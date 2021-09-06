Мікроавтобус насмерть збив матір із 9-річною дочкою на Херсонщині, - поліція. ФОТО

На Херсонщині слідчі обласного главку поліції розслідують загибель у ДТП матері із 9-річною дочкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Херсонській області.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, ДТП сталася вчора, 5 вересня, близько 19:30 в с. Нова Збур'ївка (Скадовський район) по вул. Центральній навпроти так званого "грибного ринку".

За словами 33-річного водія вантажного мікроавтобусу "Рено Трафік", жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці. Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. Унаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька зазнали тілесних ушкоджень, не сумісниз із життям.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Наразі призначено проведення необхідних експертиз, у водія взято аналізи щодо встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

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Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.



Фото: сайт поліції