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голодомор (380) Київ (13828) меморіал (119) Велике будівництво (718)

Робітники добудовують другу чергу музею "Меморіал жертв Голодомору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У будівлі Музею завершують будівництво комунікаційного колектора, яким ітимуть труби водопостачання, електричні та інші кабелі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів блогер Павло Авдокушин.

У межах президентської програми "Велике будівництво" будівельники монтують стропи на даху, встановлюють внутрішні перегородки, готують до монтажу ліфти.

Крім того, триває будівництво моста через Дніпровський спуск, де також буде майданчик для екскурсійних автобусів і громадського транспорту.

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"Приступили до мощення паркувального майданчика, збирають сходово-ліфтові "вежі" моста. Тривають облицювальні роботи на похилому ліфті", - зазначив блогер.

Також у будівлі Музею завершують будівництво комунікаційного колектора, яким ітимуть труби водопостачання, електричні та інші кабелі. Ствол колектора вже готовий, підлогу бетонують. Також роботи ведуться і на прилеглій території. За словами Авдокушина, зараз завершують відновлення схилів, прогулянкових доріг і оглядових майданчиків.

Будівництво Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору почалося в 2008 році. До 2009 року встигли завершити лише першу частину. Друга частина - Музей Голодомору-геноциду була відкладена до 2016 року.

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"Об'єкт, як і безліч інших по країні, перетворився на довгобуд, будувався повільно, а його вартість збільшувалася щороку", - коментує у Facebook Юрій Голик. За його словами, після включення Музею в програму президента "Велике будівництво" поставлено завдання завершити будівництво до кінця року.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні також стартувала програма "Велика реставрація". За словами президента Володимира Зеленського, який ініціював програму, за найближчі роки відновлять основні "туристичні магніти". Для масштабної реставрації пам'яток культури будуть залучати інвесторів на правах концесії, державно-приватного партнерства тощо.

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Робітники добудовують другу чергу музею Меморіал жертв Голодомору 01
Робітники добудовують другу чергу музею Меморіал жертв Голодомору 02
Робітники добудовують другу чергу музею Меморіал жертв Голодомору 03
Робітники добудовують другу чергу музею Меморіал жертв Голодомору 04

Автор: Наталя Джума
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Останні новини великого крадівництва:
зараз ідеальну трасу Київ-Житомир покривають тонесеньким шаром асфальту.
Я так розумію, запишуть її як повноцінний ремонт і не менше "10 см. асфальту."
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06.09.2021 13:14 Відповісти
26 числа торжественно с литаврами открыли обрушився 2 года назад мост с.Лыскивци.
(Дорога Коломыя-Каменец).
Вчера за 30 км от моста на указчике прочитал - обезд, мост на ремонте.
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06.09.2021 13:25 Відповісти
А Зе🔍 на открытии не забудет пошутить про "сеньйор голодомор"?
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06.09.2021 13:15 Відповісти
Щось велике крадівництво швидко забуло про Сіньйора Голодомора. До чого б це? Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора" - Цензор.НЕТ 1296
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06.09.2021 13:15 Відповісти
Нічого особистого, просто бабло.
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06.09.2021 13:26 Відповісти
Це, звичайно, добре, тільки такий аврал у час пандемії, зниження реальних доходів, збільшення цін на електрику, газ, воду недоречний. Можливо краще було б запобігти новим голодо-холодо- і ковідоморам? Подумати про живих, віддавши шану померлим лампадеоб у вікні і відспівуванням у церкві?
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06.09.2021 13:16 Відповісти
Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора".- Это хорошо и правильно. В Днепре построен крупнейший в мире еврейский центр «Память еврейского народа и Холокост в Украине» Менора. Менора- семисвечник, изображённый на гербе Израиля. «Менора» состоит из семи башен: первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее -семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.
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06.09.2021 13:19 Відповісти
Тому в Києві потрібно побудувати більший. І обов'язково за проектом фуйлових друзів.
Пам'ятю помірятись.
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06.09.2021 13:28 Відповісти
Це просто талант, навіть добру справу переворити в дешевий дорогий піар, за держкошт.
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06.09.2021 13:31 Відповісти
 
 