Делегація Конгресу США вшанувала в Києві пам'ять полеглих захисників України. ФОТОрепортаж

Делегація Конгресу США під головуванням сенатора-республіканця Ліндсі Грема прибула до Києва, вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві США у Києві.

Уточнюється, що до делегації входять сенатори США Ліндсі Грем (республіканець, штат Південна Кароліна), Джон Баррассо (республіканець, штат Вайомінг), Бен Сассе (республіканець, штат Небраска), Томмі Тубервіль (республіканець, штат Алабама) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець, штат Південна Кароліна).

Як пише "Укрінформ", іноземну делегацію ознайомили з Меморіальним комплексом, побудованим з метою вшанування пам'яті українських захисників, які загинули в бойових умовах, виконуючи військовий обов'язок, під час проведення миротворчих операцій у гарячих точках світу і під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на сході України.

"Високим американським гостям розповіли, що це єдине місце в нашій країні, де зібрані і назавжди вписані в історію імена загиблих військовослужбовців, і тут зберігається пам'ять про кожного воїна, який віддав життя, захищаючи нашу державність і незалежність", - йдеться в повідомленні.

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На церемоніальному майданчику делегація Конгресу і заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко вшанували пам'ять захисників, які ціною власного життя боролися за свободу і незалежність України від російського окупанта, і поклали квіти до стели з Дзвоном пам'яті.

Як повідомлялося, 31 серпня міністри оборони України і США Андрій Таран і Ллойд Остін у Вашингтоні підписали Рамкову угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США.



Фото: "Укрінформ"