув? тоді подивися тут, як високоморальний педколектив жере одну вчительку. ьочно так жруть жітей і батьків. https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
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06.09.2021 22:59 Відповісти
ну раз вуз не навчив з такими працювати, то хто їм винен. до речі, ось сумський педвуз одобрив називання сумчан бидлом. при чому одобрив психолог. https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
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06.09.2021 23:01 Відповісти
Ми з вами ніколи не спілкувалися, а ви до мене "на ти"... Коли мама з татом навчають як реагувати на хамовитих організмів, на достойні вчинки, то школа своєю виховною роботою лише долучається. Подивіться на фото тої навіженої нещасної дитини. Виявляється, в усіх її негараздах винні вчителі. Пригадуючи своє навчання в школі і далі, точно можу сказати,що не всі 100% були справедливими, або такими, кого можна мати за взірець, але переважна більшість вчителів викликала повагу. І нічого не змінилося. Ідеалізація вчителя шкідлива, як на мене, але рамки мають бути і у дорослого і у дитини. І ці рамки закладаються в родині.
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06.09.2021 22:48 Відповісти
ну що, що не спілкувалися. ти вже наляпав на мою неповагу.
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06.09.2021 23:02 Відповісти
да, долучається? ось так https://www.youtube.com/watch?v=6a7mqwwqoR4
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06.09.2021 23:03 Відповісти
Ось за кого ви так вболіваєте:
Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчителів стріла з арбалету наскрізь пробила руку.
Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.
"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - написали у соцмережі.
Додамо, що 19-річна дівчина, яка стріляла з арбалету, вчилася у цій школі до 4 класу.
https://education.24tv.ua/vchiteltsi-naskriz-prostrelila-ruku-podrobitsi-novini-poltava_n1730851
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06.09.2021 22:54 Відповісти
ти чув про таке явище, як АМОК? чи педвуз тобі про то знання не дав. так АМОК, а за описом ситуації це саме він, просто стріляє, бо криша поїхала. і вчилки туть ні до чого за великим ділом. могли бути і діти. а так як йшов урок, діти не бігали, а коло дверей завжди дошка з вчителем, то їм і попало.
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06.09.2021 22:57 Відповісти
На все добре.
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06.09.2021 23:02 Відповісти
хаха, класичний злив педкоронованого. іди в дупу. і не вилазь звідти, не шугай нормальних своєю тупістю.
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06.09.2021 23:04 Відповісти
типа некому больше сломать ей мозг, родители забили на её воспитание, а учителя крайние
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06.09.2021 22:41 Відповісти
нужно было копье кидать)
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06.09.2021 14:34 Відповісти
Пилум !
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08.09.2021 15:12 Відповісти
После того, как близнецы с ножом напали на женщину, что либо утверждать по данному случаю без знания деталей, довольно сложно.
Может и была причина для такого поступка, а может и нет.
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06.09.2021 14:37 Відповісти
Ії треба взяти в НАБУ працювати. Потім тих подранків буде вже народ добивати.
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06.09.2021 16:07 Відповісти
Лара Крофт?
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06.09.2021 16:38 Відповісти
похоже учителя получили оценку своей работы
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06.09.2021 20:21 Відповісти
А чому не батьки?! Вона ж з батьками більше часу проводила.
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06.09.2021 20:38 Відповісти
як це більше з батьками? батьки на роботі цілий день, дитина у педкурнику аж пів дня, було при совку, а зараз подивися на розклад - їм ніколи домашку робити, прийшли зі школи і спати вже пора. і чого ти думаєш, що ти, на вулиці який проходиш мимо, не виховуєш? ти просто хочеш зняти із себе відповідальність.
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06.09.2021 21:56 Відповісти
сказал тот кто снял с себя ответственность и перекинул на учителя у которого десяток охламонов, -- бо на работе видите ли он...
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06.09.2021 22:45 Відповісти
тю, ти так кажеш, наче вчитель без педосвіти. що робив вуз п"ять років, якщо не навчив обходитися із десятками охламонів? а я тобі скажу - видав корочу полупродукту.
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06.09.2021 22:49 Відповісти
Найважливіший період виховання дитини від 0 до 5 років.
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07.09.2021 08:14 Відповісти
це все, що ти знаєш? дуже глибокі знання.
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07.09.2021 09:51 Відповісти
Але це скоріше так і є .
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08.09.2021 15:14 Відповісти
абсолютно ні!
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08.09.2021 15:55 Відповісти
Так , бо далі людина буде не зовсім розуміти за що її дорікають . Виконувати , вона виконуватиме , але десь у закутках душі їй буде не зрозуміло за що . Всі ті вади , шо вона вона набула у цьому проміжку часу , колись випливуть назовні.
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08.09.2021 16:08 Відповісти
з 0 до 5 ? ти у сврєму розумі? у цьому віці дається база поїсти, посрать, поміхнутись, любити маму тата... те, про що ти починається в садочку, бо лише там можуть дорікати, лише там стикаються із іншими собі подібними, де і може народитись дорікання. тупий ти!
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08.09.2021 19:42 Відповісти
Позиция обвинения это тонкий лед.
Этот китайский хлам, имеет усилие натяжения менее 20 кг.
Его не признают холодным оружием и если у малолетней дуры будет опытный адвокат, то обвинят максимум в хулиганстве.
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06.09.2021 20:29 Відповісти
19 лет. Какая же малолетка?
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06.09.2021 21:05 Відповісти
Ну назвать ее женщиной в возрасте...
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06.09.2021 21:09 Відповісти
Это прямо как при совке классификация.До 21 девушка, потом женщина, а в 45 -баба.
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06.09.2021 21:30 Відповісти
Ага, 45-ть, баба ягодка опять...
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06.09.2021 21:57 Відповісти
Она не малолетка, 19-ть лет, ну, а что дура, так это уж точно.
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06.09.2021 21:55 Відповісти
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