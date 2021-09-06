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Мікроавтобус насмерть збив матір із 9-річною дочкою на Херсонщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Херсонщині слідчі обласного главку поліції розслідують загибель у ДТП матері із 9-річною дочкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Херсонській області.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, ДТП сталася вчора, 5 вересня, близько 19:30 в с. Нова Збур'ївка (Скадовський район) по вул. Центральній навпроти так званого "грибного ринку".

За словами 33-річного водія вантажного мікроавтобусу "Рено Трафік", жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці. Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. Унаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька зазнали тілесних ушкоджень, не сумісниз із життям.

Мікроавтобус насмерть збив матір із 9-річною дочкою на Херсонщині, - поліція 01

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Наразі призначено проведення необхідних експертиз, у водія взято аналізи щодо встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

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Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Мікроавтобус насмерть збив матір із 9-річною дочкою на Херсонщині, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
какие бы анализы не брали у водителя, но что то я не вижу нигде пешеходного перехода.
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06.09.2021 14:27
+12
Для начала пока не начнем штрафовать пешеходов за переход улицы на красный и в неположенном месте, ничего не изменется
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06.09.2021 14:47
+10
Вроде бы как населенный пункт....Не? Сейчас вообще, видя черную надпись на белом, никто и не сбрасывает скорость, еще и мигают тому, кто едет хотя бы 65км.ч. Проехал я две недели назад по "краине мрий" из Киева туда, к Запорожью, к Азовскому морю. Насмотрелся.
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06.09.2021 14:31
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просто мрак... в глазах мудилы((
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06.09.2021 14:25 Відповісти
какие бы анализы не брали у водителя, но что то я не вижу нигде пешеходного перехода.
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06.09.2021 14:27 Відповісти
Вроде бы как населенный пункт....Не? Сейчас вообще, видя черную надпись на белом, никто и не сбрасывает скорость, еще и мигают тому, кто едет хотя бы 65км.ч. Проехал я две недели назад по "краине мрий" из Киева туда, к Запорожью, к Азовскому морю. Насмотрелся.
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06.09.2021 14:31 Відповісти
Завжди стараюсь скидати в населених пунктах при трасі хоча би до 65-70 км на годину... так мене більшість відразу обганяє, так наче я на місці стою. Зате потім вже поза населеним пунктом по трасі, їдуть тих же самих 100-110 - і вже я їх обганяю
Суть в тому, що по трасі їдь собі швидко, якщо маєш добру реакцію і знаєш дорогу, а в селі - завжди скидай, бо може і тварина, і дитина вибігти, і п'яний велосипедист може дорогу перетинати.
Так у нас же ні - в основному наші "водятли" їдуть по трасі і по селу з однаковою швидкістю.
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06.09.2021 22:11 Відповісти
Анализ надо бы и у тётки взять...
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06.09.2021 14:52 Відповісти
а то что микроавтобус переехал сплошную и стоит на встречке то все хрня. через сплошную обгонял гандон,поэтому и скорость и люди лежащие на обочине за встречной полосой.
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06.09.2021 14:59 Відповісти
кого бы не обгонял микроавтобус, как бы не подрезал, маневрировал и разганялся - что делали люди на проезжей части в неустановленном месте?
за все нарушения, который совершил водитель пусть отвечает, но пешеходного перехода как небыло в месте аварии так и нет.
любой, даже самый законопослушный и правильный водитель может оказаться в подобной ситуации вот с такими перебежчиками.
жаль людей, искренне скорблю с их родными, но что они делали на дороге?
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06.09.2021 15:39 Відповісти
а я вважаю так: якщо пішохід наважився переходити дорогу поза переходом - значить він свідомо йде на ризик, і повинен вже відповідати сам за себе, водій не повинен відповідати у такому випадку (хіба за винятком, якщо водій п'яний чи явно перевищує)
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06.09.2021 22:17 Відповісти
Старий Столяр
1. Загиблих не судять, судять хто живий.
2. Як би водій не перевищив швидкість то пішоходів би не вбив, покалічів можливо але не вбив.
3. Пішоходи вже "розплатилися" за порушення, час водія буса до розплати... хоча в'язниця не вилікує, ідіотизм не лікуєтся. Постійно бл#дь кудись невстигають!!!
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07.09.2021 11:26 Відповісти
А ти вже і роздивився по знімку що водій перевищив швидкість?
Якщо наберешся хоробрості та відваги можеш на велосипеді розігнатися до 40 км за годину і лупанутись об цегляні стіну щоб зрозуміти - авто може вбити людину навіть на швидкості в 40, не кажучи про дозволені 60.
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08.09.2021 08:51 Відповісти
Старий Столяр, на велосипеді лупитися об стіну то експеременти для ідіотів. Є досвіди розумних людей у тих досвідах є відсоток шансів загинути. Не будь ідіотом-не лупимь об стіну, читай досвіди розумних людей.
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08.09.2021 13:26 Відповісти
ты пишешь не для того что бы понять логически смысл написанного, а что бы просто поплямкать губами, не более. тебя если допустить до судебной системы, то слово "объективность" можно было бы зачеркнуть, ты с олимпийской высоты с олимпийским спокойствием определял кто и насколько виноват по собственным ощущениям, но никак не опираясь на закон и объективность.
ты же пишешь не для того что бы обнаружить истину а что бы почувствовать над кем то превосходство, вот и сейчас начнёшь в ответ писать всякую пургу. а сам, сбив человека на дороге по его же вине, не стал бы рассказывать на всех перекрёстках что тебя как водилу надо четвертовать и всякое такое
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10.09.2021 08:27 Відповісти
Старий Столяр ти мариш....заспокойся. Я усе написав обективно й так я робится у нормальних країнах.
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10.09.2021 20:06 Відповісти
Для тих хто ніколи не читав та не знает правил дорожнього руху:
ПДР України 4.14 Обов'язки і права пішоходів
4.14. Пішоходам забороняється:

