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контрабанда (1551) цигарки (622) митниця (1027) Острікова (43)

За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Події

KPMG оприлюднила дослідження обігу контрабандних і контрафактних сигарет на території ЄС, Швейцарії та Норвегії в 2020 році.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук екснардеп Тетяна Острикова, інформує Цензор.НЕТ

"Україна, передбачувано, перебуває серед основних постачальників даного товару, але виявляється, що за 5 років ситуація суттєво покращилася, і обсяги контрабанди щороку зменшуються", - наголошує вона.

Так, вона наводить дані, згідно з якими в 2016 році з України було переправлено 5,5 млрд контрабандних сигарет, що сягнуло 13% від усіх;

- у 2017 році надійшло 3,9 млрд штук, або 10%;

- в 2018 - 2,8 млрд штук, або 8%;

- в 2019 - 1,9 млрд штук, або 6%;

- в 2020 - 1,3 млрд штук, або 4%.

"Тепер Україна втратила лідерство в цьому рейтингу і поступилася Білорусі, з якої в 2020 році переправили 3,2 млрд штук, або 9%. Ми все ще залишаємося однією з основних країн-джерел контрабандних сигарет у ЄС, але ситуація поліпшується. Приємно, що ще є професійні митники, які незважаючи на низьку зарплату, тотальну корупцію, постійні реформування, залишаються в структурі й ведуть активну боротьбу з незаконним обігом товарів і контрабандою", - резюмувала Острікова.

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За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження 01
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Топ коментарі
+3
Скоро оттуда везти будут с нашими ценами
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06.09.2021 16:41
+2
палишься. 70 грвн за пачку это уже парламент.
так что увы, но враньё
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06.09.2021 17:41
+1
А як вони порахували?
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06.09.2021 16:43
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самі придумали, самі повірили.
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06.09.2021 16:39 Відповісти
Ну ты можешь опровергнуть исследование KPMG. Только свои цифры приведи с обоснованием. Ты же лучше знаешь. Объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС ежегодно уменьшаются, - Острикова об исследовании KPMG - Цензор.НЕТ 8585
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06.09.2021 16:41 Відповісти
не розумію свинособачої, пиши там у себе в ОП усяку куйню.
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06.09.2021 16:53 Відповісти
Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 9631
Ну ти можеш спростувати дослідження KPMG. Тільки свої цифри нариведи з обгрунтуванням. Ти ж краще знаєш. Так зрозуміло? Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 5615
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06.09.2021 16:59 Відповісти
*Наведи.
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06.09.2021 16:59 Відповісти
І до речі: як ти зміг прочитати цю новину? Вона ж написана свинособачою? Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 9792
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06.09.2021 17:04 Відповісти
Интересно, контрабандисты об этом знают?
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06.09.2021 16:40 Відповісти
белорусские, московитские элементарно дешевле. поетому гоняют их
это только по телевизору у них там все хорошо и богато, а на самом деле нищета
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06.09.2021 16:41 Відповісти
Скоро оттуда везти будут с нашими ценами
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06.09.2021 16:41 Відповісти
Просто государство душит жаба, что кто-то лишнюю копейку мимо его кармана заробит Объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС ежегодно уменьшаются, - Острикова об исследовании KPMG - Цензор.НЕТ 9658
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06.09.2021 16:41 Відповісти
А як вони порахували?
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06.09.2021 16:43 Відповісти
Теперь контрабанду везут просто на базары. Особенно много их у "рубли-доллары-евро". Наверное, привычка сказывается...
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06.09.2021 16:48 Відповісти
да. полно открылось точек нелегальных сигарет. уже и не скрываются
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06.09.2021 16:55 Відповісти
Зате в Україні контрабанди повно. У нас просто в центрі стоїть ларьок, в якому контрабандні цигарки, водка-пальонка.
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06.09.2021 16:51 Відповісти
Я курил ,когда Прима стоила 14 савковых копеек.2 пачки в день уходило..А тепрь как-то заглянул мельком на сигаретный киоск и цены порадовали.Я не нашел дешевле 70гр за пачку.Меньше детей будут курить.Даже одна сигарета стоит дорого.Табак ведь не мариухана? Выращивание для личных нужд не запрещено?.Мой отец вообще самосад любил и выращивал для себя.Прожил ,правда недолго.
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06.09.2021 16:57 Відповісти
палишься. 70 грвн за пачку это уже парламент.
так что увы, но враньё
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06.09.2021 17:41 Відповісти
Он просто не курильщик. Скорее антикурильщик. А они как веганы. Всем рассказывают, что их образ жизни исключительно правильный. За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження - Цензор.НЕТ 4850
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06.09.2021 18:56 Відповісти
Меня с 1982 года,когда я выкурил последнюю цигарку ,цены на курево вообще до лампады.Ни я ,ни мои дети ,ни внуки не курят,не употребляют и капли спиртного.(я употребляю)Зато друга напасть .Геймеры.
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06.09.2021 20:18 Відповісти
доооо. не дышат еще может быть?
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06.09.2021 20:41 Відповісти
сюда растёт Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 330
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06.09.2021 17:15 Відповісти
Так а зачем ИЗ, когда можно В Украину. За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження - Цензор.НЕТ 6034
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06.09.2021 18:54 Відповісти
 
 