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П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Трьох людей травмовано після того, як нетверезий водій легкового автомобіля "Фольксваген" врізався в патрульний поліцейський автомобіль у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області в Facebook.

За даними пресслужби, інцидент стався в понеділок, 6 вересня, близько 3:30 на вулиці Липинського у Львові.

Патрульні зафіксували, що водій "Фольксвагена" порушив правила на вулиці Куліша, після чого не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися і почав тікати. На вулиці Липинського поліцейський екіпаж зупинився з проблисковими маячками, але водій "Фольксвагена" не зупинився, і врізався в поліцейську машину.

Пяний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих 01

"В результаті ДТП постраждали 2 співробітники поліції і пасажирка "Фольксвагена". У 29-річного водія автомобіля виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки - 1,65 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.

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За даними пресслужби, за минулі вихідні патрульні склали 39 протоколів на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані.

Пяний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Пора за нетрезвость за рулем садить в тюрьму!
Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.
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06.09.2021 12:23
+2
ага стелло стелло, стелло вообще упал в болото и попал в плен, а сделали героя, даже подписали могилку шо там стелло, а его там не было - да хусим, сказали пропагандюги - не переписывать же совковому пиплу такой удачный миф то.
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06.09.2021 12:26
+2
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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06.09.2021 12:32
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Украл, выпил - в тюрьму! Романтика…
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06.09.2021 12:11 Відповісти
Там аадминка
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06.09.2021 12:16 Відповісти
П"яниця за кермом - злочинець , це зрозуміло усім ! А хто ті поліцейські , що так бездарно його зупиняли ? Невже єдине що їх навчали це селфі робити ? Я не прихильник міліції , але давайте порівняємо кількість розтовчених машин даї та кількість авто знищених поліціянтами - пріуси вже всі закінчилися , добивають міцубісі і рено а де спецзасоби для примусової зупинки ?
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06.09.2021 12:17 Відповісти
ну да, опять попали бы в пассажирку и опять бы получили тонны помоев. а так - не стреляют ибо ничего не будет за то шо не стреляли, а за стрельбу - вполне может быть.
правда это надо быть совсем рукож.пами шоб стрелять как Олейник - слепой шоле был?
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06.09.2021 12:24 Відповісти
Спецзасіб це не завжди куля
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06.09.2021 12:57 Відповісти
та ясно - ежей могли накидать, но те перевернулись бы и погибли - много ли бы вы хотел потом бегать год по следователям на месте ментов?
а если бы прохожих сбили еще после встречи с ежом?
а больше - не особо есть спецсредств, или чем - электромагнитным оружием надо останавливать таких шоле?
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06.09.2021 13:03 Відповісти
А як можна порівняти, як статистики по розбитих машинах ДАІ у відкритому доступні НЕМАЄ! У мене взагалі підозра, що і ДАІ, і нові копи били машини плюс-мінус однаково, просто в часи ДАІ це замовчували...
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06.09.2021 12:36 Відповісти
Уявіть собі що розбиті авто у даї часто- густо ремонтували за власні кошти ; тому не було дурних де не попало їх товкти .
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06.09.2021 12:53 Відповісти
Дуже просто порівняти якщо Ви даї застали - згадайте яка кількість авто у даї була , якого вони були віку і порівняйте із сьогоденням
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06.09.2021 12:55 Відповісти
Нагадаю, що сотні Пріусів купили саме для ДАІ - ще перед Євро-2012... До того були Октавії, новенькі Лайноси їм підганяли постійно. Ну не їздили ДАІ на Жигулях з часів Юща мабуть!
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06.09.2021 13:03 Відповісти
Може і накупили їх для даї у часи останніх їхніх подихів , але склад розбитих на тойота центрі назбирався уже при "паліцейськіх "
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06.09.2021 13:27 Відповісти
Мабуть уявив, що він льотчик Гастелло, штурвал від себе і на таран!
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06.09.2021 12:18 Відповісти
ага стелло стелло, стелло вообще упал в болото и попал в плен, а сделали героя, даже подписали могилку шо там стелло, а его там не было - да хусим, сказали пропагандюги - не переписывать же совковому пиплу такой удачный миф то.
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06.09.2021 12:26 Відповісти
Пора за нетрезвость за рулем садить в тюрьму!
Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.
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06.09.2021 12:23 Відповісти
Так тоді прийдеться половину мусарні пересаджати, а не вони "пойтіть нє могут".
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06.09.2021 12:39 Відповісти
Думаю, що на перший раз (якщо без тяжких наслідків), дати десь 500 годин суспільнокорисних робіт із забороною водіння на рік, щоб усе місто бачило "героя". На другий раз - 1000 годин з конфіскацією автомобіля і забороною водіння на 3 роки, а на третій раз - 5 років тюрми із забороню водіння авто після відбуття покарання на 5 років або більше, в залежності від заподіяних наслідків.
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06.09.2021 12:49 Відповісти
П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих - Цензор.НЕТ 449
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06.09.2021 12:24 Відповісти
Щось вже дуже часто ДТП на Львівщині ,за остані два тижні скільки було сметельних випадків серед загиблих і діти ,може комусь треба відповідати за цей хаос на дорогах ?
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06.09.2021 12:30 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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06.09.2021 12:32 Відповісти
Просто он неудачно попытался здасться полиции. П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих - Цензор.НЕТ 2908
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06.09.2021 12:46 Відповісти
Я вот читаю весь это бред и тихонько ***...ю!!! Как некоторые туловища умудряются выкидывать такие фортеля, (притом неторые по несколько раз, то угашеные, то уколотые) и им что с гусей вода?? ТА ТАМ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЖЕ РАЗА - ТАЧКУ В УТИЛЬ, УБЛЮДКА НА 5 ЛЕТ НА ЗОНУ СТРОГОГО РЕЖИМА!!! А у нас хер поймешь, одни россказни. Пример " В 2019 году мужчину четыре раза останавливали за рулем BMW 525 в состоянии наркотического опьянения. С начала этого года его "ловили" нетрезвым еще 9 раз" ЛЮДИ - 9 РАЗ ЛОВИЛИ УБЛЮДКА!!!!
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06.09.2021 12:51 Відповісти
років 5 назад, пяний за кермом розчавив об паркан жінку, то його не тільки не посадили, а навіть водійське посвідчення не забрали.
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06.09.2021 13:04 Відповісти
Мне кажется,мож я ошибаюсь,но штраф за пьяную езду должен быть мин 250 000.
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06.09.2021 15:50 Відповісти
Тоді будуть тікати поголовно всі...Зараз хоч половина тікає,а половина все таки зупиняється...Покарання,щоб бути дієвим має бути дуже точним,ні більшим,ні меншим,і забезпечувати результат...Зараз воно є жорсткішим ніж потрібно,тому і результатом є збільшення п"яних ДТП,в тому числі смертельних...
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06.09.2021 17:10 Відповісти
 
 