а) ВИХОДИТИ на проїзну частину, НЕ ВПЕВНИВШИСЬ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ для себе та інших учасників руху;

б) РАПТОВО виходити, вибігати на проїзну частину, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД;

в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

г) переходити проїзну частину ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
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11.09.2021 08:52 Відповісти
Старий Столяр ну чого ти такий тугий? Ніхто й не каже що пішохід не винуватий у даному випадку. Але є таке як "обоюдна провина" , принаймні у Британії, не знаю за Україну бо може бути що завгодно.
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12.09.2021 15:06 Відповісти
Ніколи і нікому не кажи хто який тугий. Я тобі так не казав і ти май розум так не ляпати.

Якби ти був хоть трішечки розумнішим то ніколи не спустився до такого.
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13.09.2021 16:48 Відповісти
Ніт... тугому треба сказати що він тугий... можливо замислится.... як що не зовсім затягнутий.
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13.09.2021 22:36 Відповісти
Ніт, коли мавпа начинає корчити з себе Ньютона, вона не перестає бути мавпою.
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14.09.2021 10:23 Відповісти
Само критично Столяр, самокритично..... та не переймайся ти так, ну туговатий ти, ну то й що.... живуть люди й так. Бережи нерви.
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14.09.2021 12:56 Відповісти
та ти не думай що своіми вивертами ти показав свою звехність, ними ти показав свою недолугість.

тему для себе закрив, з тобою огидно спілкуватись, ти не шукаєш істину, ти хочешь показати свою зверхність, в Європі лише 2 нації показували свою зверхність над іншими, нацистська Германія та неадекватна Росія.

