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хабар (3990) ДБР (2554)

З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Держбюро розслідувань назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей під час затримання.

Про це ДБР повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Порвати та з’їсти

Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить", - розповіли силовики.

"Злити в унітаз

У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий "креатив" не врятував посадовицю від відповідальності", - продовжили в ГБР.

Зїсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало оригінальні спроби хабарників позбутися грошей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини", - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років в'язниці. ФОТОрепортаж

"Викинути з вікна автомобіля

У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування", - йдеться в повідомленні.

Також ДБР повідомляє про спроби заховати хабар. На Львівщині поліцейський намагався заховати хабар в морозильній камері холодильника, що належала відділенню поліції.

Деякі хабарники говорили, що гроші їм нібито підкинули. Найчастіше вони не можуть придумати нічого кращого, ніж "відхреститися" від грошей.

"ДБР попереджає всіх спраглих грошей чиновників - вам нічого не допоможе, докази будуть зібрані і ви станете перед судом.

Єдиний спосіб уникнути відповідальності - не брати хабарі", - підсумували в ДБР.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Якщо хабар можна з"їсти то на таких хабарників не звертайте уваги...Звертайте увагу на таких,які беруть хабарі стосами грошей...Але таких у нас не ловлять,біля таких навпаки кормляться наші правоохоронці...
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06.09.2021 16:56
+4
самая рабочая схема это поделиться с сотрудниками))) думаю это всегда срабатывает))
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06.09.2021 15:43
+4
ГБР борется со взяточниками? Они борятся с врагами шмаркли.
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06.09.2021 15:51
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Не взятка, а благодарность Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег - Цензор.НЕТ 8994
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06.09.2021 15:40 Відповісти
ДБР тупо не приймають заяви на Клоуна, Татарова, Портнова...
Тітушку Пустовгара просто ховають від правосуддя.
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06.09.2021 15:56 Відповісти
как не брать? это не по нашему. Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег - Цензор.НЕТ 4983
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06.09.2021 15:42 Відповісти
Я б тоже брал бы взятки, только никто ж не дает Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег - Цензор.НЕТ 4819
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06.09.2021 15:45 Відповісти
Ти спочатку замов із десяток дорогих аутентичних вишиванок у Львові, далі переходь на українську мову (але не забудт додати западенського діалекту - наприклад: Усі реферми в Україні зараз йдуть на повну скялю). І побачиш, що в тебе все вийде!!! З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1910 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1910 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1910
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06.09.2021 16:52 Відповісти
самая рабочая схема это поделиться с сотрудниками))) думаю это всегда срабатывает))
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06.09.2021 15:43 Відповісти
Согласен. На єтом поприще проваливаются только жадные!!!
Вот и всё, и нету Билла,
- Жадность Билла погубила,
Он лежит на дне из ила,
В жизни мало что успев.
Жадность хуже, чем холера,
Жадность губит флибустьера!
Повторяйте с нами, сэры, Этой песенки припев:
(Раз-два-три-четыре-пять!) Знаете, наверно, - (Раз-два-три-четыре-пять!) Жадность - это скверно. (Раз-два-три-четыре-пять!) Скажем без подвоха: Раз-два-три-четыре-пять, Жадность - это плохо, Жадность - это плохо, Жадность, я бы сказал, очень плохо. Да-да-да-да. З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7628 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7628 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7628
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06.09.2021 16:57 Відповісти
- Так, поручіку, корнет Бутурлін не тільки обригав ваш мєнтік, він ще й вам у лосини наклав!
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06.09.2021 15:44 Відповісти
Ужас, чего только не бывает.
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06.09.2021 16:18 Відповісти
ГБР борется со взяточниками? Они борятся с врагами шмаркли.
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06.09.2021 15:51 Відповісти
Для надійності треба з'їсти, а потім конвертовану в лайно валюту змити в унітаз.🙂
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06.09.2021 15:51 Відповісти
у нас есть взяточники??
Тогда кто????? и когда???? был наказан за взятки!!
Может это брат Ермака??
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06.09.2021 16:04 Відповісти
Суддя Зварич на першому місці в топі вигадників.
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06.09.2021 16:26 Відповісти
Так вот для чего Грымчак за арбузами ходил! З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7519
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06.09.2021 16:48 Відповісти
Якщо хабар можна з"їсти то на таких хабарників не звертайте уваги...Звертайте увагу на таких,які беруть хабарі стосами грошей...Але таких у нас не ловлять,біля таких навпаки кормляться наші правоохоронці...
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06.09.2021 16:56 Відповісти
ГБР такой мелкотой занимается? А вы попробуйте хотя бы 10 тысяч долларов "бенджаминами" быстренько сьесть!
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06.09.2021 17:23 Відповісти
Так и заворот кишок можно получить. Не берегут здоровье сукины дети....и банкноты портят ,а банки не принимают. Да и какой вкус у этих долларов ? Чепуха!
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06.09.2021 17:41 Відповісти
Не брать взятки,смешные,зачем тогда и в чиновники идти...
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06.09.2021 18:25 Відповісти
З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1801у свій час, коли ще не було в СРСР туалетного паперу - підтиралися газетами "Известия" ,різними Правдами і т.п. Вони часто забивали унітаз З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 392 До сих пір залишилася звичка ставити рядом з унітазом відро для відпрацьованого паперу - хоча при використанні туалетного - просто змивається ...

Але $ - набагато цупкіші газетного паперу З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 506 - значить просто забила унітаз !
Хочу зобачити відео - як менти їх звідта діставали З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 8450
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06.09.2021 22:59 Відповісти
Та й новенькі 500 - гривні - також достатньо цупкі .
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06.09.2021 23:10 Відповісти
Та это фигня..в воинской части потеряли секретный документ..и особисты в уличном туалете по самые очки забитом говном перебирали каждую бумажку З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7922
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06.09.2021 23:20 Відповісти
 
 