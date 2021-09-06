Харківські поліцейські припинили діяльність шахрайського колл-центру з обігом у три мільйони гривень на місяць. ФОТО

Зловмисники орендували приміщення в Запоріжжі, де працювали 15 осіб. Вони представлялися співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ. Сфера їхньої "діяльності" поширювалася як на територію України, так і на сусідні країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили шахрайську схему із заволодіння коштами громадян та припинили діяльність кол-центру оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно із детективами слідчого управління обласної поліції.

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За даними слідства, організував діяльність центру 32-річний мешканець Запоріжжя. Його працівники – 15 осіб - віком від 28-ми до 49-ти років, представляючись виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією.

Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Отримані шахрайським шляхом кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту, які надалі конвертували в готівку на території України.

За результатами проведення санкціонованих обшуків оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення в Харківській області вилучили "чорнові" записи, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.

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Вирішується питання про затримання організатора та його спільників і повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

За шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.