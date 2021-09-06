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мінування (1158) СБУ (10010) ЧАЕС (326)

СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України затримала жителя Київської області, який неодноразово анонімно "мінував" Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в м.Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці липня цього року зловмисник відправив на електронну адресу держпідприємства повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.

Правоохоронці з'ясували, що саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які розташовуються в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення. Зазначені підприємства спеціалізуються на поводженні з радіоактивними відходами.

СБУ затримала злісного мінера, який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС 01

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання у м. Славутич Вишгородського району Київської області.

У результаті проведеного обшуку у помешканні фігуранта оперативники вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільні телефони, які зловмисник ймовірно використовував у протиправних діях.

Також дивіться: Поліція перевіряла повідомлення про мінування Чорнобильської АЕС. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо призначення експертиз та повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала злісного мінера, який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомий повідомив про замінування будівлі Київради, вимагає пів біткоїна викупу, - заступник голови КМДА Бондаренко

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Вишгородського районного управління поліції ГУ НП у Київській області під процесуальним керівництвом Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області.

СБУ затримала злісного мінера, який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ему наверное нравился сам процесс...ну а надежда его подогревала..😃
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06.09.2021 11:57
+3
Подозреваю ,что он не только "минировал"...надо бы его посты посмотреть . Это не невинные забавы ,это работа врага !
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06.09.2021 12:09
+2
От пузанько,гівнюк хакерний...
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06.09.2021 11:58
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Как он майнил то на такой рухляди? СБУ задержала злостного "минера", который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС - Цензор.НЕТ 4676
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06.09.2021 11:55 Відповісти
Ему наверное нравился сам процесс...ну а надежда его подогревала..😃
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06.09.2021 11:57 Відповісти
Та який там майнінг.)) Плюшкін він, з смітника наносив це все.
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24.02.2022 17:15 Відповісти
Знайшов таки пригоду на свою сраку.
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06.09.2021 11:55 Відповісти
От пузанько,гівнюк хакерний...
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06.09.2021 11:58 Відповісти
заблюренные надписи на мониках - это пароли к биткоин кошелькам? А вообще срач и беспорядок у него - капец. Как можно работать в такой куче говна?
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06.09.2021 11:59 Відповісти
кстати а фоточку на первом фото не заблюрили почему то) а на мониторах может писало что Зеленский - *** или даже *******))
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06.09.2021 12:09 Відповісти
а зачем это блюрить? это государственная тайна?
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06.09.2021 12:48 Відповісти
Вот такие жиробасики, и есть самыми страшными борцами за свободу на просторах интернета. "Я бы ему ноги поломал", "Да он чмо,а я прошел АТО", "Да что он добился, а я успешный человек" и тд и тп.
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06.09.2021 12:00 Відповісти
У него накоплена субкритическая масса. Еще один пирожок и будет взрыв.
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06.09.2021 12:06 Відповісти
Вроде грамотный, по фоткам видно шо не дурак, но все таки нашли, тогда как Вольнова даже Рамзанка Дыров не может найти, а не то что полиция, так шо х.з. кого приняли еще киберполицейские. может ваще левого чувака - это же не пьяный чел звонил когда то в новости со своего телефона было - а потом попросил шоб не трогали его.
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06.09.2021 12:07 Відповісти
А в чем грамотность на фото проявляется? В том что присутствует куча беспорядочной техники? Мне это больше говорит о том, что у человека нет личной жизни и на улицу он выходит максимум в магазин.А это не грамотность, а отклонение. Да и главное, умный человек звонить не будет.
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06.09.2021 12:10 Відповісти
ну на магазин надо денег, так шо звонил не за бесплатно? если вообще звонил.
а то шо техника - так это же не декорации, значит чел башку не просто так носит, разве нет?
обстановка скорее "хакерская" так шо х.з. как его нашли еще СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 9398
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06.09.2021 12:41 Відповісти
У грамотного человека техника не будет валяться таким скопищем хлама. Грамотный человек аккуратно уложит всё в специальный шкафчик с вентиляцией и охлаждением и выведет мониторинг с управлением на пару-тройку удобно поставленных на компьютерном столе "плоских" моника.
Моя версия (не претендующая на истину) - чувак не специалист, а просто вертится в околомайнерских кругах. Лазя по порносайтам подцепил себе трояна и через него кто-то разослал всю эту срань, котрую ему инкриминируют (хотя мог и сам разослать за копейку, бо нормальными заработками у этого "шахтёра" и не пахнет).
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06.09.2021 12:56 Відповісти
Подозреваю ,что он не только "минировал"...надо бы его посты посмотреть . Это не невинные забавы ,это работа врага !
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06.09.2021 12:09 Відповісти
Це проплачений агент п'ятоі колони кремля , а не якийсь там дурачок !
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06.09.2021 12:20 Відповісти
Типовий задрот СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 2790
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06.09.2021 12:39 Відповісти
так я собі їх і уявляв
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06.09.2021 15:18 Відповісти
 
 