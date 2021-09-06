Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Російські війська на Донбасі в понеділок, 6 вересня, запустили безпілотник, який скинув два вибухові пристрої на околицю селища Зайцеве (Донецька обл.).

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил із посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю і координації припинення вогню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"6 вересня, близько 04.20, Збройні сили РФ застосували БПЛА і скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобних вибухових пристрої, один із яких не спрацював. Вибухові пристрої були виготовлені за допомогою 3D-принтера, в кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.

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У ньому наголошується, що як вражаючі елементи були використані спеціально виготовлені "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

"Тільки за останній тиждень Збройні сили РФ 5 разів застосовували БПЛА, при цьому грубо нехтуючи повідомленням у рамках координаційного механізму від УССЦКК. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій Збройних сил України з забороненого мінськими угодами озброєння", - наголошують у штабі ООС.

Уточнюється, що всі зазначені порушення зафіксовані й задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлено до СММ ОБСЄ та органи попереднього розслідування України та стануть черговими свідченнями злочинів російських найманців на українській землі.

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"Укотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - резюмують у штабі ООС.











