СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України затримала жителя Київської області, який неодноразово анонімно "мінував" Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в м.Києві та Київській області.
Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці липня цього року зловмисник відправив на електронну адресу держпідприємства повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.
Правоохоронці з'ясували, що саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які розташовуються в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення. Зазначені підприємства спеціалізуються на поводженні з радіоактивними відходами.
Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання у м. Славутич Вишгородського району Київської області.
У результаті проведеного обшуку у помешканні фігуранта оперативники вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільні телефони, які зловмисник ймовірно використовував у протиправних діях.
Наразі вирішується питання щодо призначення експертиз та повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Вишгородського районного управління поліції ГУ НП у Київській області під процесуальним керівництвом Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області.
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а то шо техника - так это же не декорации, значит чел башку не просто так носит, разве нет?
обстановка скорее "хакерская" так шо х.з. как его нашли еще
Моя версия (не претендующая на истину) - чувак не специалист, а просто вертится в околомайнерских кругах. Лазя по порносайтам подцепил себе трояна и через него кто-то разослал всю эту срань, котрую ему инкриминируют (хотя мог и сам разослать за копейку, бо нормальными заработками у этого "шахтёра" и не пахнет).