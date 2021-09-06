Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності. ФОТО

Глава МВС Денис Монастирський представив команду своїх заступників, а також основні пріоритетні напрями та проєкти МВС.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Монастирського, перший заступник Євген Енін відповідатиме за зв’язки з іншими правоохоронними органами, курируватиме Нацполіцію, ДМС та ДСНС.

Богдан Драп’ятий - досвідчений юрист. Буде відповідати за зв’язки з Верховною Радою та законотворчу діяльність у МВС.

Мері Акопян - тривалий час займається залученням міжнародної допомоги МВС і продовжить це робити на посаді заступника глави МВС.

Олександр Гогілашвілі - продовжить роботу щодо формування державної політики протидії наркоманії та наркозлочиності.

Катерина Павліченко - продовжить роботу в напрямі дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.

Ігор Бондаренко - відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів.

Сергій Гончаров - продовжить роботу щодо реалізації проєктів автофіксації, аеромедичного простору та забезпечення поліцейських і співробітників цивільного захисту.

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"Нульова толерантність до корупції буде основним принципом моєї діяльності і діяльності моєї команди", - зазначив міністр.