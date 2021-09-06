П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Трьох людей травмовано після того, як нетверезий водій легкового автомобіля "Фольксваген" врізався в патрульний поліцейський автомобіль у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області в Facebook.
За даними пресслужби, інцидент стався в понеділок, 6 вересня, близько 3:30 на вулиці Липинського у Львові.
Патрульні зафіксували, що водій "Фольксвагена" порушив правила на вулиці Куліша, після чого не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися і почав тікати. На вулиці Липинського поліцейський екіпаж зупинився з проблисковими маячками, але водій "Фольксвагена" не зупинився, і врізався в поліцейську машину.
"В результаті ДТП постраждали 2 співробітники поліції і пасажирка "Фольксвагена". У 29-річного водія автомобіля виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки - 1,65 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.
За даними пресслужби, за минулі вихідні патрульні склали 39 протоколів на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані.
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правда это надо быть совсем рукож.пами шоб стрелять как Олейник - слепой шоле был?
а если бы прохожих сбили еще после встречи с ежом?
а больше - не особо есть спецсредств, или чем - электромагнитным оружием надо останавливать таких шоле?
Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.