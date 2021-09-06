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безпілотник (2078) вибух (3744) вибухівка (398) Донбас (21733) СЦКК (642) найманці РФ (1968) операція Об'єднаних сил (4158) Зайцеве (39)

Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Російські війська на Донбасі в понеділок, 6 вересня, запустили безпілотник, який скинув два вибухові пристрої на околицю селища Зайцеве (Донецька обл.).

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил із посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю і координації припинення вогню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"6 вересня, близько 04.20, Збройні сили РФ застосували БПЛА і скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобних вибухових пристрої, один із яких не спрацював. Вибухові пристрої були виготовлені за допомогою 3D-принтера, в кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.

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У ньому наголошується, що як вражаючі елементи були використані спеціально виготовлені "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

"Тільки за останній тиждень Збройні сили РФ 5 разів застосовували БПЛА, при цьому грубо нехтуючи повідомленням у рамках координаційного механізму від УССЦКК. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій Збройних сил України з забороненого мінськими угодами озброєння", - наголошують у штабі ООС.

Уточнюється, що всі зазначені порушення зафіксовані й задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлено до СММ ОБСЄ та органи попереднього розслідування України та стануть черговими свідченнями злочинів російських найманців на українській землі.

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"Укотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - резюмують у штабі ООС.

Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК 01
Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК 02
Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК 03
Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК 04
Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК 05
Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК 06
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Топ коментарі
+8
А власовская армия была немецкой или советской?
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06.09.2021 17:06
+4
кацапы-фашисты 21века.подонки и мрази
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06.09.2021 17:12
+3
и?
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06.09.2021 16:50
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ВОНИ НА БОМБИ, А МИ ЇМ ПРАПОРИ ЗАПУСЬКАЄМ, МАРАЗМ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
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06.09.2021 16:47 Відповісти
Так у российских войск есть много самолетов которые могут сбрасывать бомбы и ракеты много круче чем самодельные беспилотники с самодельными взрывными устройствами.
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06.09.2021 16:49 Відповісти
и?
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06.09.2021 16:50 Відповісти
Ежу понятно что РФ финансирует и снабжает боевиков всем необходимым так же уверен что там есть присутствие российских военных кураторов но называть тамошние бандформирования российскими войсками это как то по моему даже не смешно.. тогда война была бы совсем другого масштаба.
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06.09.2021 16:53 Відповісти
А власовская армия была немецкой или советской?
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06.09.2021 17:06 Відповісти
Это кто у Турок "байрактары" купил мы или они ? Или смысл покупки был в чем то другом !?
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06.09.2021 16:50 Відповісти
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6298
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06.09.2021 16:57 Відповісти
Кто просил продавать Атомную бомбу?
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06.09.2021 16:57 Відповісти
чтобы ты делал с атомной бомбой?
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06.09.2021 17:42 Відповісти
Хранил гранату под подушкой
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06.09.2021 17:55 Відповісти
кацапы-фашисты 21века.подонки и мрази
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06.09.2021 17:12 Відповісти
переводчики жгут - не пули а шарики
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06.09.2021 17:55 Відповісти
Они не переводчики, они копипастчики Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3696 Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6154 Переводил Гугл и он бы реально отжег, если бы в оригинале было "сталеві кульки", а он бы выдал "стальные пульки" Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3696 Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4365
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06.09.2021 18:39 Відповісти
 
 