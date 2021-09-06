Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Глава МВС Денис Монастирський представив команду своїх заступників, а також основні пріоритетні напрями та проєкти МВС.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Монастирського, перший заступник Євген Енін відповідатиме за зв’язки з іншими правоохоронними органами, курируватиме Нацполіцію, ДМС та ДСНС.
Богдан Драп’ятий - досвідчений юрист. Буде відповідати за зв’язки з Верховною Радою та законотворчу діяльність у МВС.
Мері Акопян - тривалий час займається залученням міжнародної допомоги МВС і продовжить це робити на посаді заступника глави МВС.
Олександр Гогілашвілі - продовжить роботу щодо формування державної політики протидії наркоманії та наркозлочиності.
Катерина Павліченко - продовжить роботу в напрямі дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.
Ігор Бондаренко - відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів.
Сергій Гончаров - продовжить роботу щодо реалізації проєктів автофіксації, аеромедичного простору та забезпечення поліцейських і співробітників цивільного захисту.
"Нульова толерантність до корупції буде основним принципом моєї діяльності і діяльності моєї команди", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
- Взяток не беру. А хабаря можно.
Вот и посмотрим на вашу толерантность через пару дней !
Работа МВД по прямой указке из ОП - вот свидетельство нулевой толерантности к коррупции.
И все со слов самого же Монастырского.