м'яких тобі подушок та солодких м'ятних "конгфєт"
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14.09.2021 14:20 Відповісти
На твій розсуд ти написав об'єктивно, а на мій розсуд ти не знаєш ПДР
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11.09.2021 08:54 Відповісти
о какой сплошной ты мелешь? где лежит тапок видишь? ты отсюда с экрана видишь где именно находится место столкновения? ты способен понять что авто не стоит в месте удара, не замер мгновенно на месте? какие манёвры рулём совершал водитель непосредственно в момент перед столкновением? каков был путь в направлении и на какое расстояние от места столкновения?
диванный эхспэрд...
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06.09.2021 15:45 Відповісти
а ты дятел много с этого же экрана видишь?или твое мнение самое правильное?ты такой правильный,что всегда переходишь исключительно по пешеходному переходу(можешь даже не пз деть) даже в селе где до одного единственного перехода идти надо километр?если бы водятел ехал в населенном пункте с разрешенной скоростью то успел бы среагировать и люди были бы живы.
а!и иди на хе р старая псина.научись общаться.
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06.09.2021 15:58 Відповісти
красавчег!!!
тебе экспертом на Роисся24.
сплошную ты видишь, а вот пешеходный переход отвергаеш. молодчина!
а хамить ты будешь дома родителям, они достойны своего сына которого так воспитали!
чеши в Раиссю, тебе там самое место.
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06.09.2021 16:23 Відповісти
ты ж первый хамить вроде начал?не?с какого бодуна ты решил,что мне надо чесать на раиссю,наверно с того же бодуна,когда решил отмазывать ушлепка за рулем.надеюсь водятел не откупится и сядет.
а тебе успехов в поисках пешеходных переходов в селах,а если вдруг не найдешь то так и останься на одной стороне дороги,ты же правильный.
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06.09.2021 16:53 Відповісти
спасибо за советы.
взаимно.
привет родителям.
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06.09.2021 17:18 Відповісти
Хорошо передам.твоим родителям тоже
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06.09.2021 19:20 Відповісти
ПДР України 4.14 Обов'язки і права пішоходів
4.14. Пішоходам забороняється:

а) ВИХОДИТИ на проїзну частину, НЕ ВПЕВНИВШИСЬ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ для себе та інших учасників руху;

б) РАПТОВО виходити, вибігати на проїзну частину, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД;

г) переходити проїзну частину ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження

Ваши комментарии:
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11.09.2021 08:55 Відповісти
Для начала пока не начнем штрафовать пешеходов за переход улицы на красный и в неположенном месте, ничего не изменется
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06.09.2021 14:47 Відповісти
А дебилов за превышение, не надо...?!
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06.09.2021 14:57 Відповісти
И дебилов за превышение тоже надо, для этого нужно вводить систему автоматического контроля скорости и нарушений, и штрафы поднять до уровня европейского, как для водителей так для пешеходов. Можно еше у за видео с нарушителем 30 процентов от суммы штрафа выплачивать, желающих заработать хватит
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06.09.2021 15:03 Відповісти
штрафовать .чтоб даже на улицу не выходили
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06.09.2021 17:29 Відповісти
Таки есть там знак на вьезде.....
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06.09.2021 14:38 Відповісти
33-х летний урод не смог оценить обстановку возле рынка! **** безмозглая...куда , ты падаль, спешил?
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06.09.2021 14:39 Відповісти
А куда клуша с дитём спешила, что не по переходу дорогу перебегала?
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06.09.2021 14:50 Відповісти
За это надо убивать? Ты адекватен? Маму свою с дочкой вспомни, дебил!
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06.09.2021 14:55 Відповісти
Пішохід завжди правий!
Але не завжди живий.
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06.09.2021 15:07 Відповісти
О 19-30 ринок не працює.
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06.09.2021 15:21 Відповісти
Поэтому можно давить
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06.09.2021 19:21 Відповісти
Ні. Треба вилізти з машини і пхати її.
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06.09.2021 20:25 Відповісти
если бы он знал что так произойдет,то поверь,вылез бы и пхал
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06.09.2021 21:01 Відповісти
Головой вертеть нужно когда дорогу переходишь, иначе под машину попадешь
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06.09.2021 14:40 Відповісти
Як зо авто їде дуже швидко то не кожна людина може скласти час+відстань+швидкість.
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07.09.2021 11:28 Відповісти
В населенных пунктах Волами необходимо ехать , - То велосипедист может повернуть куда ему вздумается, то животное может появится внезапно, то в наушниках и очках ходят, - не видят и не слышат, да мало чего.20км и то много ехать.
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06.09.2021 14:58 Відповісти
Недавно видел один случай, светофор и красный для пешеходов, тетка лет 50-ти тихой ходой переходит, две машины дали по тормозу так, что у меня и в ушах заболело,а люди за 500 метров оборачивались что бы узнать что за хрень. Так вот баба ни как начала переходить, ни услышав что машины тормозят, голову с прямого положения ни на сантиметр не повернула. И огрызалась когда водитель ей крикнул дура, так что не глухая, а просто с "приветом". Да машина может збить на тротурае, остановке,когда не ожидаешь этого, но на дороге это невозможно для людей которые смотрят по сторонам.
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06.09.2021 15:11 Відповісти
Прям невозможно?да хоть обсмотрись по сторонам,если за рулём долбодятел разговаривающий по телефону то без вариантов.
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06.09.2021 19:23 Відповісти
А долбодятел на сверхзвуковой ракете ездит и его невидно? Я когда перехожу дорого на пешеходной или светофор, если увижу летящую машину, подожду 30 секунд, пропущу. Ну а так если пологаться на авось затормозит, должен же, то может все плачевно закончится.
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06.09.2021 20:08 Відповісти
Ну не все же переходят как ты.ты образцовый,грамотный пешеход,гордись.но не зарекайся,вспомни Зайцеву.
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06.09.2021 20:15 Відповісти
Да я и не зарекаюсь, и как любой человек могу задуматься или еще что-то. Но суть в том, что надо стараться при переходе дороги наблюдать по сторонам и тогда хрен кто тебя собьет. А Зайцева....я про переход дороги писал, а ситуация когда ты неожидаешь подвоха, это уже от тебя независящее свыше.
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06.09.2021 20:48 Відповісти
Больше всего бесят особи в наушниках и очках солнцезащитных и верхом на самокате или велосипеде.
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06.09.2021 15:26 Відповісти
Хоч день в цій краіні буває без сметельних ДТП ? все пущено на самоплив не дивно смертність на наших дорогах в в 3-5 раз вища чим в європейських краінах( на100 000 тис. населення)
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06.09.2021 15:03 Відповісти
водители, будьте честны хотя бы сами с собой - водила двигался по посёлку ну явно же не 50км/ч, под вечер, не учёл дор.обстановку..(
по почти пустынным ровным, скучным дорогам херсонщины большинство летает, что аж уши закладывает..
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06.09.2021 17:05 Відповісти
скорее всего ехал с превышением скорости, иначе хоть кто то бы выжил, а скорее всего выжили бы обое пешеходов
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06.09.2021 17:15 Відповісти
Если кто-то бросится неожиданно под машину, едущую со скоростью 50 км/ч, шансов остаться в живых у него немного
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06.09.2021 17:41 Відповісти
Броситься?это по словам водятла они бросились
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06.09.2021 19:24 Відповісти
и что самое интересное, после этой муйни с камерами смертность на дорогах Украины растёт.

