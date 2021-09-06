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корупція (4068) МВС (2877) Єнін (336) Монастирський (367)

Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Глава МВС Денис Монастирський представив команду своїх заступників, а також основні пріоритетні напрями та проєкти МВС.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності 01

За словами Монастирського, перший заступник Євген Енін відповідатиме за зв’язки з іншими правоохоронними органами, курируватиме Нацполіцію, ДМС та ДСНС.

Богдан Драп’ятий - досвідчений юрист. Буде відповідати за зв’язки з Верховною Радою та законотворчу діяльність у МВС.

Мері Акопян - тривалий час займається залученням міжнародної допомоги МВС і продовжить це робити на посаді заступника глави МВС.

Олександр Гогілашвілі - продовжить роботу щодо формування державної політики протидії наркоманії та наркозлочиності.

Катерина Павліченко - продовжить роботу в напрямі дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.

Ігор Бондаренко - відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів.

Сергій Гончаров - продовжить роботу щодо реалізації проєктів автофіксації, аеромедичного простору та забезпечення поліцейських і співробітників цивільного захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може

"Нульова толерантність до корупції буде основним принципом моєї діяльності і діяльності моєї команди", - зазначив міністр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Такі обіцянки-цяцянки вже чули.
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06.09.2021 14:30
+7
Я извиняюсь, но таки хотелось бы видет настоящии декларации этих замов с "нулевой" толерантностью до коррупиции до того и через полгодика. Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 5659
- Взяток не беру. А хабаря можно.
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 139
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06.09.2021 14:46
+6
😲 Карець Трухіну! Та що там Трухін! Зєлєнскому капець!
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06.09.2021 14:32
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"рабинович - скрипка!" (с)
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06.09.2021 14:29 Відповісти
Я б добавив кілька сильних професіоналів з Скотланд Ярду, ФБР та поліції США.
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06.09.2021 14:31 Відповісти
не смешно
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06.09.2021 14:30 Відповісти
Такі обіцянки-цяцянки вже чули.
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06.09.2021 14:30 Відповісти
Гарний зм вийшов би https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI&t=224s
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06.09.2021 14:32 Відповісти
😲 Карець Трухіну! Та що там Трухін! Зєлєнскому капець!
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06.09.2021 14:32 Відповісти
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 9719
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06.09.2021 14:37 Відповісти
" На работу в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года - и сразу на должность замминистра Арсена Авакова. В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили много лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме прочего, эта организация за деньги избавляет он нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме этого, жена Гогилашвили - Мария Левченко - много лет работает личным помощником Зеленского. Гогилашвили не самый публичный зам Авакова - он почти не общается с журналистами и редко делает официальные заявления. "
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06.09.2021 14:42 Відповісти
на Монатика похож
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06.09.2021 15:08 Відповісти
Я извиняюсь, но таки хотелось бы видет настоящии декларации этих замов с "нулевой" толерантностью до коррупиции до того и через полгодика. Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 5659
- Взяток не беру. А хабаря можно.
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 139
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06.09.2021 14:46 Відповісти
ЭТО ОТКРЫТАЯ ЛОЖЬ ---никто этому из здравомыслящих НИКОГДА НЕ ПОВЕРИТ !!!!
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06.09.2021 14:59 Відповісти
Здравомыслящих мало даже в развитых странах. А у нас они вообще в красной книге.
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06.09.2021 15:26 Відповісти
Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності - Цензор.НЕТ 3754
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06.09.2021 15:01 Відповісти
Щас получим зарплаты по 4000 зелёных.,станем все президентами,ну и честных ментов впридачу
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06.09.2021 15:02 Відповісти
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к людям и решение только своих вопросов для наполнения карманов будет основным принципом нашей деятельности
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06.09.2021 15:08 Відповісти
Рыба гниет с головы .
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06.09.2021 15:12 Відповісти
Всі ключові пости зайняті євреями. Вважаю це дискримінацією щодо української більшості.
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06.09.2021 15:13 Відповісти
Я так понимаю, что завтра закроют весь нелегальный бизнес (металлоприёмки, самогон, взятки за перегруз, наркоточки, нелегальные заправки и т.п.) ???
Вот и посмотрим на вашу толерантность через пару дней !
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06.09.2021 15:41 Відповісти
Трухин - вот лучший показатель вашей нулевой толерантности к коррупции.

Работа МВД по прямой указке из ОП - вот свидетельство нулевой толерантности к коррупции.

И все со слов самого же Монастырского.
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06.09.2021 16:04 Відповісти
Лише перший заступник Єнін за щось відповідає. Решта - баласт
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06.09.2021 17:27 Відповісти
Нулевая толерантность к коррупции? Аха-ха. А кто несколько лет назад проголосовал за директора ДБР Трубу? А, Монастырский? Выбрали очень удобного тупого кандидата по чьей указке? Монастырский, мы все помним. Тогда нализывал той власти, сейчас этой. Молодец)))))
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06.09.2021 19:01 Відповісти
Ще один комік вийшов на сцену.
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06.09.2021 20:33 Відповісти
"Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР
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07.09.2021 01:21 Відповісти
 
 