За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА
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KPMG оприлюднила дослідження обігу контрабандних і контрафактних сигарет на території ЄС, Швейцарії та Норвегії в 2020 році.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук екснардеп Тетяна Острикова, інформує Цензор.НЕТ
"Україна, передбачувано, перебуває серед основних постачальників даного товару, але виявляється, що за 5 років ситуація суттєво покращилася, і обсяги контрабанди щороку зменшуються", - наголошує вона.
Так, вона наводить дані, згідно з якими в 2016 році з України було переправлено 5,5 млрд контрабандних сигарет, що сягнуло 13% від усіх;
- у 2017 році надійшло 3,9 млрд штук, або 10%;
- в 2018 - 2,8 млрд штук, або 8%;
- в 2019 - 1,9 млрд штук, або 6%;
- в 2020 - 1,3 млрд штук, або 4%.
"Тепер Україна втратила лідерство в цьому рейтингу і поступилася Білорусі, з якої в 2020 році переправили 3,2 млрд штук, або 9%. Ми все ще залишаємося однією з основних країн-джерел контрабандних сигарет у ЄС, але ситуація поліпшується. Приємно, що ще є професійні митники, які незважаючи на низьку зарплату, тотальну корупцію, постійні реформування, залишаються в структурі й ведуть активну боротьбу з незаконним обігом товарів і контрабандою", - резюмувала Острікова.
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Ну ти можеш спростувати дослідження KPMG. Тільки свої цифри нариведи з обгрунтуванням. Ти ж краще знаєш. Так зрозуміло?
это только по телевизору у них там все хорошо и богато, а на самом деле нищета
так что увы, но враньё