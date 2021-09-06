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Нацполіція (13918) патрульна поліція (1399) електромобіль (30) Монастирський (367)

Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Економіка Авто

МВС ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити більшу економію для держави і для держбюджету в цілому", - зазначив він.

Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави 01

Також читайте: У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
та че там мелочиться, пересаживайтесь сразу на теслы!!!
Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
начальству - Tesla Roadster !!!!
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06.09.2021 15:49
+18
А таврії в нічних п'янках не дешевше бити ?
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06.09.2021 15:48
+13
ЧУШЬ !!!!
Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
В очередной раз решили срубить деньжат.
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06.09.2021 16:06
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А таврії в нічних п'янках не дешевше бити ?
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06.09.2021 15:48 Відповісти
Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 5433
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06.09.2021 16:05 Відповісти
А можна брати на роботу поліціянтів з власним електромобілем? Так буде дешевше!
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06.09.2021 18:39 Відповісти
ланос, це все що можна надати мусорам, для бюджету не дорого і їм один хер що бити
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06.09.2021 21:35 Відповісти
От цікаво а який % поліцейських авто проїжає 400 тис. Км.. 1 %, 2% чи може цілих 3%))) а 50% розбивають у перший рік))) Таку математику ніхто не рахує..?
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06.09.2021 16:26 Відповісти
А МЕНІ ЦІКАВО ЧОМУ НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗАКУПКИ ОЗБРОЄНЯ ДЛЯ АРМІЇ, ВЛАДА БИКУЄ ЧИ ПРАЦЮЄ НА РФ.
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06.09.2021 16:44 Відповісти
а мене цікавить, як вони розраховували зарад акумуляторів. Чи враховуали деградацію?
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06.09.2021 17:02 Відповісти
там замена аккумулятора - это крах всем их расчетам
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06.09.2021 20:58 Відповісти
Да, взяток и хабарей не берут. Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Переход полиции на электрокары - экономия для государства - Цензор.НЕТ 5420
Но КАКОВ ОТКАТ!?! Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Переход полиции на электрокары - экономия для государства - Цензор.НЕТ 9755
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06.09.2021 15:48 Відповісти
та че там мелочиться, пересаживайтесь сразу на теслы!!!
Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
начальству - Tesla Roadster !!!!
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06.09.2021 15:49 Відповісти
требую что бы все полицейские ездили на Q 8...нельзя экономить на полиции))
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06.09.2021 15:49 Відповісти
Іронія у тому, що якби це була поліція, котра дійсно захищає та служить народу України, то й Q8 не шкода.
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06.09.2021 15:56 Відповісти
Та для таких і ЗІЛ-157 не було б жалко.
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06.09.2021 16:14 Відповісти
зачем ездить на нищебродском Q8, если на подходе электро Гелик?
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06.09.2021 16:31 Відповісти
ох сомнительная экономия, так как они их бьют ох сомнительная.
хотя...если.... НЕТ.... ох сомнительная...
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06.09.2021 15:49 Відповісти
Надо спросить с полиции куда уходят деньги налогоплательщиков
Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 2614
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06.09.2021 23:03 Відповісти
Дай дуракам стеклянный хер - все равно или потеряют, или разобьют и еще и порежутся!! Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Переход полиции на электрокары - экономия для государства - Цензор.НЕТ 850
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06.09.2021 15:50 Відповісти
Очередной распил бабла,ха-ха-ха...
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06.09.2021 15:51 Відповісти
Да!
Учитывая шо самый захудалый электромобиль у нас стоит как 3 обычных сэкономится ипать скоко!
Но откаты зовут!
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06.09.2021 15:57 Відповісти
нууу, перше, що спадає на думку це необхідність швидкого реагування, а до повного заряду автомобіля ще 2 години.
така собі ідея, хоча... зеленське, чому дивуватись.
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06.09.2021 15:57 Відповісти
А де вони ще зарядні станції будуть шукать? Бензин привезти можна чи перелить з іншого автомобіля за кілька хвилин А як підзарядить батарею? Та автотранспорт швидкого реагування з напрацьованих на протязі півтора століття ДВЗ переводить треба в останню чергу - коли буде напрацьована сстема з електродвигунами!
А ще сміялися з Омеляна стосовно "гіперлупу"
