Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На території однієї зі шкіл Полтави дівчина поранила двох вчителів з арбалета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.
Близько 10:00 в поліцію надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів.
За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалета поранила двох вчителів. Поліцейські встановили особу дівчини - це місцева мешканка 2002 року народження.
Зараз вона дає свідчення слідчим.
Обставини і мотиви протиправної діяльності дівчини з'ясовуються.
Топ коментарі
+30 vitaliymkua
показати весь коментар06.09.2021 12:25
+27 Александр Ильенко e5cdacd6
показати весь коментар06.09.2021 11:38
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.09.2021 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
а заводіла у них там психолох-як педік. вчителька їм "пред"явіть доки на меблі", а педік їй "я хожу до школи з радістю, ми добре відносимося до дітей" і інша безмозгла ахінея. таких до дітей підпускати не можна, саме отакі виростили зелену владу!!!
Амазонка Полтавского разлива етить колотить.
"И будет мстя моя страшна".
Помилку лікаря ви бачите через тиждень чи місяць, помилку слідчого можна побачити іноді через роки, а помилка вчителя вилазить навіть через десятиліття.
Зауважте, я намагаюся стриматися від епітетів в бік вчителів не через повагу до них.
А вчителя? Повинна бути дуже поважна професія, але дуже часто в нас буває так, що конкретного вчителя до навчання діточок допускати було не варто.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчителів стріла з арбалету наскрізь пробила руку.
Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.
"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - написали у соцмережі.
Додамо, що 19-річна дівчина, яка стріляла з арбалету, вчилася у цій школі до 4 класу.
https://education.24tv.ua/vchiteltsi-naskriz-prostrelila-ruku-podrobitsi-novini-poltava_n1730851
Может и была причина для такого поступка, а может и нет.
Этот китайский хлам, имеет усилие натяжения менее 20 кг.
Его не признают холодным оружием и если у малолетней дуры будет опытный адвокат, то обвинят максимум в хулиганстве.