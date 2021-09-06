Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Економіка Авто
МВС ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити більшу економію для держави і для держбюджету в цілому", - зазначив він.
Топ коментарі
+20 Рома Маестро
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+18 макаренко юра
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+13 Sergiy Galchenko
показати весь коментар06.09.2021 16:06
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Будь ласка, зачекайте...
Но КАКОВ ОТКАТ!?!
Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
начальству - Tesla Roadster !!!!
хотя...если.... НЕТ.... ох сомнительная...
Учитывая шо самый захудалый электромобиль у нас стоит как 3 обычных сэкономится ипать скоко!
Но откаты зовут!
така собі ідея, хоча... зеленське, чому дивуватись.
А ще сміялися з Омеляна стосовно "гіперлупу"
Или с сиреной ?
Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
В очередной раз решили срубить деньжат.
Купите китайский Nissan Sylphy. 480 000грн.