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06.09.2021 16:11 Відповісти
і це теж.
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06.09.2021 16:14 Відповісти
а че приусы уже все расхреначили?
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06.09.2021 15:57 Відповісти
Один вертолёты закупал, другой элетромобили, третьему достанутся лишь велосипеды после этих закупок.
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06.09.2021 15:58 Відповісти
Курна, яка економія? Якби лектромобілі заряджалися від виробленого атомними електростанціями, то можливо. А так заряджатимуться від жлобськоахмєтовського вугілля, яке заганяє не тільки Україну, а все людство в борги перед всесвітом.
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06.09.2021 16:00 Відповісти
Окрім економії ще здоровий глузд треба мати. Для поліції гібриди було саме те що потрібно. З одного боку економ за рахунок єлектрики. З іншого в разі потреби можна швидко перейти на традиційне паливо. А так чекай доки авто зарядиться. І що робити якщо переслідування порушника за місто вийде? Кінчиться заряд так і до міста власним ходом не повернешся. Або на причепі генератор вози.
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06.09.2021 19:14 Відповісти
Теперь полиция будет подкрадываться абсолютно бесшумно.
Или с сиреной ?
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06.09.2021 16:00 Відповісти
Я уже год рыдаю от этой экономии.
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06.09.2021 16:05 Відповісти
ЧУШЬ !!!!
Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
В очередной раз решили срубить деньжат.
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06.09.2021 16:06 Відповісти
100%
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06.09.2021 16:10 Відповісти
Та не доживёт ни одна машина до замены аккумуляторов ))))
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07.09.2021 10:29 Відповісти
Им бы ещё страховку для Авто покупать,а то стоят целые ангары разбитых приусов…
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06.09.2021 16:07 Відповісти
Никогда не думал,что скажу такое раньше,но лучше бы когда оставили старых мусоров с бобиками,это раз в 300-400 дешевле чем сейчас,а мусора что тогда что сейчас одинаковые (абсолютно бесполезные и напрочь коррумпированые),только у нынешних ценник стал в 4 раза выше.
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06.09.2021 16:16 Відповісти
Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 8431
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06.09.2021 16:16 Відповісти
Да уж... Бесспорно автомобили полиции необходимы прямо сейчас, а что будем делать завтра, послезавтра, год? Опять покупать, при этом не слишком утруждая себя. А вот предъявить требования к полицейскому автомобилю, разработать и заказать изготовление на своих мощностях - религия не позволяет. Ничто не делается быстро, на все надо время, но если ничего не делать, то ничего и не будет.
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06.09.2021 16:28 Відповісти
А какие у тебя есть "свои мощностя"? Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 874
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06.09.2021 17:04 Відповісти
Да хотябы на ЗАЗе.
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06.09.2021 17:14 Відповісти
На КрАзе..
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06.09.2021 18:49 Відповісти
Вот вообще не удивлен. Кто-то думал, что Монастырский начнет в МВД системные реформы? Очередная PRная демагогия "New Васюки".
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06.09.2021 16:29 Відповісти
если кто не знает - зимой в мороз ,можно проехать в Три раза меньше ,на одной зарядке ,чем когда тепло - шо не кто ему это не расскажет ,а если заражать по цене выйдет дороже солярки за километр,это если чистый электро
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06.09.2021 16:37 Відповісти
Хтоь чув аби якийсь електромобіль проїхав 400 тісяч на 1 комплекті акумуляторів? Для літія типовими є 1000 циклів заряду/розряду Залежно від темпів їзди це, роки три. Потім, потрібна повна заміна батарей, яка в США дляТесли коштує порядка 18000 баксів. Тесла начебто має ходити до 300 тисяч з 20% деградацією за 8 років. Реально, у багатьох критична деградація наступає вже після 4,5 років. Думаєте менти будуть слідкувати за витримуванням технології зарядки чи службові автомобілі мають таку можливість?
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06.09.2021 17:14 Відповісти
Почему Cona?
Купите китайский Nissan Sylphy. 480 000грн.
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06.09.2021 17:26 Відповісти
Ну цей діляга накерує...
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06.09.2021 17:58 Відповісти
А яка різниця мєнтам шо розбивати? Електромобілі чи бензинові машини... Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 9602
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06.09.2021 18:11 Відповісти
вы там блеать, вообще опупели?
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06.09.2021 18:38 Відповісти
Мабудь цьому дятлу лаври Сабакяна не дають спокою.
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06.09.2021 20:21 Відповісти
А чому не Електровелосипеди?
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06.09.2021 21:50 Відповісти
 
 