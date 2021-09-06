"Суд" окупантів заарештував заступника голови Меджлісу Джеляла на два місяці. ФОТОрепортаж

Київський районний "суд" Сімферополя, що перебуває під контролем окупантів, заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла на два місяці - до 4 листопада.

Про такий запобіжний захід клопотала сторона обвинувачення, мотивувавши це "тяжкістю злочину", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

Сторона обвинувачення в особі слідчого Віталія Власова визнала за необхідне відправити Джеляла під варту, оскільки він підозрюється в скоєнні тяжкого злочину і може сховатися від правосуддя.

Сторона захисту відкинула ці доводи і просила відмовити обвинуваченню в клопотанні. У Джеляла є малолітні діти і хворі батьки, які перебувають у нього на утриманні. За його словами, домашній арешт допоміг би йому дотриматися балансу між інтересами правоохоронців та інтересами сім'ї.

"Я міг піддатися цьому кримінальному переслідуванню ще з 2014 року, але кожен раз, незважаючи на такі загрози і прохання залишити територію Криму з боку моїх друзів, я повертався додому на свою батьківщину. Нещодавно відвідав установчий саміт "Кримської платформи", яка вкрай негативно оцінюється російською владою. Були публічні заяви керівництва Криму про переслідування учасників кримської платформи, але незважаючи на такі заяви і погрози, я повернувся додому. У мене не виникає жодної думки про те, щоб незважаючи на існуючий стан справ, а саме мою кримінальну справу, з якою я абсолютно не згоден, у мене немає ні найменшого бажання залишати Крим і свій власний будинок. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою вважаю абсолютно непотрібним. Цілком задовільним заходом вважаю домашній арешт. Він цілком підходить для того, щоб я міг на першу вимогу з'явитися для проведення слідчих дій і також міг виконати обов'язки глави сім'ї та сина, забезпечити комфортне проживання моєї дружини і літніх батьків. Домашній арешт дозволить мені все це зробити", - пояснив Джелял свою позицію.

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Прокурор підтримав клопотання слідчого і сказав, що обрати інший запобіжний захід неможливо. Джелял відповів, що ці обставини не доведені, а мотивом обвинувачення є ізоляція його від суспільства.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.