так может ну их набуй, эти камеры увеличения смертности.

я расскажу, как это работает - водители выучили, где камеры, только их проехали, тапок в пол, там и случаются случаи как в статье. А покрыть каждую улицу камерой не получится одна камера стоит 40000$, информативно, половину составляет откат министру мвд. чтобы покрыть все улицы Украины нужно 8000000 камер множьте на 40000 таких денег у нас нет)

в принципе, уже сейчас можно буровать, камер добуя, а смертность в дтп растёт, количество дтп (всех) тоже не падает. так набуя платить больше? камера это просто инструмент отката для министра мвд
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06.09.2021 19:49 Відповісти
Много. 90% як що швидкість 50 км/год.
А от як що швидкість 65 км/год., тоді шанс 30% чи 40%.
Як що 80 км/год., то десь 5-10% . Дивіться є відповідні дослідні таблиці, й нормальними вченими не з України.
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07.09.2021 11:34 Відповісти
Розповів як роблять у Британії у подібних випадках: як що водій не перевищив швидкість (що навряд при смертельному) та тверезий - його не судять бо переходили таки в невстановленому місці. А як що перевищив чи алкоголь- в'язниця.
Дитину жалко з за необерожної мами загинула....
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07.09.2021 11:31 Відповісти
ПДР України 4.14 Обов'язки і права пішоходів
4.14. Пішоходам забороняється:

а) ВИХОДИТИ на проїзну частину, НЕ ВПЕВНИВШИСЬ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ для себе та інших учасників руху;

б) РАПТОВО виходити, вибігати на проїзну частину, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД;

в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

г) переходити проїзну частину ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

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11.09.2021 09:02 Відповісти
 
 